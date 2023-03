FRÉDERIC CHOPIN (1810-1849). “El alma de la música ha pasado por el mundo”

PERSONAJES DE LA HISTORIA

-PRÓLOGO.

El presente trabajo historiográfico, ahora biográfico (40º) de Música Culta o Académica, que es el nº-34, dentro del global historiográfico, de lo que he tenido el honor de publicar, hasta ahora, enla prestigiosa ‘La Gaceta de Almería’ ; me voy a aproximar a la vida y a la obra de uno de los grandes compositores del Romanticismo, dentro del siglo-XIX. Curiosamente, algunas de las grandes figuras musicales de este siglo tendrían una salud muy deteriorada y, fallecerían de las más disimiles patologías. Desde Beethoven y Schubert hasta Schumann, pasando por Mendelssohn, Smetana, Mussorgsky y Chopin, etc., entre otros de mayor o menor enjundia.

-FRÉDERIC CHOPIN-

I.-LOS PRIMEROS AÑOS.

Fryderyk Franciszek Chopin nació en la aldea polaca de Zelazowa-Wola, situada junto al río Utrata, a unos 35 kilómetros de la orgullosa capital del Gran Ducado de Polonia, Varsovia. Fue el 1 de marzo de 1810, aunque en su partida de bautismo figure como nacido el 22 de febrero. Podría ser que el sacerdote que lo bautizó tardó ese tiempo en inscribirlo.

Sería el primer varón, y el segundo de los hijos del matrimonio conformado por el preceptor francés de los hijos del conde Sharbek, y que se llamaba Nicolás Chopin (Marainville, Lorena, Francia, 1771-Varsovia, 1844), quien había emigrado a Polonia en el año 1787. En el año de 1806 o 1807 se había matrimoniado con Tekla Justyna Krzyzanowska (Dlugie, Kujawy, 1782-Varsovia, 1861); la cual pertenecía a la nobleza polaca, en este momento histórico venida muy a menos. La madre del futuro compositor era la administradora-general del predio de los Sharbek.

Sus hijas se llamarían: Ludwika (1807-1855), que era la primogénita, y tras el músico nacerían Izabella (1811-1881), y la benjamina llamada Emilia (1813-1827). En el hogar de la familia Chopin se hablaba en polaco.

En octubre de 1810, la familia se trasladará ya a Varsovia, porque el padre ha sido contratado como profesor de lengua y de literatura francesas en el Liceo capitolino, y será en el edificio denominado como el palacio Sajón, donde la familia se alojará.

El padre tocaba la flauta-travesera y el violín, y la madre era una aficionada virtuosa del piano, siendo esta última, la que daría las primeras clases de música a los niños y niñas del Liceo, que lo deseasen.

-FRÉDERIC CHOPIN-

En el año de 1813, el niño-Chopin ya demuestra un destacado interés por la música culta o académica. Por lo tanto, en este ambiente familiar, la cultura en general, y la música con mayúsculas, en particular, estarán, siempre, muy presentes. Su inteligente hermana Ludwika sería su primera maestra general y musical; y, a la par, con ella tocará duetos de piano a cuatro manos.

Por consiguiente, en 1816, el padre pone a su hijo en las manos docentes del compositor y pianista de Bohemia, Wojciech Zywny (Mseno, 13 de mayo de 1756-Varsovia, 21 de febrero de 1842), quien en este momento ya es considerado como un anciano pianista y violinista de la corte polaca, además es un gran amante y entendido en la música de Johann Sebastian Bach (Eisenach, 31 de marzo de 1685-Leipzig, 28 de julio de 1750) y de Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburgo, 27 de enero de 1756-Viena, 5 de diciembre de 1791); por lo tanto, sus clases se fundamentarán en la música de ambos genios musicales.

Entre 1816 y 1821 ya ha conseguido tan grandes progresos, que genera una gran admiración en su propio maestro, quien ya le vaticina, ante sus padres, que tendrá una carrera musical compositiva e interpretativa gloriosa.

II.-SUS PRIMERAS OBRAS.

En 1817 compone su primera obra, y como no sabe, todavía, escribir muy bien, la obra musical es copiada por su padre. Se trata de la Polonesa en Sol-menor (noviembre). La Polonesa en La-b-Mayor (1821) se la dedica a su maestro. El 24 de febrero de 1818 se presenta en público, en un concierto benéfico celebrado en el Palacio de los Raziwill de Varsovia; allí interpretó el Concierto de piano en Mi-menor de Vojtech Matyás Jirovec (Ceske Budejovice, 20 de febrero de 1763-Viena, 19 de marzo de 1850); por ello ya sería calificado como de niño prodigio o “el pequeño Chopin”.

En el año de 1818, el Gran Duque Constantino Pávlovich (Tsárskoie Selo, 8 de mayo de 1779-Vítebsk, 27-6-1831), Regente o Gobernante del Zarato de Polonia, y hermano del Zar Alejandro I Románov [San Petersburgo, 23 de diciembre de 1777-ZAR DE TODAS LAS RUSIAS, desde 1801 hasta Taganrog, 1 de diciembre de 1825]; solicita al joven músico para un concierto privado, en el que incluso compuso una marcha militar para ese noble ruso.

-LUDWIKA CHOPIN-

La muerte del zar Alejandro I siempre ha estado cubierta de sospechas y misterios. Parece ser que murió durante un viaje a Crimea, y circuló la leyenda de que su muerte había sido fingida, y de esta forma retirarse a hacer vida de ermitaño, utilizando el nombre de Fiódor Kuzmich. En el año 1926 su tumba fue abierta, y se encontró totalmente vacía.

