Pasión Hispana

Tierra de extremos

La copla canta pasiones

Tartesos viene de Tartaria

Arquetipos hispanos universales

Pasión gitana y nobleza española

Leyendas y tradiciones universales

El pecado capital de España es la envidia

Si habla mal de España, es que es español

Amo a la cultura hispana por sus arquetipos heroicos universales, no por su catolicismo tridentino, ni por su inquisición que persiguió a la heterodoxia con una dureza inconcebible. Ninguna otra cultura tiene tantos héroes, aventureros, idealistas, mártires, herejes, heterodoxos y rebeldes contra el sistema como la española. Cristianos, judíos y musulmanes, y hasta gitanos, construyeron una cultura tan rica, variopinta y variada que no se encuentra en ningún otro país de Europa.

Iberia fue la península de los beres, e Hispania fue el país de los payos según Alexander Eleazar. Se dice que la capital de los payos es Cádiz, y que Tartesos viene de Tartaria, pero sólo es una teoría. Estoy convencido de que España tiene una protección sobrenatural que la ha ayudado a sobrevivir a lo largo de sus muchas vicisitudes.

El español puede llegar a ser muy cruel consigo mismo, igual que cuando se derrama sangre en las corridas de toros. Lloro cada vez que veo un documental sobre la guerra civil española porque no veo a dos bandos sino a hermanos españoles matándose entre sí mismos por unas ideologías políticas abstractas y unos odios ancestrales.

Tenemos todos los defectos y virtudes del mundo, y eso nos mata y nos exalta al mismo tiempo. En España alcanzaron su máxima realización espiritual las tres grandes religiones del libro, el cristianismo, el islam y el judaísmo. El cristianismo con san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús, el islam con Abenarabi de Murcia y el judaísmo con el Zohar de Toledo.

CONTRADICCIONES

España es amor y odio, pasión y tragedia, pura contradicción, y por eso se ama y duele al mismo tiempo. Por eso fuimos la meca de todos los románticos del mundo. No se puede ser tibio en España, porque ha sido la tierra de todos los extremos, donde el péndulo de la historia ha dado bandazos a uno y otro lado, y donde siempre ha estado mal vista la moderación. Somos una tragedia griega hecha carne. Aquí se ríe y se llora, se ama y se odia, pero todo con intensidad, a pesar de que intentamos ser flemáticos como los ingleses, pero no funciona porque estamos hechos de fuego.

Si habla mal de España, es que es español, porque somos extremadamente autocríticos. ¿Cómo es posible que los españoles no nos hayamos autodestruido hasta ahora con tanto extremismo como hemos vivido a lo largo de la historia? La respuesta es que nos hemos destruido muchas veces, pero hemos sobrevivido de los escombros como el ave Fénix a costa de mucho esfuerzo y sufrimiento. Para nacer aquí, hay que tener un karma muy atormentado.

P ASIÓN GITANA

“Pasión gitana y nobleza española.” El término nobleza española se refiere a la condición noble del pueblo español, una virtud que implica honor, lealtad, valentía y otros valores asociados con la nobleza de carácter. La pasión gitana se refiere a la intensidad emocional y a la energía que se atribuye a la cultura gitana, en la que es muy importante la música, la danza y la expresión artística en general. La pasión gitana se asocia a menudo con emociones fuertes y apasionadas, como el amor y la tristeza, y con un estilo de vida libre y bohemio.

La “pasión española” es una expresión que se utiliza a menudo para describir el carácter apasionado, vibrante y emotivo de los españoles. Se refiere a la intensidad con la que los españoles viven y expresan sus emociones y sentimientos, ya sean positivos o negativos. La copla española no tiene nada de moderada porque habla de pasiones como el amor, los celos, la traición o el desengaño.

Esta pasión se manifiesta en muchos aspectos de la vida española, incluyendo la música, el baile, la comida, la religión y la política. Los españoles somos conocidos por nuestro amor a la música y al baile, y por la forma en que expresamos nuestras emociones a través de ellos. También somos conocidos por nuestro amor por la buena comida, y por la forma en que disfrutamos de las reuniones sociales y familiares.

En la religión, la Semana Santa es una época en la que la pasión española se hace especialmente evidente, con procesiones y representaciones dramáticas que reflejan la intensidad de la fe y la devoción religiosa. A Cristo no lo crucificaron los judíos ni los romanos. Lo crucifican los cristianos todos los días cuando exaltan su sufrimiento en lugar de su resurrección. Como me decían en el colegio, “Mira que te mira Dios. Mira que te está mirando. Mira que no sabes qué. Mira que no sabes cuándo.”

En la política, la pasión española se ha manifestado a lo largo de la historia en movimientos sociales y políticos extremos, así como en la política internacional. En general, la “pasión española” se considera una parte integral de la identidad cultural de España, y es admirada y apreciada por muchos en todo el mundo, pero yo echaría un poco de agua a tanto fuego.

