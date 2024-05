12M-Cat.: Illa, Salvador… de Sánchez y su esbirrismo charnego

“El miedo es la única emoción que puede provocar la muerte sin necesidad de una causa orgánica”. Emil Cioran

Tras el teatrero órdago simulado del cacique del Ejecutivo, en plan flácido Romeo amagando en falso con dimitir, qué mejor campaña electoral en las Autonómicas catalanas. En estas, la tropa biempagada del autoerigido autócrata no dirime tan sólo un jalón relevante, como en las últimas vascas, donde la P$OE y su trasunto P.P. (Partido Podrido) tuvieron ambos el tercer peor resultado de la historia del régimen del 78/39bis… En la ‘terra’ de Salvador Espriu se lo juegan TODO. Al existir allí partidos nacionalistas locales fuertes que pueden verificar con apoderados la limpieza de los comicios en el recuento electoral – sin dejarlo bajo la providencia de la militarizada INDRA, como en la Europeas -, un retroceso del españolismo colorado o pardo sería para la nomenclatura de la mamandurria catastrófico. El beato Illa, inepto gestor sin despeinarse como ministro de Sanidad durante la pandemia, se ha paseado con el faraón de Ferraz por la feria de abril chica de Barcelona, como si en una convención del INSERSO fuese del brazo del alter ego rancio de George Clooney, con terno de oferta del Corte Inglés y arreglos faciales imposibles en esa hipócrita careta de goma. El victimismo, clásica seña de identidad nacional-católica, evoca el llanto del cocodrilo, señala el paso previo a la dentellada.

¿Puede alguien tragarse sin arcadas que el partido más supuestamente feminista del mundo, con una patética ingeniería social de décadas fabricando ‘nuevas masculinidades’, abogando por ’empoderar’ hasta el delirio el supremacismo sexista anticonstitucional, salga ahora con las líricas payasadas del señorito de Moncloa que han provocado la absoluta irrisión en la prensa internacional? Hasta ayer mismo ZP y el Perro se han ciscado en ‘el amor’ como Tonino Carotone y Ricardo Boquerone, pero sin gracia, y hoy con suma cursilería proclama impúdico el macho protector Tenorio Sánchez estar ‘profundamente enamorado’ de su doña – ¿tal vez más que Urdangarín de la suya, cuando se alababa la independencia judicial? -, imputada o ‘investigada’ por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado presuntos, lo que podría sustanciarse penalmente en seis años de prisión (Juzgado de Instrucción, Nº 41 de Madrid. Diligencias previas 1146/2024). No le deseamos de corazón nada malo en su ámbito familiar, aun a pesar de que quiera liquidar la cada vez más erosionada independencia del Poder Judicial, imprescindible en Democracia, jaleada tal infamia adversa a la Carta Magna por el sindicato de ‘arfonzodalehkaña’ de los cocos, creado por aquel malababa sevillano españolazo, el hermanísimo de Juan, con el fin de dividir a la Clase Obrera, y animado en la actualidad el guaperas de Tetuán con los rebuznos del estómago agradecido Unai Sordo, títere sumiso al neototalitarismo cañí, cuando todos sabemos que ‘sindicatos’, partidos o ‘prensa’ subvencionados por el Estado no pueden ser ‘de izquierdas’, ni siquiera útiles al ciudadano o veraces, porque se han convertido en órganos del Estado… ¿a alguien le suena la ‘democracia orgánica?. Han malversado su genuina función representativa trocándola por la viciada lacayuna a las órdenes del Gran Capital (en forma de desvergonzado ‘decrecentismo’, nos lo quieren vender, convirtiendo esos monopolios oligárquicos en bonsais a las PYMEs, se entiende. Esto NO es ‘el mercado’, amigo).

