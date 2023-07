Reseteo personal

Derrumbe y Renovación

El Gozo Tonto

El Grito Primal

El Satori del Zen

Reseteo espiritual

Samadhi y Nirvana

Cuando la presión de la vida se vuelve absolutamente insoportable se alcanza un momento de ruptura y derrumbe, como el grito primal, en el que uno pierde el control totalmente y busca un rincón para hacer pucheros como un bebé, porque le da mucha vergüenza que lo vean. No son lágrimas de pena sino de gozo, porque el Ser divino se apodera de un ego rendido y exhausto.

No es algo que se pueda controlar sino que ocurre espontáneamente. Para llegar a este extremo tienes que estar totalmente acorralado por la vida, llegar a un extremo en el que no puedes soportarte a ti mismo, y es una experiencia liberadora de la que se sale renacido e inocente como un bebé, pero enriquecido por la experiencia de la vida con una visión renovada del mundo.

Esto no es nada malo, sino algo deseable como una infusión de gracia divina. No es algo que se pueda controlar sino que ocurre espontáneamente como en el grito primal. No es agradable llegar a este extremo porque todo se vuelve muy confuso y caótico, pero luego se siente un gran alivio igual que cuando vomitamos el veneno.

LA GRACIA

La gracia divina no es algo que se pueda controlar por ninguna inteligencia artificial, pero es algo que suplican todos los místicos del mundo como mendigos de Dios. Cuando se recibe, uno se siente limpio, perdonado e inocente como un niño, porque el corazón da un golpe de estado contra el ego y asume el mando del ser. El golpe no siempre es agradable, pero el resultado es feliz.

A partir de entonces uno reconstruye su vida con más cordura y con menos estrés. Te reconcilias contigo mismo y te das cuenta de que sólo era un sueño todo lo que tanto te preocupaba. Esto hay que experimentarlo para comprenderlo porque no se puede explicar con palabras.

Los místicos perseguían este derrumbe presionándose a sí mismos a través de austeridades y penitencias, pero esto no depende de la voluntad humana sino de la voluntad de tu propio Ser Divino, de tu Dios interno. Es como una tragedia en la que se muere y se renace feliz.

Esta experiencia personal está ocurriendo ahora a nivel colectivo a medida que aumenta la presión social. Puede estallar en forma de revolución como en Francia, pero también puede estallar como una catarsis íntima y personal. Yo he tenido la suerte de derrumbarme varias veces en mi vida y he salido renovado. Se pasa muy mal al principio pero luego te liberas.

EL GRITO

‘El grito’ es el título de una serie de cuadros del pintor noruego Edvard Munch, quien dejó claro lo que estaba sucediendo: “Sentí el gran grito en toda la naturaleza”. Evocó un recuerdo personal de una espectacular puesta de Sol en Oslo que le dio al cielo y a las nubes un dramático tono rojo. Se ha transformado en un símbolo universal de ansiedad y es claramente una referencia a la persona que grita. Todos hemos tenido esos momentos de desesperación.

https://www.ngenespanol.com/ ciencia/esta-haciendo- protagonista-el-grito/

El “Grito Primal” es un término acuñado por el psiquiatra Arthur Janov en la década de 1970 para describir una técnica terapéutica que se centra en la liberación emocional profunda a través de la expresión del dolor y el trauma reprimido desde la infancia. Según la teoría de Janov, las experiencias traumáticas no resueltas en la infancia pueden causar patrones de comportamiento y emociones negativas en la vida adulta.

El Grito Primal se basa en la premisa de que al revivir y liberar estas emociones reprimidas, particularmente a través de gritos y llantos profundos, se puede acceder a una curación emocional y psicológica más profunda. La idea es que al experimentar y expresar plenamente el dolor emocional, se libera el trauma y se restaura un mayor equilibrio emocional y bienestar.

En la terapia del Grito Primal, el terapeuta ayuda a la persona a conectar con las emociones reprimidas y a expresarlas intensamente, a menudo a través de gritos, llantos y golpes de almohadas o colchones, se necesita un entorno seguro para explorar y liberar estos sentimientos espontáneos.

Las personas pueden enfrentar momentos en los que la presión y el estrés de la vida se vuelven abrumadores, y cada individuo puede tener su propia forma de lidiar con ellos. Algunas personas pueden buscar momentos de soledad y permitirse expresar emociones, como llorar, como una forma de liberación emocional.

Todos enfrentamos desafíos y crisis en la vida, y a menudo podemos encontrar fortaleza y crecimiento personal a partir de esas experiencias. Es una vivencia intensa y transformadora, en la que tiene sentido una liberación y una renovación después de atravesar un periodo de gran presión.