A continuación, Chopin, comienza sus estudios de contrapunto y de armonía con Jósef Ksawery Elsner (Grodków, 1 de junio de 1769-Varsovia, 18 de abril de 1854), quien era, en este momento histórico, el director de la Escuela Superior de Música de Varsovia, el cual le calificaría con las máximas notas.

A partir de julio de 1823, da inicio a sus estudios generales en el Liceo de Varsovia, donde no manifiesta gran brillantez en el resto de las asignaturas que no sean de música. En 1825, realizará un recital musical, con el Allopantaleón, que era un instrumento que combinaba el piano y el órgano mecánico, ya ante el propio zar Alejandro I, el cual, entusiasmado, le regalará un anillo de diamantes.

El 27 de julio de 1826 se gradúa cum laude en el Liceo, yendo de vacaciones veraniegas con sus hermanas al balneario de Bad Reinerz, en Silesia. Ya en esta época comienza a dar pruebas de su espíritu patriótico polaco; asistiendo a reuniones políticas de tinte patriótico, ya que está convencido de cómo está sojuzgada su patria, por el imperio autocrático de los zares de Rusia.

En el año de 1827, a causa de una tuberculosis pulmonar; que era casi endémica en la Europa del momento, enfermedad terrible producida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis;fallece su hermana pequeña Emilia; esta muerte total y absolutamente inesperada, dejará trastornada a toda la familia, siendo el más afectado el propio Federico, quien era de naturaleza hipersensible, y más que el resto; ese fallecimiento gravitaría, ya, de por vida sobre una fisiología endeble y enfermiza.

Por todo lo que antecede, Chopin emprende, en marzo de 1828, un viaje de Berlín, con el profesor naturalista (zoólogo y entomólogo), de la Real Universidad de Varsovia (de 1819 a 1862) Feliks Pawel Jarocki (1790-1865), ya que en la capital prusiana se está celebrando un congreso de Naturalistas europeos.

-JOHANN SEBASTIAN BACH-

En la academia de Canto de Austria asistirá a la representación de diversas óperas, entre otros autores destacan obras de Carl María von Weber (Eutin, 18 de noviembre de 1786-Londres, 5 de junio de 1826. “Der Freischütz”); de Gaspare Spontini (Maiolati/Ancona, 14 de noviembre de 1774-ibíd, 24 de enero de 1851. “Fernand Cortez”); de George Onslow (Clermont-Ferrand, 27 de julio de 1784-ibíd, 3 de octubre de 1853. “Le Colporteur”); de Domenico Cimarosa (Aversa, 17 de diciembre de 1749-Venecia, 11 de enero de 1801. “Il matrimonio segreto”); además de coincidir en dicha ciudad con Carl Friedrich Zelter (Berlín, 11 de diciembre de 1758-Berlín, 15 de mayo de 1832), y sobre todo, con el gran Felix Mendelssohn-Bartholdy (Hamburgo, 3 de febrero de 1809-Leipzig, 4 de noviembre de 1847). El Oratorio “Cäcilien fest” de Georg Friedrich Händel (Halle, 23 de febrero/5 de marzo de 1685-Londres, 14 de abril de 1759) le producirá una gran emoción.

Previamente, en marzo de 1828, ya había conocido al gran pianista y compositor alemán Johann Nepomuk Hummel (Presburgo/Bratislava, 14 de noviembre de 1778-Weimar, 17 de octubre de 1837), asistiendo maravillado a sus conciertos en Polonia.

En mayo de 1829, llega a Varsovia el críptico y diabólico violinista y compositor Niccoló Paganini (Génova, 27 de octubre de 1782-Niza, 27 de mayo de 1840), a quien seguirá, sin reservas, en su gira de recitales por toda Polonia. A pesar de todo, y con todo ello, Chopin siempre tendría un enorme interés, sin reservas, por el género musical de la ópera, aunque reconocía su incapacidad para afrontar la composición de las mismas; reafirmado ello ya en el año 1825, cuando se había quedado impresionado por ‘El Barbero de Sevilla’ de Gioachino Rossini (Pésaro, 29 de febrero de 1792-Passy-París, 13 de noviembre de 1868).

En todos sus viajes de conciertos, siempre priorizaba el acudir a representaciones de óperas. En este momento histórico, Chopin se enamora, por primera vez, su afectividad se dirigirá, pues, hacia una joven estudiante de canto, que se llama Constancja Gladkowska (1810-1889), quien será su amor durante dos años; a la par que compone sus primeros Doce Estudios para piano.

-WOLFGANG AMADEUS MOZART-

III.-COMIENZAN SUS GIRAS.

No obstante, Federico Chopin es un joven de salud frágil y endeble, y propenso a padecer múltiples patologías. Se le solían realizar frecuentes sangrías, y padecería adenopatías cervicolaterales inflamatorias en varias ocasiones.

En 1829, se dirige a Viena, donde realizará dos conciertos, el 11 y el 18 de agosto, en el Kärntnertortheater, donde estrena sus Variaciones para piano, Op. 2; el triunfo será apoteósico, además el culto público vienés admiraba su exquisita técnica interpretativa y la eximia sensibilidad de esta obra. Estas variaciones mozartianas serán publicadas por el editor Tobias Haslinger (1787-1842), en abril de 1830.

-GRAN DUQUE CONSTANTINO PÁVLOVICH-

Tras pasar por Praga, Dresde y Breslau-Wroclaw, regresa a Varsovia, donde celebrará un concierto el 11 de octubre de 1830, con C. Gladkowska como cantante-solista, será la despedida de su patria.

«Quizá desafortunadamente, tengo mi propio ideal, al que en silencio sirvo desde hace medio año, con el que sueño y en cuyo recuerdo he compuesto el Adagio de mi nuevo concierto».

