Ya está disponible el tráiler de “Asedio”, la nueva película del director Miguel Ángel Vivas, que se estrenará en cines el próximo 5 de mayo

La ganadora de dos Premios Goya, y otras tres veces nominada, Natalia de Molina se mete en la piel de Dani, una mujer que sobrevive en un entorno de hombres y que se rebelará contra un sistema corrupto acompañada de la actriz Bella Agossou en el papel de Nasha. El resto del reparto está encabezado por el debutante Óscar Eribo, y los actores Francisco Reyes, Fran Cantos, Chani Martín, Jorge Kent, Efraín Rodríguez, Lucas Nabor, Federico Pérez Rey, Luis Hacha, Fernando Valdivielso, Karlos Aurrekoetxea y Alejandro Casaseca.

Marta Medina (guionista y crítica cinematográfica) se encarga del guion de “Asedio” a partir de una idea original de Miguel Ángel Vivas y José Rodríguez e inspirada en hechos reales

La película tendrá una proyección especial dentro del marco del Festival de Málaga el próximo 15 de marzo en la sección Málaga Premiere.

Sinopsis

¿Qué es ser español? Dani lo tiene muy claro. En su caso es servir a su país como antidisturbios, honrar su bandera. Hacer cumplir la Ley. Siempre pensó que ser policía era una forma de proteger a la gente, de hacer justicia. Pero durante un desahucio en un barrio conflictivo de Madrid, Dani se encontrará con un dinero escondido, una trama de corrupción policial y un crimen que harán que tenga que huir por su vida en un territorio hostil, en el que no conoce el idioma, no es bien recibida y su autoridad no vale nada. Sólo podrá contar con la ayuda de Nasha, una joven nigeriana a la que acaba de desahuciar, y su hijo Little. Y será entonces cuando se dé cuenta de que si el sistema para el que trabaja no es la solución, quizás siempre fue parte del problema.

“Asedio” es una producción de Apache Films en asociación con Sony Pictures International Productions y coproducida por México City Project (México), con la participación de RTVE y Prime Video. Su estreno en salas de cine de toda España está previsto para el próximo año 2022 de la mano de Sony Pictures Entertainment Iberia. Tras su paso por salas de cine, la película estará disponible en Prime Video.