En tiempos de relativismo amoral, cínico, donde la realidad tan sólo representa un momento de lo Falso, afirmaba Debord en La sociedad del espectáculo, a cualquier precio se trata de lograr el triunfo del relato oficialista o políticamente correcto: sesgadas estadísticas, interpretaciones económicas torticeras desde los ministerios, cortinas de humo propaladas para disimular la embrutecedora decrepitud social imparable, etc… Quizá hasta podrían volver a echar mano, si no hay una firme respuesta de la Sociedad Civil, del terrorismo de Estado para fabricar ‘estados de opinión’ parafascistas, con el peor estilo de los hediondos nazis y estalinistas (ved histórico Caso Scala a inicios del posfranquismo). Así, la sedicente ‘prensa libre’ puede embucharse sin dificultad que el Campo de Exterminio más grande de la historia, Gaza, estuviera sin vigilancia perimetral y la inteligencia sionista se hallase en Babia a pesar de sus controles electrónicos tan sofisticados. No se trataba de escenificar el subterfugio para una ‘limpieza étnica’, seguro. También nos embuten por el trasero como ‘normal’ que, sin habilitarse las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, tras décadas de sembrar odio xenófobo Rabat, un rearme imperialista de los megalómanos del majzen y el aherrojamiento humillante a saharauis o rifeños, no obsta para invertir y hacer turismo en la satrapía de nuestro mal vecino al sur. Por favor, mirad hacia otro lado si apuntan a la denunciada estafa de ¡400 millones €! a los valencianos de Marina d’Or que con temeridad osaron invertir en el empobrecido reino de los infelices emigrantes bereberes, por no aludir al maltrato y grosería a los pocos que se atreven a hacer turismo en el feudo del sultanito lacayo de Tel Aviv y Washington. Habladurías para que no acudan incautos a dejarse su dinero sin garantías jurídicas, no hay duda, con lo que adoran a Sánchez e Illa por allá, qué mala puede ser la gente. Incluso nos zampamos mediáticamente sin dificultad que, en una sala de conciertos, ¡en el mismo Moscú en guerra!, de repente se retira toda vigilancia privada y la policía y militares se evaporan mientras cuatro descerebrados disparan con impunidad a la multitud. Sin duda el Kremlin no pretendía dotarse de una escusa para movilizar más conscriptos en masa de carne de cañón, culpabilizando a Ucrania sin pruebas… No se preocupen, los ‘perrodistas’ subvencionados por el régimen de turno ya nos lo aclaran, y hasta un evadido fiscal en Miami y su demagogo escudero experto en economía, con datos a la carta, vía Youtube le dan más pomada al tirano genocida Putin que Rasputín a la familia del zar.

¿Qué mejor método si se trata de aculturizar andaluces, extremeños, murcianos o manchegos en el exilio económico que asimilarles cual esbirros para ponerlos en contra del hogar de sus antepasados, acorde al objetivo de una economía neocolonial extractiva? ¡Cómo os atrevéis a criticar a los señoritos de Pedralbes y a los gamonales de su cortijo ‘triumphant’, menestrales muertos de hambre! Vuestro adalid Illa, con máscara de tragasantos pero sin mascarilla, os indicará a las nuevas hornadas de braceros en la plantación, cual es vuestro lugar, muy inferior al del vox-mitivo Tío Tom Garriga culpabilizando a otros inmigrantes. No ha variado casi nada desde los tiempos de los mercenarios almogávares (del árabe al-mujabar, el chivato o traidor que informa a los amos y actúa a favor de sus intereses). Fuerza de choque de enaciados, en Andalucía denominados hoy vaciaorzas, los cuales procuran engrosar las arcas de sus capataces de ‘ocho apellidos’, aun a costa de arruinar a sus propios parientes o antes vecinos, pisoteando sus propias raíces sin reparos, en relaciones vampíricas neocoloniales desventajosas. El aceite que se compra aquí a granel y se envasa en Cataluña, con marca blanca o no, vendiéndolo mezclado con girasol como ‘intenso’ sin ser virgen extra. La remolacha que se recolecta en el Valle del Guadalquivir y se envasa y etiqueta en paquetes de azúcar allende Aragón. Los macrocaterings que llegan congelados a las grandes cadenas hoteleras sitas en Andalucía, procedentes desde el norte del Ebro, manufacturándose cada vez menos en nuestra tierra, etc, etcétera. Los infelices indígenas a curtirse la piel en la gleba, que los espabilados ya se encargarán de reelaborar los productos en sus pujantes fábricas y comercializarlos de intermediarios con Europa, llevándose los mezquinos colonos con barretina la parte del león. Por eso yo estimo muy pequeño el esfuerzo económico empleado en la construcción de la catedral de la Sagrada Familia… Con los tragasapos al sur del Ebro-Tajo, miserabilizados cada vez más por la anticonstitucional asimetría norte-‘sur’, creo que habría que animarse y hacer algo similar al Vaticano, como mínimo, aunque no se disponga como el Estado romano – fundado por Mussolini – de más del doble de reservas en oro que el resto de las del mundo juntas (sic).

El ‘puto amo’ – castellanus neandertalis dixit – para garantizar la perruna fidelidad de sus siervos y alienarlos, antes precisa despojarles de toda dignidad humana, que aborrezcan su propia identidad, la noble tierra de sus orígenes, calumniada y vejada, cuando no minusvalorada. Deben odiar y despreciar su propia sangre y a sus ancestros. Engañarles, estafarles o hasta en el pasado asesinarles con total impunidad como hacían aquellos renegados almogávares… cuya venenosa herencia han recogido tantos inmigrantes afincados en Cataluña y sus triperos descendientes. En el amargo caso que nos ocupa, por desgracia, perpetradas las tropelías por no pocos de los llamados ‘charnegos’, de lucharniego según la RAE: perro amaestrado para cazar en la noche.

¡Mamporreros vendidos sin conciencia ni dignidad! ¿No escucháis los aullidos por el hambre y sed de Justicia de vuestros antaño hermanos, a los que pretendéis en vano despojar de lo que nos hace seres humanos? ¡Viva al-Andalusía y Catalunya libres y soberanas, con Democracias verdaderas, administraciones laicas y republicanas! ¡Venceremos!

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de Twitter bloqueada por la censura: @lascultura Nueva: @liberacionan