De aquel ardiente sentimiento quedó un muy buen recuerdo en ambos jóvenes; aunque, a posteriori, la joven se matrimoniaría con otro hombre, ya en el año 1830. Por consiguiente, el 2 de noviembre de 1830, Chopin se reúne con sus amigos juveniles más queridos, quienes le ofrecen una copa de plata llena de tierra de Polonia, y se decide a viajar, otra vez, hasta Viena; ellos le acompañarán hasta las afueras de la ciudad, y le despedirán cantando una ancestral balada patriótica: “Zrodzony W Polskiej Krainie. (‘Un nativo saludo del suelo polaco’)”.

Chopin no volverá nunca más a Polonia, aunque él, a priori, lo que pretendía era el perfeccionamiento de su técnica pianística.

El 22 de noviembre de 1830, ya se hospeda en la calle Kohlmarkt-9 de la capital imperial de Austria. El 29 de noviembre, los polacos se levantan contra la opresión de Rusia; su amigo, el activista político y especialista en arte, Titus Sylwester Wojciechowski (1808-1879), le abandona para unirse a la revolución.

-CARL MARIA VON WEBER-

El 26 de mayo de 1831, Polonia es derrotada en la batalla de Ostroleka. En ella se enfrentaron los polacos comandados por Jan Skrzynecki (1787-1860) y Jósef Bem (1794-1850), contra las fuerzas rusas de ocupación mandadas por el Mariscal de Campo y Conde alemán Hans Karl von Diebitsch (1785-1831). Varsovia será conquistada, el 6-8 de septiembre de 1831, y este hecho conllevó que Polonia perdiese su autonomía, y Rusia nombre a un gobernador general, que se llamará Mijaíl Pávlovich (1798-1849), quien es el 10º y último hijo del Zar Pablo I de Rusia [San Petersburgo, 20 de septiembre/1 de octubre de 1754- Zar desde 1796 hasta San Petersburgo, 11 de marzo/23 de marzo de 1801]; el Zar sería asesinado, en su dormitorio del Castillo de San Miguel, por unos funcionarios despedidos y despechados, mandados por el general Levin August von Bennigsen (1745-1826).

Pero, Chopin, tampoco es recibido, en Viena, con el fervor y el entusiasmo de antaño. Este recibimiento y las noticias que le llegan, desde Polonia, le provocarán una crisis de ansiedad enorme. En este momento histórico, será atendido por el doctor Giovanni Malfatti (1775-1859); amigo y médico de Ludwig van Beethoven (Bonn, 17 de diciembre de 1770-Viena, 26 de marzo de 1827); quien le recomienda, de forma taxativa, que abandone Viena, lo más pronto posible. ‘Ya que el público vienés solo quiere oír los valses de Lanner y de Strauss’.

Al encontrarse en esta tesitura solo dará dos conciertos, en ocho meses, y con un modesto éxito.

“En vano Malfatti trata de convencerme de que todo artista es un cosmopolita. Incluso, si así fuera, como artista, apenas soy un bebé, como polaco, tengo más de veinte años; espero, por lo tanto, que, conociéndome bien, no me reprochará usted que por ahora no haya pensado en el programa del concierto”.

Dicho concierto iba a ser benéfico, el 11 de junio de 1831, en el Kärntnertortheater, e interpretará su Concierto para piano en Mi-menor. Por consiguiente, el 20 de julio de 1831, se dirige a Linz, atraviesa los Alpes para poder llegar a Salzburgo, el 28 de julio ya se encuentra en Múnich, luego llegará a Stuttgart, donde conoce la noticia de la caída de Varsovia.

-DOMENICO CIMAROSA-

“El enemigo ha entrado en casa (…) ¡Oh, Dios! ¿Existes? Haces y aún no cobras venganza. ¿Acaso no tuviste suficiente con los crímenes de Moscú? O… ¡O quizás Tú seas moscovita!”.Finalmente, en el otoño de 1831, Chopin, llega a lacapital de Francia, la cosmopolita y compleja ciudadde París.

IV.-CHOPIN YA ESTÁ EN PARÍS.

En este momento histórico el trono de Francia está ocupado por el Rey Luis Felipe I de Orleans [París, 6 de octubre de 1773-ROI DES FRANÇAIS entre 1830 y 1848-Moriría en Claremont, 26 de agosto de 1850], y su capital es el centro mundial de la cultura y del cosmopolitismo. En ella se encuentran un gran número de intelectuales, los cuales conforman el movimiento denominado como ‘ROMANTICISMO’; entre otros se pueden citar: Victor Hugo (1802-1885); Honoré de Balzac (1799-1850); Heinrich Heine (1797-1856); Émile Zola (1840-1902), y Alexandre Dumas (1802-1870), entre otros de mayor o menor enjundia.

Con respecto a este último (el autor de los ‘Tres Mosqueteros’, etc.), el dramaturgo inglés Watts Phillips escribiría lo siguiente:

“Es el ser humano más generoso y con el corazón más grande del mundo. Era la criatura más deliciosa y egoísta sobre la faz de la Tierra: su lengua era como un molino de viento, una vez que se ponía en marcha, nunca sabías cuando iba a parar, especialmente si el tema era él mismo”.

-GEORGE SAND-

Chopin formaría parte de esa pléyade cultural. Su primera relación amistosa lo será con el pianista y compositor alemán: Friedrich Wilhelm Kalkbrenner (Kassel, 7 de noviembre de 1784-Enghien-les-Bains, 10 de junio de 1849), quien era apodado como ‘el rey del piano’. Este le ayudará a perfeccionar su estilo interpretativo pianístico.

