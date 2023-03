Entra en el Flujo

El diablo está enojado

C ombate de lucha libre

Lo que niegas te somete

Lo que aceptas te transforma

I ntuición y pensamiento lógico

C ómo entrar en alta conciencia

B atalla final del c iclo tridimensional

La conciencia es la clave para entrar en el nuevo mundo. Tienes esta clave en el momento en que tu conciencia te dice; hazlo o fracasa. En ese momento, estarás solo. Nadie te juzgará ni te recompensará. Pero lo sentirás cuando suceda realmente. Es el final de una era y el comienzo de una nueva época, según Peter B. Meyer.

El pez sólo sabe que vive en el agua después de naufragar en la orilla del río. Sin nuestra conciencia de otro mundo, nunca se nos ocurriría cambiar. La mayoría de las personas adquiere la conciencia donde acaban sus privilegios. Cuando eliges ser ordinario conscientemente, te vuelves extraordinario, dijo Sadhguru.

La conciencia es el mejor agente del cambio. La conciencia es como un vaso. Si no está limpia ensuciará todo lo que se vierta en él. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres y la conciencia tranquila. No hay mejor almohada que una conciencia en paz. Una conciencia tranquila te hace fuerte. Emanuel Swedenborg enseña que cada persona tiene libertad para escoger el cielo o el infierno.

Lo que se necesita para cambiar a una persona es cambiar la conciencia de sí misma, dijo Abraham Maslow. La persona que no está en paz consigo misma será un ser en guerra con el mundo entero dijo Mahatma Gandhi. Toda la idea de la compasión se basa en una conciencia aguda de la interdependencia de todos los seres vivos, que forman parte uno del otro, y todos estamos implicados el uno en el otro dijo Thomas Merton.

La conciencia es la presencia divina en el ser humano, dijo Víctor Hugo. Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de su vida, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido dijo Carl Gustav Jung. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma.

Definición.- La conciencia es la facultad psíquica por la que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo. Es el conocimiento claro y reflexivo de la realidad que permite reconocer el mundo circundante. En el área de la inteligencia artificial se ha trabajado la idea de crear máquinas o programas suficientemente complejos como para dar lugar a una conciencia artificial, pero algunos han negado la posibilidad de que un ordenador pueda dar lugar a algo indistinguible de una conciencia humana.

A RMONÍA

Cuando las personas gozan de buena salud, el cuerpo está en completa armonía y es capaz de curarse a sí mismo y aumentar su vitalidad. Además, las mediciones de la resonancia Schumann dieron con una frecuencia de 7,83 Hz, lo que es aún más interesante, esta frecuencia se aplica a los mamíferos. Porque esta frecuencia convierte fuerzas negativas extrañas en energías positivas, a través del sistema de chakras del cuerpo.

Chakra es una palabra sánscrita que traducida literalmente significa rueda o disco. Para visualizar un chakra en el cuerpo, imagínese una rueda giratoria de energía donde se encuentran la conciencia y la materia. Se cree que se recargan a través del contacto con el flujo de energía cósmica del universo.

Cada chakra está conectado a una glándula, órgano y sistema corporal concretos, y también a una frecuencia de vibración cromática específica. Además, cada vibración energética tiene una función importante en la creación de nuestro equilibrio. Estos centros energéticos vibran a un nivel diferente, dependiendo de la conciencia del individuo y de su capacidad para integrar las características de cada uno en su vida. La apertura y el flujo de energía a través de tus chakras son necesarios para ser plenamente consciente de ti mismo y vivir en armonía con tu naturaleza espiritual, creando salud física, mental y emocional.

Es antinatural, cuando un individuo no puede activar la conciencia debido al desequilibrio emocional y físico, en cuyo caso, no se puede activar la identidad del alma. Como resultado de ello, no son conscientes de por qué encarnaron en la Tierra, cuál es su propósito más elevado, y no pueden conectar o escuchar a su Ser Superior, comúnmente conocido como intuición y pensamiento lógico, porque no está activada su percepción del sentido superior.

La ascensión, por definición, es el camino de aquellos que eligen moverse conscientemente a un nivel superior de luz. Sólo se puede encontrar cuando la conciencia está verdaderamente expandida lo suficiente como para comprender cada lección presentada.

FILTROS

Mientras se cuentan los días, la conciencia humana se está expandiendo a la velocidad de la Luz. Lo que antes tardaba siglos, ahora tiene lugar en unas pocas semanas o meses. Por supuesto, hay una gran parte de la humanidad que todavía se aferra a la vieja red energética del planeta e intenta mantener el statu quo, conocido como ‘normal’ en la llamada zona de confort.

Según Vital Frosi, la mayoría de los síntomas de dolor, sufrimiento e incomodidad no son más que la resistencia que opone a los cambios necesarios cada uno de nosotros. La resistencia y la lucha contra estos cambios hacen la vida mucho más difícil y agonizante.

Por eso siempre decimos: “¡Entra en el Flujo!”. Has encarnado aquí en el mejor momento del planeta Tierra. Es un privilegio que pocos han tenido. Vivir encarnado, justo en el último periodo de la transición planetaria, eso te da un conocimiento único en el universo infinito. Este conocimiento se integrará primero en tu versión superior de ti mismo, es decir, en tu mónada. Este conocimiento, una vez que haya llegado a la Fuente, también se integrará en todos los yoes superiores de todas las demás mónadas que existen en todo el cosmos.

Por lo tanto, comprende la magnitud de la responsabilidad que descansa sobre tus hombros en este momento de transición planetaria con la ascensión de tu alma. Fracasar ahora sería un desperdicio inconmensurable. Sería la pérdida no sólo de una oportunidad, sino de cientos de encarnaciones, en un mundo de reconciliaciones y pruebas. Volver a pasar por este ciclo de aprendizaje es, sin duda, una ardua tarea para cualquier alma fracasada.

