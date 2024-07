Estimados lectores este breve texto está dedicado a La celda. Con todo mi respeto. La vida en ocasiones nos lleva por caminos sinuosos pero dentro de nosotros está la fuerza y el coraje para afrontarlos.

LA CELDA

Hoy te voy a contar una historia, una de esas que la gente desconoce,

Existen muchos tipos de centros pero su funcionamiento es básicamente el mismo, no te voy a engañar, por alcohol, por drogas, por distintos tipos de delitos pero quiero que conozcas una realidad.

Cuando me dirigía al centro en el autobús,pensaba; que mal he hecho yo, puedo con todo, luego acurrucaba la cabeza entre las manos, son sólo tres años, luego la tobillera y antes si me las ingenio algún otro centro de veraneo. No es para tanto.

Mi vida como la de muchos, fuera de casa, algún robo que otro; comida, la vida es dura en la calle, evadirme del suelo, sí, muchas veces por volar, pero quien no, luego más, más, más cuando estas a punto de tocar el cielo, alguna mano amiga que te pone los pies en el suelo, tu familia, no obstante, vuelta, los colegas, que no son malos pero tiran o tal vez yo que no quise salir. Pero honrado, recogida de objetos usados en contenedores, kilos de chatarra, sí con ingenio. El dinero es el dinero. Jornadas de trabajo a pleno sol, calor desde los pies a la cabeza del que no sé va con ibuprofeno. Pensamientos, un Centro de Recreo. Pero cuando llegue, me hicieron pasar a un cuarto, desnudarme, ducha delante de ajenos. Registraron mi mochila, sacaron todo. Me sentí, desnudo, humillado, desprotegido, como un ¨pajarillo¨. Un precioso chándal azul y a esperar hasta que me asignaran habitación, eso sí con rejas. Un horario férreo o falta de él, no sé qué es peor, en los que te trasformas en un vagabundo de 4 metros cuadrados. Revisiones diarias. Un economato o mesa para 20 por turnos. Un patio de recreo para acariciar el sol.. 50 vueltas con pastoreo. Permiso para ir al servicio. Por respirar.

Muchos aprovechamos, si hay posibilidad, psicólogo, trabajador social, clases. Otros no. Años después me preguntaban, qué sentía en la celda. Te falta él aire. Tenía tele, la desesperanza de no saber qué hacer, el mañana años, el miedo ante los compañeros, no se hacen amigos en dos días. Los problemas en la lavandería, los robos, ¨hay que pedir las cosas¨. Básicamente ¨ Un día tras otro¨.

Unos la verdad,no tenían tanta suerte con un preso vigía para no suicidarse, salidas al patio aislados, una bendición porque, cómo decírtelo con delicadeza, no son del agrado del resto de los presos. Su pellejo no vale un pimiento. No todos somos iguales hay ley.

Un día en el que me senté con un preso con delitos de sangre, después de estar negociando por unos cigarrillos y unos sobres de café descafeinado, no sé cómo llegó la conversación a ese punto,me comentó que no sentía nada.

Estoy un poco cansado, no sé, sin móvil llamadas por teléfono dos veces por semana, tiempo milimetrado en ocasiones, hay que especificar a qué persona de la familia se llama, visitas por mes y con permiso, tienen que desplazarse.

La esperanza, la foto de mi hija en la pared con una chincheta.

En fin una vida muy dura que marca y que no sabemos si ayuda o destruye un poco más.

Consejo; A todos nos puede ocurrir, en el momento menos pensado.