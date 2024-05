Signos positivos

El último informe de Fulford es absolutamente optimista. Ojalá acierte.

Un interregno es un periodo de tiempo durante el cual no hay soberanos ni gobernantes. Se puede ver como un momento de transición o incertidumbre en el que no existe un liderazgo claro. Este periodo es crucial para comprender las fases de transición, especialmente en tiempos de inestabilidad o crisis política. Es importante gestionar los interregnos para evitar vacíos de poder, mantener la estabilidad y facilitar la transición a nuevas estructuras de liderazgo.

Según Benjamín Fulford, la coalición ha ganado la guerra secreta por el planeta Tierra y ahora estamos en un interregno. Un gran avance hizo posible que se produjera todo esto la semana pasada. Sin embargo, no será visible mucho para el público hasta que finalice el trabajo preparatorio para nuevas instituciones y normas mundiales, aunque es probable que se hagan anuncios públicos en otoño, donde los estados-corporación serían sustituidos por nuevas repúblicas.

A su juicio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sería sustituido por un Consejo Mundial de siete miembros con sede en Laos. Los miembros serían representantes de África, América, China, Asia Oriental, Oceanía, Europa (incluida Rusia), la India y el mundo musulmán. Las decisiones sobre cuestiones que afectan a todo el planeta se tomarían por mayoría de votos. Cada región tendría un veto que sólo se aplicará a esa región. Los Estados-nación y las corporaciones existentes seguirían funcionando como de costumbre.

Añade que el proceso de transición al nuevo sistema comenzaría con un jubileo. Esto implicaría una cancelación única de todas las deudas, públicas y privadas. También implicaría una redistribución de activos. Los detalles se resolverían en público con la retroalimentación de la gente, el sector privado, los gobiernos y otras partes interesadas. También habría tribunales para crímenes de guerra junto con un proceso de verdad y reconciliación para garantizar que se eliminase de raíz la corrupción que afectó a tantos gobiernos e instituciones.

Las partes funcionales del Banco Mundial, el FMI, el Banco de Pagos Internacionales, etc. serían asumidas por una recién creada Organización de Planificación del Futuro dotada de personal meritocrático. Cada región tendría sus propios sistemas de planificación del futuro.

El complejo militar-industrial occidental recibiría una nueva misión: proteger la vida en la Tierra, incluida la vida humana. Esto significa que utilizarían la fuerza, si fuera necesario, para detener cosas como la destrucción de las selvas tropicales y la sobrepesca. También perseguirían y destruirían las organizaciones transnacionales ilegales y los tráficos ilícitos. Estarían sujetos al derecho internacional y actuarían como brazo ejecutivo del Tribunal Penal Internacional.

Las decisiones mencionadas anteriormente serían el resultado de años de negociaciones entre representantes del Este, Oeste, Norte y Sur. Se emitirían cien billones de dólares respaldados en oro para hacer posibles estos cambios. Además, tan pronto como estén en funcionamiento los sistemas, se pondrían a disposición más fondos para iniciar una campaña masiva con el fin de poner fin a la pobreza, detener la destrucción ambiental y aumentar la cantidad y la variedad de la vida.

NUEVO SISTEMA

Olvídate de las viejas costumbres, donde el dinero estaba respaldado por promesas huecas y activos efímeros que podrían desaparecer de la noche a la mañana. El certificado de oro está aquí, anunciando un cambio sísmico en cómo entendemos la moneda. Este sería el amanecer de una nueva era donde cada moneda estaría atada a una barra de oro macizo, y cada lingote de oro sostiene un número sagrado de serie grabado en un certificado de oro, asegurando su valor eterno.

Este nuevo estándar borra el paisaje traicionero de la moneda de papel y su valor voluble. El sistema financiero cuántico (QFS) garantiza que cada certificado esté siempre ligado a un lingote de oro específico. No hay más tratos turbios ni inflación fabricada por banqueros en la sombra inflando monedas fiduciarias hasta que valen menos que el dinero de Monopoly. En lugar de ello, el certificado de oro bloquea la moneda de cada nación a una barra indestructible de metal precioso, colándonos firmemente en una nueva base financiera.

Los activos se pueden desplomar o disparar, dejando a las monedas respaldadas por ellos en caída libre, pero el oro no. El oro sigue siendo inquebrantable. No se puede desmontar, reempaquetar ni subastar como acciones inútiles. La inflación puede ir y venir, pero una onza de oro todavía compra un traje de 1.300 $, tal como lo compraba hace cuarenta años. El precio de los trajes puede cambiar gracias a la naturaleza endeble del dinero de papel, pero el valor de oro está enraizado en un valor inquebrantable.

