El 11,3% de los españoles sufre problemas auditivos, según los expertos

Expertos y usuarios aconsejan a las personas con pérdida auditiva el uso de audífonos para recuperar la audición y la calidad de vida perdida.

Una persona que utiliza audífonos puede llevar una vida plena y realizar todas sus actividades con normalidad. Por el contrario, la pérdida auditiva no tratada puede provocar aislamiento, estrés y depresión.

Repasamos los avances más recientes en el mundo de los audífonos de la mano de Aural, la red de centros auditivos pionera en nuestro país.

El ruido, los factores congénitos o el deterioro asociado a la edad son las principales causas de pérdida auditiva, según los expertos. Actualmente, se calcula que el 11,3% de los españoles sufre problemas auditivos. La incidencia de la pérdida auditiva aumenta con la edad, por lo que el porcentaje de la población afectada es mayor en los grupos de edad más avanzada. Y a pesar de que la pérdida auditiva es un problema común en España, un dato alarmante que destaca la red de centros auditivos Aural es el estigma que todavía sigue existiendo acerca de buscar ayuda y llevar audífonos: solo 3 de cada 10 personas que la padecen utilizan audífonos.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Audición, Aural, como compañía pionera en audiología, está comprometida con la concienciación social sobre la pérdida auditiva y los avances tecnológicos que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva.

Las nuevas necesidades en audición

Para conocer las nuevas necesidades de audición en estos últimos años, Aural ha colaborado con María de León, influencer y embajadora de la compañía, Alba Segarra, audioprotesista de Aural, y Santiago Herrero, usuario de audífonos Aural, para conocer el impacto de la pérdida auditiva en las personas y cómo la nueva era tecnológica ha contribuido a la mejora de las experiencias auditivas de los usuarios de audífonos.

Santiago Herrero, usuario de audífonos Aural, explica “se asocia que a partir de una edad es más común tener una pérdida auditiva, pero esta pérdida auditiva la puedes tener a todas las edades. Entiendo yo que lo primero que tienes es hacerte cargo del problema, entender que tienes un problema auditivo. Cuando tienes un problema auditivo hay que ponerle solución” señala.

Y así es como debería ser, ya que los expertos corroboran que no corregir la pérdida auditiva provoca que las personas se sientan incómodas e inseguras al socializar, provocando un aislamiento progresivo que puede acelerar otros procesos, como el deterioro cognitivo o el Alzheimer. Además, no oír bien aumenta las posibilidades de sufrir depresión y tristeza.

María de León, usuaria de audífonos y embajadora de Aural, destaca la importancia de mantener una buena salud auditiva: “Tener pérdida auditiva afecta a la calidad de vida, afecta mucho porque realmente te desconecta, te aísla, te desintegra de lo que es el mundo y también las personas, con lo cual uno se siente triste, apático y decaída. Por eso es tan importante el escuchar bien para tener una buena calidad de vida y sentirte bien. En definitiva, para ser más felices”.

Las últimas tecnologías ya en audífonos

En los últimos años los expertos han detectado que el perfil de los usuarios de audífonos ha cambiado. Se trata de personas más jóvenes, activas y con mayor vida social, y exigen que sus audífonos les proporcionen una audición de máxima calidad. Para adaptarse a sus necesidades, los audífonos han incorporado novedades como la conectividad, la recargabilidad o la inteligencia artificial y también conceden gran importancia a la estética.

Con el desarrollo de nuevas tecnologías en audición, los centros auditivos Aural han podido establecer diagnósticos más precisos, desarrollar tratamientos más efectivos y ofrecer soluciones más personalizadas, facilitando a los usuarios llevar una vida más plena y conectada con su entorno.

Alba Segarra, audioprotesista de Aural, destaca que una de las novedades en tecnología auditiva es es la conectividad directa con IOS y con Android. “Esto permite, explica, que cualquier llamada, cualquier audio o cualquier video pueda entrar directamente a través de nuestros audífonos”. Otra de las novedades, explica, es la inteligencia artificial, de la que precisamente Aural fue pionera. ¿Cómo funciona? Lo explica Alba Segarra: “Cuando un usuario está en una situación sonora compleja como puede ser un restaurante, el audífono ya se adapta a ello, pero el usuario a través de una aplicación puede aplicar ciertos cambios. Cuando el usuario vuelve a esta misma situación, el audífono ha aprendido de los cambios y por sí solo los aplica”.

En otras palabras, la inteligencia artificial consigue que el audífono sepa identificar las preferencias de la persona en cada situación para que siempre que éste se vuelva a encontrar en una situación similar le ofrezca esa opción de ajuste.

Otra demanda de la sociedad a la que desde los centros auditivos han tenido que dar respuesta es a la estética. Los usuarios buscan audífonos discretos, y en el caso de Aural, su diseño, de origen danés, ha ganado ya varios premios. Hay quien busca audífonos que no se vean, que sean casi invisibles y hay quien no tiene ningún reparo en enseñarlos gracias a su diseño elegante y su look tecnológico. Alba Segarra detalla que también cuentan con “audífonos para responder a las exigencias estéticas de los usuarios que son intracanales instantáneos y permiten que los adaptemos al momento”.

En resumen, los audífonos actuales están preparados para adaptarse a un entorno cambiante y a un usuario cada vez más moderno y activo. Como María de León comenta “las prestaciones que busco en un audífono son la calidad del sonido, que sea un sonido, puro, claro, nítido. Me encanta sobre todo ir por la calle y que me vayan saltando las llamadas al audífono, que es comodísimo, así no me tengo que ir cambiando de aparato, e ir escuchando música por la calle, que con la calidad de sonido de estos audífonos voy feliz”.

Gracias a los nuevos avances de la tecnología, desde centros auditivos Aural cada vez ofrecen a sus clientes la mejor calidad de sonido posible. Con la nueva incorporación de audífonos, están llevando la tecnología a un nuevo nivel y ofreciendo a las personas una experiencia auditiva que realmente mejora su calidad de vida, permitiendo avanzar hacia tratamientos más eficaces y personalizados.

Acerca de la red de centros auditivos Aural

La red Aural, pionera de la audiología en España, cuenta con más de 250 gabinetes en toda España. Desde hace más de 40 años, trabaja por mejorar la audición, la calidad de vida y el bienestar de las personas con pérdida auditiva, para lo que se apoya en los profesionales más formados y mejor capacitados, los protocolos de servicio más exigentes y la distribución en exclusiva de un producto de excelencia como son los audífonos Widex.

Aural es la red que en 1978 fundó Juan Martínez Sanjosé, creador e impulsor de la profesión de audioprotesista y una de las personas más influyentes del sector de la audioprótesis en España.