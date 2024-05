“Los veterinarios tenemos la necesidad de leer mucho, de estar al día”, asegura Gonzalo Giner

Hablamos con Gonzalo Giner, veterinario y escritor, tras la presentación en Almería de su último libro, ‘La sombra de los sueños’

Veterinario y escritor, así aparece en su firma de correo y así es conocido Gonzalo Giner que, además, es Colegiado de Honor del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Almería desde 2018, el año de su centenario.

Hay personas que, desde bien pequeñas, tienen claro que quieren hacer con su vida en el futuro o cuál es la profesión a la que quieren dedicar el resto de su vida. No es el caso de Gonzalo, quien nos cuenta cómo a los 14 años comenzó a vislumbrar la profesión veterinaria como una posible vía profesional: “La decisión de ser veterinario vino a través de la lectura de un libro de James Herriot, Todas las criaturas grandes y pequeñas, a partir de ahí comenzó a tomar cuerpo en mi mente la idea de dedicarme a la Veterinaria”. Lo que no sabía el autor es que, además, uniría su pasión por los libros con su profesión en el futuro y, además, con un éxito notable. Veterinario de producción animal no esquiva ningún tema de conversación y resuelve cada parte de la conversación con una sobresaliente pericia para defender de forma elegante, al igual que hace con sus novelas, una profesión muy “honrada”: “La profesión tiene un buen prestigio en la sociedad, bastante mejor que cuando yo empecé a trabajar. Puede ser que falten cosas, pero, en general, la tendencia es buena, específicamente en la especialidad a la que yo me dedico, que es la de vacuno”, explica Giner.

Durante la conversación, Giner nos hace un repaso de cómo ha ido evolucionando la profesión veterinaria a lo largo de los años hasta llegar a uno de los grandes temas del momento a nivel global, la inteligencia artificial: “Es una herramienta increíble. En mi caso, en vacuno de leche, ya se está trabajando con la gestión de un montón de datos como un robot de ordeño, unos pendientes que se le colocan a la vaca que te aportan una información tremenda que nos hacen mejorar rutinas profesionales y tomar mejores decisiones. Es super valioso y muy eficaz y va a ser la próxima revolución en la veterinaria de producción animal. Es tanta información que la generación programas nuevos será vital para tomar decisiones y optimizar mejor todos estos datos”, asegura Giner, quien expone sus impresiones con una madurez aderezada con la pasión y la ilusión de un niño que acaba de descubrir algo nuevo. Es fascinante observar cómo se pueden unir pasión y profesionalidad en una misma persona que adora los animales.

El veterinario escritor

Gonzalo no tuvo un debut temprano en la escritura. Apasionado por los animales, decidió ‘tirarse a la piscina’ con 37 años en un momento clave de su vida, uno de esos puntos de inflexión en los que el estrés te hace ocupar la mente con otras tares, él decidió ponerse a escribir: “Tiene que haber una materia prima base para poder lanzarte a una exposición pública. Empecé tarde, a los 37. Tuve un momento tenso y estresante en el trabajo y ocupé el tiempo para no pensar y me lancé. Empecé a escribir un esquema a mano con un taco de folios. Con el paso del tiempo comencé a elaborar también fichas de los personajes con sus descripciones emocionales físicas. La gran sorpresa en mi vida mi primera fue mi primera novela, La cuarta alianza (2005), sin duda”, explica con un recuerdo cariñoso de aquellos días.

Con varias publicaciones en su currículum, el gran impulso le llegó con El Sanador de Caballos (2008), que narra la aventura de un veterinario (Albéitar) en la Edad Media Durante un ataque sarraceno: “El sanador de caballos fue vital. Fue un cambio tremendo, llegué a Planeta y fue un cambio en todos los sentidos. A partir de ahí comenzó una proyección nacional e internacional”.

El pasado jueves 23 de mayo presentó su último libro en Almería, La Sombra de los sueños, lo hizo en la Escuela de Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) de la mano de Diario Almería y Grupo Joly: “No es una novela histórica, es actual, de aventuras, de acción. Está escrito con capítulos muy cortos, pero tiene una novela histórica dentro. Es la historia de 5 personajes, 4 actuales y 1 histórico y todos tienen cosas en común, aunque son muy diferentes. Todos tienen que enfrentarse a situaciones y pasar líneas rojas para lograr cosas. Exploraremos, incluso, con flashbacks por qué actúan como actúan para comprenderlos dentro del contexto”, nos explica Giner sobre su último libro.

Veterinaria, una profesión entre libros

Gonzalo ha conseguido unir su pasión por los animales con la Veterinaria y el mundo editorial, una tarea que, aunque no parece fácil al inicio, es algo muy necesario para la profesión desde tiempos inmemoriales. Aunque optimista por descontado, Giner también muestra un punto reivindicativo para recuperar la esencia de la profesión para una mejor proyección pública y, sobre todo, para un mejor entendimiento dentro del mundo veterinario: “Los veterinarios tenemos la necesidad de leer mucho, de estar muy al día y yo echo de menos que practiquemos el desarrollo de nuestra propia cultura, de nuestra propia profesión y eso te lo da la lectura. Es salirse un poco del trabajo, del guión del día a día, para cultivar tu mente no solo profesionalmente, para hacer una cosa que no te domine, explorar mundo y opiniones de otras personas. Reivindico la necesidad de reflexionar, de pensar, dentro y fuera de la profesión”, finaliza.