LA COPLA ESPAÑOLA

La copla española es un género musical popular que se originó en España en la década de 1920 y se caracteriza por sus letras emotivas y melodías pegadizas. Las pasiones que se suelen cantar en la copla española son variadas y pueden incluir temas como el amor, la tristeza, la soledad, la nostalgia, la pérdida, la pobreza, la alegría, la pasión y la lucha.

Las coplas suelen contar historias de amor no correspondido, traiciones, desamor, y también pueden incluir temas como la emigración, el exilio, la guerra civil española, la vida en los pueblos y las ciudades, el deseo, la pasión, y la vida en general. La copla española es un género musical muy sentimental que busca conectar con la emoción del público y contar relatos que resuenen con él.

D ESARRAIGO

De haber sido el mayor imperio del mundo, España se ha convertido en satélite del imperio angloamericano, por lo que el inglés es la segunda lengua de España. El imperio español cayó víctima de sus propias contradicciones, y fue sustituido por el imperio británico, que tiene un sentido más práctico y menos idealista de la vida, pero ahora está de capa caída porque todos los imperios son efímeros.

La tragedia actual de los españoles es que nos hemos endeudado tanto, que estamos sometidos a intereses mundialistas, que no son los nuestros, y que no forman parte de nuestra identidad cultural. Pero nuestro caso y nuestras contradicciones se parecen a las de muchos otros países hermanos del continente americano. Yo me duermo pesimista y me despierto optimista todos los días, porque estoy convencido de que todo tendrá un final feliz. Quizás me animan mis ángeles durante el sueño.

DESUNIÓN

Mientras que los países angloparlantes están unidos en la Commonwealth, los países iberoamericanos somos la comunidad de naciones más desunida del mundo, a pesar de que hablamos el mismo idioma, tenemos una cultura común y compartimos la misma herencia genética mestiza. Es la misma desunión que existe dentro de España. La pasión nos exalta y nos mata.

¿Alguien más extraña los buenos viejos tiempos? No hablo de la década de los sesenta o setenta, sino del año 2000. Se siente como si estuviéramos viviendo en un mal sueño, una pesadilla. No puedo creer que en 23 años puedan destruir completamente la sociedad. Ahora estamos en una sociedad arruinada gracias a los mundialistas.

TIERRA DE EXTREMOS

“Tierra de extremos” es una expresión que se utiliza para describir un país que presenta grandes contrastes y contradicciones que afectan a la vida y a la cultura de sus habitantes. La expresión puede referirse a diferentes aspectos de la geografía, la cultura, la economía o la política de un lugar, pero en general se refiere a una tierra con características extremas en términos de clima, paisaje, recursos naturales o contrastes sociales.

Por ejemplo, la Patagonia en Sudamérica se considera a menudo una “tierra de extremos” debido a su clima extremadamente frío y ventoso, y a su paisaje abrupto y agresivo, así como a sus contrastes culturales y económicos. Otro ejemplo podría ser Alaska, que se conoce por su temperatura extrema, su extensión de tundra y su riqueza en recursos naturales.

ARQUETIPOS

Los arquetipos son imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forman parte del inconsciente colectivo. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung entendió los arquetipos como patrones e imágenes arcaicas universales que derivan del inconsciente colectivo y son la contraparte psíquica del instinto.

La cultura española está llena de arquetipos universales que han sido populares a través de su arte, música y literatura, no sólo en España, sino también en todo el mundo y que se pueden aplicar a muchas personas y sociedades. La mayoría sigue el arquetipo picaresco del Lazarillo de Tormes y el hedonismo de Sancho Panza pero unos pocos seguimos a Don Quijote de la Mancha. Otros siguen el arquetipo de don Juan Tenorio, otras el de la Celestina, y otras el de Santa Teresa de Jesús. Mi arquetipo favorito es el de San Juan de la Cruz pero no he conseguido llegar a él. Lo máximo es el arquetipo de Cristo resucitado. El problema es que se venera más la crucifixión que la resurrección, que representa la ascensión. También está el arquetipo de la Virgen María que representa la maternidad, la pureza y la compasión.

El arquetipo del héroe representa la figura que lucha contra el mal para salvar a su pueblo o a alguien que lo necesita. Este arquetipo se caracteriza por su valentía, su capacidad para superar obstáculos y su búsqueda de aventura. Representa a aquellos que se enfrentan a desafíos y obstáculos, y los superan a través de la valentía, la determinación y el sacrificio. Algunos héroes españoles incluyen el Cid Campeador y el Capitán Alatriste de Pérez Reverte.

DEFINICIÓN

Un arquetipo cultural es un patrón o modelo recurrente de pensamiento, emoción o comportamiento que se encuentra en las diferentes culturas de todo el mundo. Estos patrones pueden incluir mitos, símbolos, rituales, personajes y temas que se repiten en las historias, leyendas y tradiciones de una cultura en particular.