Gracias a su relación médico-paciente con el Dr. Malfatti entrará en conocimiento con maestros-compositores de música-culta, tales como: G. Rossini, Luigi Cherubini (Florencia, 14 de septiembre de 1760-París, 15 de marzo de 1842), Pierre Baillot (Passy, 1 de octubre de 1771-París, 15 de septiembre de 1842), Henri Herz (Viena, 6 de enero de 1803-París, 5 de enero de 1888), y Ferdinand Hiller (Fráncfort del Meno, 24 de octubre de 1811-Colonia, 11 de mayo de 1885).

“No deseo ser una copia de Kalkbrenner (…). Nada podría quitarme la idea ni el deseo, acaso audaz, pero noble, de crearme un mundo nuevo”.

No obstante, F. Mendelssohn le manifestaría: “No aprenderá nada, de Kalkbrenner, Además toca usted mejor que él”.

-FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY-

Asimismo, su primer gran benefactor será: Franz Liszt (Raiding, 22 de octubre de 1811-Bayreuth, 31 de julio de 1886), quien se encargará de organizarle un concierto parisino de presentación en la Sala Pleyel, el 26 de febrero de 1832; la crítica le fue muy favorable, aunque la asistencia sería escasa. En el programa figuraban su Concierto en Mi-menor y las Variaciones Mozartianas.

Chopin asistirá emocionado al estreno de la ópera ‘Robert le diable’ de Jakob Meyerbeer (Tadorf-Rúdersdorf, Berlín, 5 de septiembre de 1791-París, 2 de mayo de 1864). La situación económica de Chopin se va a ir deteriorando, de forma paulatina, cuando, de pronto, el azar le tiende la mano, al encontrarse con un compatriota y amigo, como es el Príncipe Valentín Andreas Radziwill (1780-1837).

“Un día de mayo de 1832, Chopin se pasea por el bulevar y se encuentra en él a Valentín Radziwill, padre del príncipe Antonio, quien lo lleva a una velada ofrecida por James de Rothschild. El joven se sienta al piano sin haberse preparado y obtiene un éxito mucho mayor que en ninguno de los conciertos que dio hasta entonces. Allí está presente la élite de la sociedad (…) de la noche a la mañana el nombre de Chopin vuela de boca en boca. Se aprecia su distinción, su talento. Se le piden lecciones: la baronesa de Rothschild se inscribe a la cabeza de la lista. Entre las familias adineradas, los Rothschild se entusiasmaron particularmente con el talento de Chopin, y, junto a otras familias pudientes -como la princesa de Vaudemont, el príncipe Adam Czartoriski, el conde Apponyi o el mariscal Lannes- lo tomaron bajo su protección. La situación cambia bruscamente, el horizonte se aclara y la esperanza renace en Chopin. De todos modos, el oficio de profesor no es en modo alguno lo que tenía en vista”.

-GEORG FRIEDRICH HÄNDEL-

El Príncipe Radziwill mueve, enseguida, todas sus numerosas influencias, proponiéndole la posibilidad de que ofrezca varios recitales. De pronto, las puertas de la fama parisiense se le abren de par en par; el dinero le llega a espuertas, y esta abundancia le permite que se pueda trasladar a un nuevo piso elegante y amplio, situado en la Chausseê d’Antin, que es el centro cosmopolita de París. Se puede vestir con la máxima elegancia e, incluso, puede alquilar un vehículo de caballos, para poderse trasladar por las calles de la capital de Francia. En esta época compone la Fantasia-Impromptu y el Gran Vals Brillante.

V.-SE ENFRENTA A SU GRAN AMOR.

En mayo de 1834, tras conocer al genial compositor Vincenzo Bellini (Catania, 3 de noviembre de 1801-Puteaux, 23 de septiembre de 1835), en el Salón de la lujosa casa de la soprano Lina Freppa, conseguirá anudar, con este músico italiano, una grande y duradera amistad. A continuación, se dirige a Aquisgrán-Aachen, donde se reencuentra, de nuevo, con F. Mendelssohn; y juntos se dirigen al Festival organizado por Ferdinand Ries (Bonn, 28 de noviembre de 1784-Fránfort del Meno, 13 de enero de 1838), en la Singakademie de Aquisgrán.

“Chopin es actualmente un pianista fuera de serie (…), hace lo que Paganini con el violín”.

-JOHANN NEPOMUK HUMMEL-

El 26 de abril de 1835, Chopin ofrece un concierto en el Conservatorio Superior de París; el éxito será apoteósico, y en el mismo interpretará su Polonesa para piano y orquesta en Mi-bemol-Mayor, Opus-22.

Es en este momento cuando comienza un nuevo idilio amoroso, en este caso se trata de una divorciada condesa polaca, llamada Delfina Potocka (1807-1877); el escarceo amorosa sería muy inconsistente, y , entonces, el compositor polaco se dirigirá, pues, a descansar su debilitada salud al balneario checo de Carlsbad; ahora ya se sentía tan mal de salud, que se vio a las puertas de la muerte, a la cual contempló cara a cara, hasta tal punto de que escribiría su testamente, e incluso pensó en suicidarse.

En dicho balneario se reuniría, ya, con su familia, la cual había abandonado Polonia hacía poco tiempo. Desde allí se dirige hasta Dresde, para nuevamente enamorarse, de inmediato, y pedir la mano de la hija-menor de la familia Wodzinsky, que se llama María (1819-1896); pero los padres no contemplan, en ninguna circunstancia, este idilio, al que se oponen frontalmente, la causa se encuentra en que están al corriente de la tuberculosis pulmonar que padece el músico. Sea como sea, este comportamiento provocará un empeoramiento grave de su frágil salud.