RESTAURACIÓN

El reinicio financiero mundial (Global Currency Reset: GCR) restablecería la relación entre cada moneda y su valor, asegurando que el dinero de cada nación se alinee precisamente con otros, restaurando un equilibrio que durante mucho tiempo se ha manipulado por el sistema fiduciario impulsado por la codicia.

El QFS interviene para desmontar la maquinaria de los viejos regímenes. La moneda fiduciaria, creada por los bancos centrales con poco más que una promesa, ha manipulado durante mucho tiempo los mercados mundiales, retorciendo las economías a los capos de fuerzas invisibles. Mientras tanto, el precio del oro se dispara, no porque su valor haya subido, sino porque se desmoronan las monedas fiduciarias arrasadas por la inflación. Una vez que comience el reinicio y el mundo vuelva a abrazar la moneda respaldada por el oro, colapsaría este sistema como un castillo de naipes.

Cada nueva moneda de papel emitida reflejará el certificado de oro que la respalda, cortando cualquier vínculo con las monedas fiduciarias que han inflado la economía mundial como un globo. La riqueza ligada a estos certificados se extrae de una formidable montaña de reservas. Estos billetes respaldados por oro representan sólo el 40% de las existencias actuales en el mundo.

Así que incluso si la aumenta demanda, hay un depósito profundo para garantizar la estabilidad. La transformación final fijará monedas en valor inmutable de oro, erradicando la inflación y sus efectos ruinosos de una vez por todas.

CONFIGURACIÓN

El QFS estabilizará la economía mundial, llevando un ajuste de cuentas largamente esperado a un sistema monetario basado en la manipulación. Las monedas antiguas verán su giro de valor y hebilla con cada brisa pasajera, pero el nuevo sistema respaldado por oro seguirá siendo inquebrantable. Si cambia el precio del oro, también lo harán todas las monedas al unísono, lo que significa que ninguna moneda única ganará o perderá valor frente a otra. Este equilibrio asegura que ningún gobierno pueda explotar tácticas inflacionarias para socavar a sus socios comerciales o al mercado mundial.

El certificado de oro garantizara que no sacudirá al sistema la fluctuación en el precio del oro, una vez que se establezca el valor de cada moneda y se vincule al QFS. Cada moneda, cada billete representará un valor fijo en oro, y el sistema financiero nivelará el terreno de juego a nivel mundial. Este nuevo marco borra las estructuras de poder arraigadas propulsadas por siglos de esquema fiduciario. El QFS y el sistema de certificado de oro están listos para reescribir la historia. No es sólo una revolución económica, es el amanecer dorado del despertar financiero de la humanidad, donde las monedas ya no sería presa de los bancos centrales.

El QFS garantiza la transparencia, sin dejar espacio para los tratos turbios a puerta cerrada. Limpia la pizarra, con una estabilidad económica prometedora y una base inquebrantable. Esto no es un cambio fortuito de política ni una reforma financiera, sino una reestructuración del sistema que remodelará la forma en que medimos la riqueza, alterando para siempre el rumbo de nuestro futuro.

Así que abraza este nuevo amanecer financiero. El certificado de oro es un regalo que aseguraría en igual medida los esfuerzos humanitarios, las fortunas personales y las economías mundiales. Con monedas despojadas de los corruptos, la humanidad entraría finalmente en la era dorada que todos anhelamos. El QFS, forjado en la verdad y dorado en la bendición divina, nos dirigirá hacia la prosperidad donde cada moneda y cada billete, y es una garantía de valor sólido, como el oro que la respalda.

CONFUSIÓN

Poofness dijo.- Hay una gran cantidad de confusión y caos a flote y una tendencia en la que nadie cree a nadie. Los guiones previstos se prepararon para causar confusión y malestar y crear desorden, consternación, anomalías y dolencias que condujeran a la desaparición de todo tipo. La gente está viendo cómo se desarrollan los eventos programados de una manera que nadie podría haber sospechado jamás y, de todos modos, no se podría haber conocido su alcance total. Todo el mundo tiene una pequeña parte del panorama general. La excepción son aquellos que idearon este intento de apoderarse del mundo civilizado. Haz lo que puedas para educar mientras cambia el mundo.

