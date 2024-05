Expertos achacan la bajada de hipotecas en marzo a la Semana Santa y pronostican un cierre de año “muy positivo” respecto a 2023

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran un retroceso del 18,1% en el número de hipotecas firmadas en el mes de marzo respecto al mismo periodo del año anterior, una cifra que, desde RN Tu Solución Hipotecaria, achacan a los festivos vinculados a Semana Santa, pues en 2023, a diferencia de este año, se celebró íntegramente en marzo. “Las hipotecas tienen un periodo de incubación de unos 35 días, y, con la nueva ley hipotecaria, hay que esperar una vez firmada 10 días de media, ascendiendo esta cifra hasta los 15 días en poblaciones como Cataluña. Al no tener una semana por los festivos echamos en falta esas firmas, y esto será algo que seguramente veremos en ellos datos de abril, donde subirán con casi total seguridad respecto al año pasado”, detalla el CEO de RN Tu Solución Hipotecaria, Ricardo Gulias. El experto va más allá y asegura que el mercado hipotecario se esta reactivando y que 2024 será un año “muy positivo” respecto a 2023: “en nuestro caso concreto, llevamos diez meses consecutivos de subidas en el número de operaciones, con importantes incrementos interanuales; mayo, sin ir más lejos, ha sido un mes espectacular y las estadísticas, cuando salgan, lo reflejarán”. En lo que respecta al perfil actual del hipotecado, Gulias reconoce que hay de todo, tanto los “perfiles excelentes”, que van por debajo del 80% del precio de compra, así como aquellos que buscan hasta el 100% de financiación a través de las ayudas del Estado a través de los préstamos ICO. “El mercado ha incorporado a un sector de la población que hasta ahora no podía permitirse una hipoteca al tener menos ahorros, pero el rumor de la llegada de los abales ICO ha generado un interés en encontrar soluciones de financiación por encima del 90% con la ayuda de expertos hipotecarios”, avisa el experto. Se aproxima una bajada de tipos de interés

Desde la empresa de intermediación hipotecaria están seguros de que las rumoreadas bajadas de tipos de interés no son “cantos de sirena”, y que llegarán entre junio y julio de este año, motivo por el cual se podrían haber visto una bajada tan pronunciada (29%) en el número de subrogaciones hipotecarias en el mes de marzo. “¿Qué sucede en estos casos? Que aquellas personas que ya tienen una hipoteca, que estaban pensando hace unos años en cambiar de vivienda porque quieren ampliar familia, porque quieren un jardín, porque ya se les ha quedado pequeña esta vivienda o ya sus sueldos han mejorado, pues cuando bajan los tipos de interés, esas personas que no se jugaban buscar una hipoteca nueva y vender para comprar, empiezan ya con la idea de vender esa vivienda para comprar una nueva, y entonces entra en el mercado lo que nos llamamos vivienda de reposición”, explica Gulias. Este trasvase de vivienda es importante, continúa, porque el principal problema al que se enfrenta el inmobiliario en España es la falta de producto, y sin viviendas disponibles, no pueden firmarse nuevas hipotecas. ¿La solución?, Gulias lo tiene claro: “agilizar licencias y fomentar ayudas a los promotores, porque la obra nueva es la que motiva la compra y a ese cambio de reposición”.