No obstante, a continuación, el compositor se dirige a Leipzig para encontrarse con Robert Schumann (Zwickau, 8 de junio de 1810-Endenich-Bonn, 29 de julio de 1856), y con su esposa, la pianista y compositora Clara Wieck-Schumann (Leipzig, 13 de septiembre de 1819-Fráncfort del Meno, 20 de mayo de 1896), la finalidad es la de interpretar ante ellos su Balada nº2. Esta pareja era público y notorio, que habían tenido que luchar, denodadamente, por su amor y su felicidad frente al padre de Clara, el gran pianista y compositor Friedrich Wieck (Pretsch, 18 de agosto de 1785-Loschwitz, 6 de octubre de 1875), quien era un enemigo acérrimo de R. Schumann.

Como las malas noticias no suelen venir solas, recibe, entonces, la triste noticia del reciente fallecimiento de su amigo V. Bellini; por ello se prometerá a sí mismo, que cuando se muera descansará junto a su amigo italiano. Por todo ello, este hecho luctuoso incrementará su distimia.

-NICCOLÓ PAGANINI-

VI.-APARECE GEORGE SAND.

En este momento histórico está de actualidad, en todos los salones cultos de París, el sistema de vida y el comportamiento moral de una escritora prestigiosa. Se llamaba Aurore Lucile Dupin (París, 1 de julio de 1804-Nohant, 8 de junio de 1876), que era la baronesa Dudevant, y cuyo pseudónimo era el de George Sand. Mujer de fuerte carácter y de pensamiento muy liberal. Siempre sería considerada como una de las literatas más eximias del Romanticismo francés.

A finales de octubre de 1836, Chopin es invitado a una reunión de intelectuales en el Hôtel de France: los anfitriones son F. Liszt y su pareja, la condesa Marie D’Agoult (Fránkfort del Meno, 31 de diciembre de 1805-Paris, 5 de marzo de 1876), conocida esta, asimismo, como escritora, por el pseudónimo de Daniel Stern.

-GIOACCHINO ROSSINI-

Un músico de modales exquisitos y elegantes, como era F. Chopin, se sintió atraído por aquella mujer que era su antítesis; ya que tuteaba a todo el mundo, fumaba cigarros-puros en público y, para agravar más la cuestión, se vestía de forma masculina, usando pantalones y chaquetas de varón. No obstante, todo ello conllevó el mayor estímulo para Chopin, aunque el inicio de la relación fue bastante malo.

George Sand comentó a su amiga Madame Charlotte Marliani (1790-1850), lo siguiente:“Ese señor Chopin, ¿Es una niña?”. Mientras que el compositor indicó a su amigo F. Hiller: “¡Qué antipática es esa Sand! ¿Es una mujer? Estoy por dudarlo”.

Pero, a pesar de este comienzo tan desdichado, G. Sand y F. Chopin estuvieron juntos once años, y G. Sand fue su amante y su maternal enfermera. En el verano de 1837, se volvieron a encontrar, después del regreso de F. Chopin de Londres, a donde había ido a presentar sus Estudios Op. 25, las Mazurcas Op. 30, el Scherzo Op. 31 y los Nocturnos Op. 32; en esta nueva reunión de la pareja, la fémina se presentó vestida con el traje nacional de las mujeres de Polonia.

Vencidas las iniciales reticencias, comenzaron su vida en pareja, instalándose en París, y en viviendas contiguas. Los mejores autores de la época se hicieron amigos personales del músico, verbigracia Víctor Hugo y el pintor Eugène Delacroix (1798-1863).

VII.-LAS ISLAS BALEARES.

En el invierno de 1837, los médicos aconsejaron al músico, que sería muy bueno, para paliar los efectos adversos de su patología, que viajara a las Islas Baleares, y así su salud mejoraría. G. Sand, también, consideró que el hecho será muy positivo para sus propios hijos, Maurice de 15 años (1823-1889) y Solange de 9 años de edad (1828-1899), que ella había tenido con el Barón François Casimir Dudevant (1795-1871), del que se había divorciado tiempo atrás.

A comienzos de octubre llegan los cuatro a la isla de Mallorca, y alquilan una casa de campo en Son Vent, cerca de la propia Palma de Mallorca. F. Chopin considera que el lugar puede ser, asimismo, esencial para las nuevas composiciones que tiene in mente. No obstante, de pronto el tiempo cambia de forma abrupta, aunque conseguirá componer sus 24 Preludios Op. 28. Serán, asimismo, los médicos mallorquines que le atienden, los que le confirmen el diagnóstico, tan terrorífico para la época, y que es que padece una Tuberculosis Pulmonar activa. En la actualidad, lo que nos sorprende a los médicos, es que esta patología tan contagiosa no afectase nunca a G. Sand o a sus hijos.

-ZAR PABLO I ROMÁNOV DE RUSIA-

Entonces, se trasladan a la Cartuja de Valldemosa, donde su pareja le atenderá con su habitual predisposición y entrega, y en su celda se le instalará un piano Pleyel llegado desde París. En ese lugar luchará contra su habitual y elevada fiebre, y sus alucinaciones provocadas por su temperatura patológica; desde el 15 de diciembre de 1838 hasta el 12 de febrero de 1839, y será en su celda cartujana donde compondrá su Scherzo en Do-Sostenido-menor, su Balada en Fa-Mayor y su Polonesa nº2.

No obstante, los lugareños comienzan a realizar todo tipo de presiones socio-políticas para que aquella pareja tan atrabiliaria, y extraña en grado sumo; y con el varón tan enfermo, desaparezca de sus predios. A la par, los banqueros mallorquines Bazile Canuty Hélène Choussat de Canut se encargarán de la adquisición del carísimo piano Pleyel, y de esta forma la familia puede embarcar; con una importante cantidad de dinero para poder abonar la importante deuda a Joseph Camille Pleyel (1788-1855. Dueño de la Firma de Fabricación de Pianos Pleyel); de vuelta a Barcelona.

-LUDWIG VAN BEETHOVEN-

En la ciudad condal residirán durante una semana, con Chopin convaleciente, bajo rigurosos cuidados médicos; y desde ahí se dirigirán hasta Marsella, donde ya se encontrará bajo los cuidados de su médico personal, que era el doctor Jean Cauvières-Cruveilhier (Limoges, 9 de febrero de 1791-Sussac, 10 de marzo de 1874); quien sería quien le extrajese su corazón, y lo conservase en coñac, a su muerte, es por ello por lo que hoy se sabe que Chopin falleció por una pericarditis provocada por la tuberculosis.

VIII.-PARÍS Y NOHANT.

En el año de 1840, Chopin publica su Sonata para piano Op. 35; los Nocturnos Op. 37; el Scherzo Op. 39; las Polonesas Op. 40, y el Vals Op. 42. En el año 1841, completará la Fantasía en Fa-menor Op. 49. En el año 1842 compuso la Balada Op. 52, la Polonesa Op. 53, el Scherzo Op. 54, y las Mazurcas Op. 56.

En este momento, ya se encuentra en la cima de su fama, y es conocido en la Europa occidental, mientras que en su Polonia natal las críticas a sus obras son excelentes. En el verano de 1843, la pareja descansará en Nohant, donde G. Sand tiene una casa de campo. Aquí Chopin puede descansar, ya que el Sol ilumina todos los días la campiña francesa.

No obstante, en el año 1845, nuevamente la salud del músico vuelve a deteriorarse, y será, ya, la cuesta abajo hacia su luctuoso final. Durante este período compondrá la Sonata en Si-bemol-Mayor; los Nocturnos nums. 13 al 18; la Tarantela-1841; la Berceuse Re-Bemol-Mayor-1843; y la Barcarola-1845.

En función de cómo se encuentre de salud, suele pasar los inviernos en París, donde sigue trabajando como profesor particular de piano, ganando buenos dineros. Pero, en verano necesita descansar, por lo que en esa estación suele regresar con G. Sand y con sus hijos, Maurice y Solange, a Nohant; aquí se celebran reuniones musicales llamadas chopinianas; donde, con sus amigos, más cercanos en lo afectivo, improvisa pequeñas obras de su invención, ya que la mansión posee un pequeño teatro.

-REY DE FRANCIA, LUIS FELIPE I DE ORLEANS-

Entre los que son invitados, con nombre y apellidos, se encuentran: el pintor Delacroix, los escritores H. de Balzac y H. Heine, y los banqueros el Barón James Mayer de Rothschild (1792-1868) y su esposa Betty Salomón von Rothschild. No obstante, a pesar de la aparente felicidad que parece embargar su vida, sus crisis respiratorias son cada vez más frecuentes, y su trabajo musical le exige un esfuerzo más que considerable y agotador. Además, G. Sand comienza a estar harta de los cambios de humor del músico, que se ha tornado caprichoso e irritable, y ella ya considera que no puede seguir siendo una enfermera a todas las horas del día. F. Chopin es un ciclotímico prototípico, y es muy difícil de soportar.

-JAKOB MEYERBEER-

IX.-LA PAREJA ROMPE SUS RELACIONES.

A pesar de todo, en el aspecto profesional, Chopin ya es considerado como uno de los más conspicuos genios musicales de todos los tiempos. Los conciertos que da en París llevan aparejado, en todas las ocasiones, un triunfo apoteósico, y en ellos se reúnen lo más granado de la sociedad y de la nobleza de la Francia de la primera mitad del siglo XIX.

Los años de 1842 y 1843 le aportan dos acontecimientos de enorme tristeza; ya que la parca corta los hilos vivenciales de su antiguo maestro Zywny en el primer lugar, y luego el de su propio padre en una siguiente ocasión.

Heine escribe entonces: “Chopin es un gran poeta de la música, un artista tan genial que solo puede compararse con Mozart, Beethoven, Rossini y Berlioz”.

La enfermedad y la melancolía ya embargan al compositor, y ni tan siquiera la llegada de su hermana Ludwika, a la que hacía 14 años que no veía, puede aliviar su sintomatología ansioso-depresiva. Desde finales de 1845, las relaciones afectivas entre Sand y Chopin se han ido agrietando. En primer lugar, se produce la aparición, disturbatoria, en Nohant, de la joven Augustine Brault (1825-1905), que es una prima lejana y pobre de la propia escritora; y que comienza, casi de inmediato, a mantener una relación íntima con Maurice, el primogénito de G. Sand, y, porque no decirlo, su preferido.

La hermana, Solange, y el propio F. Chopin censuran, sin cortapisas, esa relación, que ambos consideran indecorosa; aunque la propia madre la protege. Chopin se encuentra, ahora, muy afectado por no haber podido formar una familia, stricto sensu, con la propia George Sand.

-FRANZ VON LISZT-

X.-LUCRECIA FLORIANI.

La causa que acelerará la ruptura de las relaciones entre la pareja, es la publicación de la nueva novela de G. Sand, ‘LUCRECIA FLORIANI’ , donde se narran, con todo lujo de detalles, las relaciones entre Lucrezia-Sand (una actriz italiana, que se ha retirado al campo para poder criar a sus hijos), y el adolescente Karol-Chopin (al que cuida como a un ‘gatito enfermo’, y que padece una importante celotipia).