Los arquetipos culturales son universales y se manifiestan de diferentes maneras en cada cultura. Por ejemplo, el arquetipo del héroe, que representa la lucha contra el mal y el triunfo sobre la adversidad, se puede encontrar en las leyendas y mitos de muchas culturas en todo el mundo.

Los arquetipos culturales son importantes porque reflejan los valores, las creencias y las preocupaciones de una cultura en particular, y pueden ayudar a la gente a comprender y a comunicarse mejor con la gente de otras culturas. Además, el conocimiento de los arquetipos culturales puede ayudar a los individuos a comprender mejor su propio comportamiento y motivaciones, y a encontrar un sentido de conexión y propósito en su propia vida.

PECADOS CAPITALES

Dicen que todas las comparaciones son odiosas, pero voy a tratar de hacer comparaciones amables. Cada país y cada persona tiene sus virtudes, pero adolece de un pecado capital. El pecado capital de España es la envidia, el de Francia la lujuria, el de Alemania la soberbia y el de Inglaterra la codicia. Sin embargo, de nuevo, esto no se aplica a toda la población, y es importante no generalizar a nivel cultural.

Yo prefiero el pecado español de la gula, que el de la envidia, porque está más sabroso, y los españoles preferimos disfrutar de la buena mesa que atormentarnos por la fortuna de otros. Con respecto a Francia me encanta su cultura de la ilustración, su tradición esotérica alquímica, la cultura clásica de Alemania e Inglaterra, la nobleza de los alemanes y la flema tranquila de los británicos. Así que todo tiene su pro y su contra.

En el caso de Andalucía, algunos podrían argumentar que la pereza es el pecado capital, debido al estereotipo de que los andaluces tienen una cultura más relajada y que disfrutan del descanso y la vida social, pero también se trabaja mucho. Mi pecado capital es la pereza hippy, y por eso trabajo tanto para superarlo con Karma Yoga, pero añoro el descanso y el retiro. Todos debemos dar el callo, cada uno en su misión, para ayudar a traer la nueva era dorada y la ascensión de la humanidad.

EUROPA

En el caso de Portugal , algunos podrían argumentar que la pereza sería su pecado capital, ya que existe un estereotipo de que los portugueses se pueden ver como relajados y no trabajar tanto como en otras culturas, pero me encanta el carácter amable de los portugueses y además se come de maravilla .

En cuanto a Italia , algunos pueden pensar que la ira sería su pecado capital, debido a la asociación con la mafia y la violencia, pero me encanta el sentido artístico de los italianos y su música melódica.

Con respecto a Europa occidental, algunos podrían argumentar que la soberbia o la avaricia podrían ser pecados capitales comunes en Europa debido a la historia colonialista e imperialista de varios países europeos, así como a la concentración de riqueza y poder en manos de pocas personas y empresas, pero me encanta la cultura clásica europea.

L a soberbia o la avaricia podrían ser pecados capitales comunes en Rusia debido a su historia imperialista y a l enriquecimiento de una élite privilegiada, así como a la corrupción y la concentración de poder en manos de pocas personas, pero me encanta n sus escritores, su música y su respeto a la familia y a las tradiciones cristianas.

AMÉRICAS

La avaricia o la soberbia podrían ser pecados capitales comunes en Estados Unidos debido a la concentración de riqueza y poder en manos de pocas personas, la cultura del éxito individual y la competencia extrema, así como su historia de intervenciones y militares en otros países, pero me encanta su sentido de la libertad.

La pereza sería el pecado capital de México , ya que existe un estereotipo de que los mexicanos pueden ser vistos como relajados y no trabajar tanto como en otras culturas. Sin embargo, este estereotipo no se aplica a toda la población, porque México es pionero en el despertar y me encanta el carácter amable de los mexicanos. Yo me formé con libros del Fondo de Cultura Económica de México .

En el caso de Argentina , la soberbia sería el pecado capital, ya que a menudo se asocia a los argentinos con un alto sentido de orgullo nacional, cultural e intelectual, pero me encanta la cultura argentina y su filosofía existencial de la vida. Tienen ego pero son muy simpáticos y hospitalarios. Yo me formé con libros de la editorial Kier de Buenos Aires que compraba en la Librería Argentina de Madrid .

En el caso de Chile , algunos podrían argumentar que la avaricia es el pecado capital, ya que la búsqueda de riqueza y éxito económico ha sido una parte importante de la cultura chilena, pero Chile es pionero de l despertar espiritual en la nueva era ya que la energía K undalini de la T ierra está despertando en el valle de Elki .

En el caso de Brasil, algunos podrían argumentar que la lujuria es el pecado capital, ya que se asocia con la cultura carnavalera, la sensualidad y la belleza física tentadora. Pero Brasil es un país muy diverso y complejo, y no se puede reducir a un solo pecado capital, ya que también tiene muchas virtudes que admiro como su espiritualidad y su sentido lúdico y festivo de la existencia.