EL GOZO TONTO

En una ocasión vi a un hombre tirado en el suelo que se reía de felicidad descontroladamente. Pensé que estaba borracho o que había tomado alguna droga, pero luego me di cuenta de que su experiencia era auténtica y hasta sentí envidia de él, porque había encontrado cierto grado de ‘satori’ o iluminación y era algo tan bueno que no podía controlarlo, igual que los místicos locos.

El “gozo tonto” se utiliza para describir un estado de alegría o felicidad extrema que puede parecer irracional o infantil. Es un sentimiento de felicidad sin motivo aparente, en el que uno se siente lleno de alegría y positividad sin una razón específica. Es como si uno experimentara una sensación de dicha incontrolable y despreocupada.

Ese estado de “gozo tonto” puede surgir en momentos de relajación, liberación de tensiones o cuando uno se encuentra en un entorno agradable y satisfactorio. Es una sensación de bienestar y plenitud que no está vinculada a un evento o logro en particular, sino que surge espontáneamente. En resumen, el “gozo tonto” se refiere a un estado de felicidad pura y desinhibida, en el que uno se siente lleno de alegría sin una razón aparente o justificación específica.

EL SATORI ZEN

El ‘satori’ es un término utilizado en el budismo zen para describir una experiencia de iluminación o despertar espiritual. Es un estado de comprensión profunda y directa de la naturaleza de la realidad, más allá de las limitaciones conceptuales y de la dualidad.

Satori es un momento de no-mente y de presencia total, término japonés que designa la iluminación en el budismo zen. El satori se considera un momento de revelación o realización repentina, en el que se trascienden las barreras de la mente ordinaria y se llega a una percepción directa e intuitiva de la verdadera naturaleza de la existencia. En este estado, se experimenta una sensación de unidad y conexión con todo lo que nos rodea, y se trascienden las distinciones entre sujeto y objeto, sujeto y mundo.

El satori no es algo que se pueda alcanzar a través del pensamiento racional o del estudio intelectual, sino que es una experiencia directa y personal. Se dice que es más allá de las palabras y de los conceptos, y que se alcanza a través de la práctica de la meditación y de la observación de la realidad tal como es, sin apego ni aversión.

Esto se puede constatar en la famosa anécdota del zen que dice: “Antes de la iluminación, los ríos eran ríos y las montañas eran montañas. Cuando empecé a experimentar la iluminación, los ríos dejaron de ser ríos y las montañas dejaron de ser montañas. Ahora desde que estoy iluminado, los ríos vuelven a ser ríos y las montañas vuelven a ser montañas.”

https://es.wikipedia.org/wiki/ Satori

EL SAMADHI

Samadhi es el estado de conciencia que se alcanza cuando, durante la meditación, la persona siente que se está fundiendo con el universo. En varias tradiciones místicas del este de Asia el samādhi se considera un estado de conciencia de meditación, contemplación o recogimiento en el que se siente alcanzar la unidad con lo divino.

Se refiere a un estado de concentración profunda y absorción mental en el que la mente se unifica y se centra en un solo objeto de atención. El samadhi se caracteriza por una profunda tranquilidad, en la que desaparecen las distracciones y fluctuaciones mentales.

En este estado, se experimenta una sensación de plenitud, paz y conexión con la realidad más allá de las limitaciones del pensamiento y la dualidad. Es importante destacar que el samadhi se considera un estado espiritual avanzado y puede requerir práctica y disciplina en el desarrollo de la concentración y la estabilidad mental.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Samadhi

EL NIRVANA

El nirvana es un concepto central en varias tradiciones del budismo. Es un estado de liberación y realización espiritual definitiva, considerado como el objetivo final del camino budista. Nirvana es el estado de liberación tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimientos. Consiste en la liberación de los deseos, el sufrimiento, la conciencia individual y el ciclo de reencarnaciones.

El nirvana se refiere a la cesación del sufrimiento y el fin del ciclo de renacimientos. Es un estado de paz, felicidad y plenitud total, más allá de los condicionamientos y las limitaciones del mundo de las apariencias. Se describe como un estado de completa liberación del apego, el odio y la ignorancia, como causas fundamentales del sufrimiento humano.

El nirvana implica una comprensión profunda de la verdadera naturaleza de la realidad y la superación de la ilusión del yo separado. Es la realización de la vacuidad, es decir, la ausencia de existencia inherente de todos los fenómenos. En este estado, se alcanza una paz y serenidad duraderas, libre de los apegos y deseos que generan sufrimiento. Es importante tener en cuenta que el nirvana es considerado un estado más allá de la comprensión conceptual y se dice que está más allá de las palabras y las descripciones.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Nirvana_(espiritualidad)

Enlace al vídeo completo en español: