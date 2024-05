Andalucía reclama al Gobierno que cumpla su compromiso en la cofinanciación de plazas de ayudantes doctores y pide más tiempo para estudiar el convenio

La Consejería de Universidad asegura que las plazas “impuestas” por el Gobierno central en ese documento no se corresponden con las necesidades manifestadas por las instituciones académicas

La Junta critica que el Ministerio de Ciencia haya incrementado la responsabilidad financiera de las comunidades en este programa, al pasar del 20% al 40%

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha solicitado al Gobierno

central que cumpla sus compromisos en la cofinanciación de plazas de ayudantes

doctores, al tiempo que ha reclamado más tiempo para analizar la propuesta del

convenio sobre la implementación del Programa para la Incorporación de Talento

Docente e Investigador a las Universidades Españolas, que ampara la incorporación de

estos perfiles y que ha sido remitida a las comunidades para su evaluación.

Así lo ha explicitado el director general de Coordinación Universitaria, Lorenzo Salas,

durante la reunión de la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política

Universitaria (CGPU), a la que ha sido convocado, junto al resto de representantes de

las comunidades. Este programa, que se desarrollará en el marco de la Ley Orgánica

del Sistema Universitario (LOSU), contempla la creación de 3.400 plazas de ayudantes

doctores en el conjunto nacional a partir del próximo curso 2024-2025 y durante los seis

años de duración de esta modalidad de contrato. De ese cómputo global, 774 serían

para Andalucía.

Salas ha criticado que esa cifra de 774 “impuesta” por el Ministerio para el sistema

público universitario andaluz no se corresponde con las peticiones realizadas por los

rectores, que han cifrado sus necesidades en casi 900 plazas para afrontar la

implantación de la LOSU en la comunidad. Precisamente, el consejero de Universidad,

Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ya remitió a finales de abril

una carta a la ministra Diana Morant con esa propuesta. Ante esa disparidad en los

números, la Consejería de Universidad ha pedido al Ministerio que “explique qué fuente

han usado” ante el temor de que “lo recogido en el borrador de convenio no tenga una

fuente objetiva y constatable”.

En cualquier caso, el director general de Coordinación Universitaria ha remarcado que

“las plazas del Ministerio no cubrirán las necesidades reales de las instituciones de

educación superior de la región”, que, según ha recordado, “pese a ser el primer sistema

universitario público del Estado, dispondrán de menos contratos que Cataluña”.

“Nuestra comunidad, aún teniendo el primer sistema universitario, se encuentra en

tercer lugar en la asignación de plazas”, ha apostillado.

Las comunidades pasan del 20% al 40% de cofinanciación

Por otro lado, Lorenzo Salas ha exigido al Ministerio de Ciencia que cumpla con sus

compromisos y no impute más responsabilidad financiera a las comunidades, que en la

propuesta del Gobierno central pasan de asumir del 20% al 40%. “En todo este proceso,

el Gobierno fijó la responsabilidad autonómica en un 33%, valor que pasó a un 20% en

la reunión mantenida posteriormente entre el presidente Sánchez con la Conferencia de

Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y que ahora se ha elevado hasta

alcanzar el 40%”, ha afirmado para añadir que, “en esa confusión de porcentajes, las

comunidades salen perjudicadas”. Además de esta carga, “las regiones tienen la

obligación de asumir con recursos propios la estabilización de este personal a lo largo

de toda la vida laboral”, ha lamentado Salas, quien ha hecho hincapié en el compromiso

que mantiene Andalucía con el Personal Docente e Investigador (PDI).

Por todo ello, el director general de Coordinación Universitaria ha considerado que “esas

cargas suponen un sobrecoste insostenible e inasumible” para las autonomías, sobre

todo para Andalucía, que ya sufre una infrafinanciación de 1.100 millones de euros

anuales y pese a lo cual continúa siendo la región que más recursos destina a educación

superior en relación con su PIB, según ha expuesto.

En todo caso, ha insistido en “la improvisación y oportunismo del Gobierno central con

esta medida, orientada a subsanar el problema generado por ellos mismos con la

LOSU”, que, según ha explicado, “en poco más de un año lleva ya dos modificaciones

importantes”, en alusión a la reprogramación aplicada a los criterios del PDI o los nuevos

criterios para la implantación de las universidades privadas.