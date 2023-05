Dos banderas azules menos

España cuenta con 8131 municipios, cada uno de estos municipios quiere que los turistas les visiten, por lo que esto representa económicamente, así que muy cerca del número de municipios está el numero de concejalías de turismo, con sus concejales correspondientes. Por esto no podemos dormirnos en los laureles, hay que estar siempre a la vanguardia turística, la competencia es mucha y nuestra oferta actual que tanto depende de la playa y la temporada de baño, también la ofrecen centenares de municipios costeros.

No se, si el hecho de que el concejal de turismo de Mojácar no englobe la candidatura del Partido Popular para las próximas elecciones, ha sido la causa de este despiste, de esta falta de responsabilidad, si es así es intolerable y si no es así y simplemente es por incapacidad, pues es intolerable también.

Andalucía sube este año su numero de banderas azules a 148 tres más que en 2022, se suman a esta lista de playas galardonadas 8 nuevos emplazamientos costeros, mientra que cinco son las playas andaluzas que han perdido este galardón. Como dato demoledor, de estas playas que no se han cuidado lo suficiente para continuar en óptima calidad, cuatro se encuentran en la provincia de Almería y dos de ellas en Mojácar. Dicho de otra manera, el 40% de las playas de toda Andalucía que han suspendido este año, y por lo tanto, quedan despojadas de su bandera azul están en nuestro pueblo.

Esto no es simplemente que algo se este haciendo mal, o que el concejal ya no tiene ganas, esto va mas allá, esto al menos merece una disculpa pública, que alguien vaya a los negocios cercanos a las playas de el “Descargador” y la “Piedra de Villazar” y se disculpe al menos, que se sea humilde y se les diga a esta gente – lo hemos hecho tan mal que nos han quitado las banderas azules, intentaremos recuperarlas y hasta entonces al menos no pagareis impuestos municipales para intentar subsanar algo el gran daño que os hemos hecho con nuestro pasotismo.

Aquí, la gente vive de esto, no tenemos ni fábricas, ni campos agrícolas, ni siderurgia, ni minas, no tenemos nada que no sea el turismo, por eso, es más vergonzoso aún perder estas dos banderas azules. No soy muy partidario de que la gente dimita de sus cargos cuando mete la pata, a pesar de que esta pifia es tan gorda que bien lo merece, pero la dimisión sin más, me parece una postura fácil y cobarde, además en este caso pedir la dimisión de un concejal que deja de serlo en unos días no tiene sentido. Soy más partidario de que se pida perdón, de que se de la cara ante los damnificados, (pero claro esto no ocurre casi nunca) y una vez que se asuma claramente la culpa, bueno ya se puede dimitir.

El Partido Popular ha obviado este duro golpe al turismo mojaquero, ya que ahora mismo no les viene bien, están a otras cosas, quizás sea este el principal motivo del lastimoso asunto que nos ataña. Electoralmente asumir responsabilidades y pedir perdón no les viene bien, pero la gente no es imbécil y cada vez que vean un mástil vacío donde antes ondeaba una bandera azul, recordaran el poco interés que se ha tenido, sobre un asunto de tanta importancia.

Así que como nadie pide perdón, lo voy a hacer yo: Pido perdón como mojaquero a todos los negocios afectados por la perdida de las banderas azules en Mojácar, por si no he luchado lo suficiente, por si no me he quejado lo suficiente, para que la gente que gobierna y de la que depende vuestro bienestar sea competente y no os dejen tirados, pido perdón a los vecinos y visitantes por no conseguir que este último año, las personas que os gobernaban, cuidasen esas playas que debéis disfrutar en su mayor nivel de calidad.

Como veis no es tan difícil pedir perdón.