Las alusiones a él, y a las relaciones que mantiene con G. Sand son tan claras que el músico va a abandonar Nohant, ya en noviembre de 1846, para no volver nunca jamás.

Delacroix escribirá: “¡Pasé tormentas, durante esa lectura! El verdugo y la víctima me asombraron por igual (…). A medianoche nos retiramos juntos (…) y aproveché la ocasión para sondear sus impresiones. ¿Representaba un papel conmigo? No, en verdad no lo había entendido…”. Heine escribe: “Ella maltrató escandalosamente a mi amigo Chopin en una novela detestable, pero divinamente escrita”.

Y, el propio Chopin, en 1848: “Nunca maldije a nadie, pero ahora me siento tan harto, que me sentiría mejor, si pudiera maldecir a Lucrezia…”.

En febrero de 1847, la familia Sand tiene nuevos problemas, ya que su hija Solange rompe su compromiso marital con Fernand de Préaulx, considerado por la madre como ‘un buen partido’, y manifiesta que se ha enamorado de un escultor novel y pobre llamado Auguste Clesinger, la madre accede a permitir la relación, pero Chopin lo desprecia calificándole como ‘un picapedrero’.

En mayo de 1847, la enfermedad de F. Chopin se agrava, hasta el punto de ser, ya, desahuciado por los médicos; pero, nuevamente, se repone y puede reanudar sus clases de piano. El 4 de marzo de 1848, Chopin y Sand rompen sus relaciones, de forma definitiva, y se despiden con una frialdad gélida, en la plaza parisina de Orleans. G. Sand se va a involucrar en la política francesa, y no volverá a ver a Chopin; su rencor hacia el compositor será de tal calibre, que ni siquiera estará presente en la muerte, y funeral subsiguiente del músico.

-VICTOR HUGO-

XI.-EL PRINCIPIO DEL FIN.

El 16 de febrero de 1848 toca ante una sala Pleyel llena de bote en bote; de esta forma, este será su último concierto parisino, donde incluso padecerá un síncope vaso-vagal en el entreacto.

-EUGENIO DELACROIX-

El 23 de febrero estalla la Revolución de febrero o ‘Primavera de los Pueblos’, en la que la pequeña burguesía y la clase obrera proletaria se enfrentaron a la gran burguesía, la cual detentaba todo el poder, y, consiguientemente, se negaba a compartirlo. Todo esto conllevó la caída del Rey Luis Felipe I de Francia, denominado como el ‘rey de las barricadas’, ya que había obtenido su trono por medio de las gloriosas jornadas revolucionarias de 1830.

El 25 de febrero se proclama la 2ª República, que, tras su inicio con tintes muy sociales, se transformará en más conservadora, liderada como presidente, ahora, por Luis Napoleón Bonaparte (París, 20 de abril de 1808-Londres, 9 de enero de 1873), y desde el 10 de diciembre de 1848 en el que daría un Golpe de Estado, para el 2 de diciembre de 1851, coronarse como Emperador de los franceses, como Napoleón III, en el II Imperio francés (1852-1870).

En abril de 1848 viaja a Londres, aunque previamente escribe a su hermana Ludwika, que se encuentra en Varsovia.

“…Trata de olvidar, de aturdirse como le sea posible. Solo despertará cuando su corazón hoy dominado por la cabeza le produzca demasiado dolor (…). Que Dios la guíe y la proteja, pues no sabe distinguir entre un afecto verdadero y una adulación (…). Ocho años de una vida en cierto modo ya arreglada, eran demasiados años. Dios ha permitido que durante esos años crecieran sus hijos. Si no hubiera sido por mí, hace tiempo que su hijo y su hija ya no estarían con ella, sino en casa de su padre (…). Entre nosotros, solo ocurre que ya no nos vemos desde hace tiempo, sin que haya habido entre nosotros ninguna ‘batalla’, ninguna escena. Y no he ido a su casa, porque ella me ha impuesto como condición la de guardar silencio acerca de su hija”.

En Londres interpreta un concierto a beneficio de los exiliados de Polonia, pero su salud ya no le responde, y se ve obligado a regresar a París.

-ROBERT Y CLARA SCHUMANN-

“Tengo los nervios agotados y no puedo terminar esta carta. Padezco de una nostalgia estúpida; a despecho de mi resignación, no sé que hacer con mi persona y eso me atormenta… Ya no puedo estar triste o feliz; ya no siento realmente nada, vegeto, sencillamente, y espero con paciencia mi fin… ¡Ah, si pudiera saber que la enfermedad no me acabará aquí el próximo invierno!”.

En la capital de Francia, permanece en cama, muy enfermo, y tiene, para agravar más la cuestión, que hacer frente a las muchas deudas que ha contraído en los últimos tiempos. Por lo tanto, escribe a su familia para que vengan a estar con él, a su lado, antes de que abandone este mundo sin haberse podido despedir de sus tan queridos familiares.

XII.-CONSUMATUM EST.

En agosto de 1849, su hermana Ludwika Chopin llega a París, y decide trasladar a su hermano tan enfermo a una vivienda más soleada de la plaza Vendôme nº 12; pero todo ya es inútil, porque su patología se torna crítica; hasta tal punto de que el 13 de octubre se le administrará, ya, la extremaunción. G. Sand insiste en verlo, pero Ludwika le negará la visita, aunque si lo hará la hija de la misma, Solange.

El 15 de octubre de 1849, su antiguo amor, Delfina Potocka, acude a su lecho de muerte y le entona canciones polacas, por expreso deseo del compositor. La emoción de los que le rodean llega al paroxismo, cuando Chopin ordena que en su funeral se interprete el Requiem de W. A. Mozart.