Afortunadamente, gran parte de la humanidad está alcanzando la frecuencia necesaria para la ascensión. Cuando decimos que lo peor ha pasado, queremos decir que lo mejor está por llegar. Sin embargo, a cada uno de vosotros os puede resultar más fácil o más difícil cruzar el puente final que separa las dimensiones 3 y 5.

INDIVIDUALIDAD

La energía pasa constantemente por la conciencia de cada ser humano, para ser elaborada, y crea cada resultado proyectado. Y si todo es energía, esto explica la teoría de que somos co-creadores de nuestra realidad. Así que todos somos individuos, porque hay individualidad en cada ser humano de la Tierra. Ciertamente, no hay dos conciencias iguales.

El alma encarnada en un cuerpo físico es esa conciencia individual. Cuando decimos que la ascensión del alma depende del estado de su frecuencia, estamos indicando de hecho que la ascensión es individual. Cada conciencia alcanzará un nivel de frecuencia necesario para obtener la frecuencia con la que podrá atravesar la puerta de la Ascensión.

Al vibrar en el amor incondicional, la compasión, el respeto, la solidaridad, la caridad y la gratitud, la frecuencia se eleva lo suficiente, al menos para asegurar el nivel de 40 hertzios para la quinta dimensión. Ustedes son bombardeados constantemente por energía de alta frecuencia, que viene directamente de la Luz. Pero también sois atacados diariamente por energías de baja frecuencia que os envían los señores de la oscuridad. Como en un verdadero combate de lucha libre, os encontráis entre estas dos fuerzas. Pero sabed que sólo vosotros podéis decidir qué bando ganará esta lucha. Y tú eres el trofeo del ganador.

En esta batalla en marcha está en juego tu conciencia, es decir, tu alma. De ti depende que esta disputa sea menos dolorosa. Cuanto más dolor y sufrimiento sientas, más energía te da el lado negativo de la disputa. Cuanto más miedo, rabia, resentimiento, culpa y desesperanza sientas, más energía le darás al que quiere evitar tu liberación de este mundo de expiación y prueba.

Recuerda que el cuerpo físico es sólo la caja de resonancia del alma. Todo desequilibrio energético tiene lugar en los cuerpos sutiles antes de manifestarse en el cuerpo físico. Filtra todas las energías antes de que se apoderen de ti. Identifica la frecuencia de cada situación, de cada persona, de cada noticia, de cada sentimiento y sobre todo de cada información. Sí, hoy la humanidad está experimentando la batalla final del ciclo 3-D, en la que todo el mundo está comprometido, por un lado un soldado de la información, y por el otro un soldado de la desinformación.

ELIGE EL BANDO

Elige a qué Señor quieres servir. Recuerda la frase que dice: “No se puede servir a dos señores al mismo tiempo”. No hay dos asientos para cada alma en el estrado de la vida. Pero hay dos líneas de tiempo muy claras, y aquí está tu elección. Elegirás según tu frecuencia, porque no hay otra manera de hacerlo. Y una vez que hayas elegido una línea de tiempo, nada podrá distraerte de ella. Una te llevará a la nueva Tierra, y la otra te llevará al exilio, es decir, a otro planeta 3-D de expiación y tribulación.

Observa cómo juegan los dos ejércitos. Nunca ha sido tan fácil percibir e identificar uno u otro. Identifica las frecuencias de ambos bandos. Siente lo que resuena dentro de ti. No trates de adivinar, porque no hay necesidad de perder el precioso tiempo que ahora apremia. Simplemente siente cómo resuena con tu frecuencia interior. Ninguna fuerza externa, por poderosa que sea, podrá cambiar esa frecuencia. No habrá error, así que no tengas miedo de seguir la línea temporal que elijas.

Aunque tu frecuencia actual se ha ido construyendo en sucesivas encarnaciones, todavía hay opciones que pueden aliviar tu malestar. Identifica la frecuencia de todo lo que te dicen, de todo lo que lees, y especialmente de todo lo que te permiten alcanzar los medios de comunicación. Si ya tienes la frecuencia de la nueva Tierra, absorber energías de desinformación te retrasará un poco en cruzar el puente dimensional 4-D, y también te causará dolor e incomodidad innecesarios.

FILTRO

Filtra todo y hazlo rápido, cada vez que recibas información. Siente en tu corazón si resuena o no con lo que crees y sabes. Incluso con las creencias limitantes que te han impuesto a lo largo de los siglos, tienes la capacidad innata de sentir. Sentir nunca engaña. Sentir es el programa cuántico actualizado que existe dentro de ti.

Aquellos que todavía vibran en la vieja energía están destinados a sintonizar con la desinformación, porque desencadena la regresión de la evolución. Si estás vibrando en las nuevas frecuencias de la Tierra, naturalmente sentirás simpatía o no por el mensaje o la noticia traída. La Tierra actual es algo que podemos comparar con un aparato de radio, que sólo tiene dos frecuencias de onda en su escala de sintonización. Tu alma elegirá una. Elegirá la vibración energética sin ruido, elegirá la emisora con la que se sienta cómoda.

Nada ni nadie puede impedir esta decisión. Es el ejercicio del libre albedrío de cada conciencia. Pero recuerda: nadie aparecerá ante ti y te dirá qué decisión tomar. No dependes de nada externo para hacerlo. Tu frecuencia lo hará automáticamente, a través de la sintonización y la simpatía. Utiliza tu filtro energético. Esta herramienta siempre ha estado a tu disposición. Soy Vital Frosi y mi misión es la iluminación.

