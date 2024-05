Jordi Cañas (CS) manifiesta que “tenemos que garantizar que la huerta de Europa siga siendo Almería y no Marruecos”

El candidato de Ciudadanos a las elecciones europeas se compromete a exigir los mismos controles fitosanitarios europeos a terceros países

El jefe de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y cabeza de lista en las elecciones del 9-J, Jordi Cañas, ha afirmado que, de salir elegido en la próxima legislatura, exigirá a la Comisión impulsar las reformas necesarias para evitar los múltiples casos de competencia desleal por los cuales los productores de terceros países, fundamentalmente Marruecos, importan productos que no cumplen los requisitos fitosatinarios europeos.

“Tenemos que garantizar que la huerta de Europa siga siendo Almería y Murcia no Marruecos. En los últimos cinco años en el Parlamento Europeo hemos denunciado ante las Comisión más de 25 casos de incumplimientos de la normativa fitosanitaria por parte de terceros países, y su respuesta siempre ha sido insuficiente. Mientras a los agricultores españoles les exigimos una calidad y trazabilidad, permitimos importaciones que no cumplen estos principios”, Ha criticado Cañas.

El eurodiputado ha denunciado que Europa no exija los mismos controles fitosanitarios a los productos importados de Marruecos, ya que ello permite a los agricultores marroquíes producir a un precio inferir y competir directamente contra los españoles y europeos. “Nuestros agricultores lo único que reclaman es poder competir en igualdad de condiciones. Es muy sencillo: no podemos exigir a los nuestros lo que no exigimos a terceros”.

En este sentido, se ha comprometido a seguir trabajando para que se impulsen las reformas necesarias que aseguren la igualdad de condiciones entre el mercado interno y las importaciones de terceros, y ha incidido en la necesidad de abrir nuevos mercados a los productos españoles y europeos “porque ellos no tienen miedo a competir”. “La agricultura española y de Almería permite calidad y precio. La autoexigencia de los productores permite asegurarnos la soberanía alimentaria de calidad, pero necesitan un precio justo”.

En referencia a la batalla diplomática entre los gobiernos de España e Israel por el reconocimiento de Palestina por parte del presidente Pedro Sánchez, Cañas ha subrayado que, siguiendo los parámetros que utilizó para retirar la embajada de Argentina, Pedro Sánchez debería haber retirado la embajada de Israel “hace años”. “Sacar los embajadores del país debería ser la última opción si lo que queremos es influir en intentar incidir en la resolución de la situación de violencia que vive Gaza. Ahora mismo lo que se necesita es sentido común, algo que el Gobierno de España ha perdido en los últimos meses o desde que Pedro Sánchez llegó al poder”, ha concluido.