-CARTUJA DE VALLDEMOSA-

No obstante, todavía tiene fuerzas suficientes como para poder manifestar a todos los que le rodean en su lecho de muerto, lo que sigue a continuación:

“Encontraréis muchas partituras, más o menos dignas de mí. En nombre del amor que me tenéis, por favor, quemadlas todas excepto la primera parte de mi método para piano. El resto debe ser consumido por el fuego sin excepción, porque tengo demasiado respeto por mi público y no quiero que todas las piezas, que no sean dignas de él anden circulando por mi culpa y bajo mi nombre”.

El 17 de octubre de 1849, a las 2 de la madrugada, fallecía Federico Chopin. Sobre su tumba fue derramada la copa con tierra de Polonia, que le habían entregado sus amigos el pasado 2 de noviembre de 1830. Su funeral solemne se celebró en la Iglesia de Santa Magdalena de París, ya el día 30.

-DR. JEAN CRUVEILHIER-

En su obituario se escribió: “Fue miembro de la familia de Varsovia por nacionalidad, polaco por corazón y ciudadano del mundo por su talento, y que hoy se ha ido de la tierra”.Su corazón está en la Iglesia de la Santa Cruz de Varsovia.

En el año 2017, científicos-médicos de la Academia Polaca de Ciencias indicaron que su muerte directa se produjo por una pericarditis, como complicación patológica secundaria de la Tuberculosis Pulmonar Crónica, que era lo que ya padecería durante gran parte de su vida.

Ya en octubre de 1837, el propio músico escribió sobre su amor por G. Sand:

“La he visto tres veces. Ella me miraba profundamente a los ojos mientras yo tocaba. Era una música un poco triste, leyendas del Danubio; mi corazón danzaba con ella en el país remoto. Y sus ojos en mis ojos, ojos obscuros, ojos singulares. ¿Qué decían? Se apoyaba en el piano y sus miradas abrasadoras me inundaban… Flores en torno nuestro. ¡Mi corazón está preso! La he vuelto a ver dos veces… ¡Me ama!”.

-VINCENZO BELLINI-

XIII.-LA MÚSICA DE FRÉDERIC CHOPIN.

Fréderic Chopin tenía un muy desarrollado sentido de la autocrítica. Hasta tal punto es así, que la propia G. Sand escribiría:

“Analiza mucho lo que había escrito como un todo, y el pesar de no poder representárselo completamente, lo desesperaba. Se encerraba en su habitación durante días, corriendo de un lado para otro, rompiendo sus plumas, repitiendo, cambiando un solo compás un centenar de veces, escribiendo, borrando, y al día siguiente volviendo a empezar todo, con esfuerzos exigentes y desesperados. Solía trabajar seis semanas en una misma página”.

No obstante, el magisterio innato, en la escritura pianística de F. Chopin, es de tal calibre que no necesita una construcción reflexiva, sino que es una música espontánea, sensible, con una estructura armónica casi perfecta; ya que en el músico polaco la inspiración compositiva y la técnica se complementan, total y absolutamente, para dar lugar a la idea musical primigenia.

Chopin tiene la consciencia obvia de que lo ampuloso en lo referido a la amplitud musical, y lo complejo del lenguaje sinfónico, no es lo suyo, sino la sensibilidad intimista.

-DELFINA POTOCKA-

“La sinfonía, el concierto, todo aquello que significase un largo aliento musical hubiese coartado la fluidez de la inspiración y el resultado final, con ser muy bello el material utilizado, sería imperfecto porque el mismo Chopin reconocía su debilidad para los desarrollos y las variaciones” (Eduard José. Música y músicos. Parramón ediciones, 1982).

Todas sus obras, incluyendo sus dos conciertos para piano, son obras realizadas con la unión de pequeñas piezas para conformar un todo. Será por ello, por lo qué en su época histórica, el compositor polaco no obtuvo el triunfo merecido, ya que los grandes compositores operísticos y sinfónicos ocupaban el lugar preferido de los públicos del momento histórico del siglo XIX que estoy narrando. Hoy, felizmente, es todo lo contrario.

XIV.-LA OBRA ESCOGIDA.

-CONCIERTO PARA PIANO Nº 1, E-minor/Mi-menor; Op. 11. Año-1830.

La orquesta desempeña el papel de un acompañamiento riguroso, que subraya el rol esencial del magisterio pianístico. El compositor tenía una gran predilección por esta obra, que contiene la magnífica ‘ROMANZA’, en la parte central del concierto. Melodía exuberante y poética, en los dos primeros movimientos, con una larga introducción orquestal, embellecida por el piano. Final brillante y muy elegante. El segundo movimiento es ‘de carácter romántico, tranquilo y melancólico’.

-EJEMPLOS:

-IDA CEMECKÁ+SLOVAK PHILHARMONIC ORCH.+LIBOR PESEK.

-KRYSTIAM ZIMERMAN+CONCERTGEBOW ORCH. AMSTERDAM+ KYRILL KONDRASCHIN.

-MARIA-JOAO PIRES+ORQT. NATIONAL OPERA MONTECARLO+ARMIN JORDAN.

-OLLI MUSTONEN+SAN FRANCISCO SYMPH.+HERBERT BLOMSTEDT.

-ELDAR NEBOLSIN+DEUTSCHES SYMPH.-ORCH. BERLIN+VLADIMIR ASHKENAZY.

-EMIL GILELS+THE PHILADELPHIA ORCH.+EUGENE ORMANDY.

-CONDESA MARIE D’AGOULT-

