PROMETO TE LO JURO

Permíteme decirte esta noche, en la oscuridad, muy muy bajito.

Permíteme tenderte mi mano.

Permite , que mientras mi cuerpo zapatee la tarima, evitar que los cielos hielen tu sangre.

Fiesta y jaraneo

Que no volverás a sentir el yugo de la soledad

Amistad y besotes

De los vientos y mareas.

De los vaivenes de la vida.

Soltarte de las garras del diablo más oscuro, de ti mismo.

De la locura social.

Te prometo que jamás tendrás miedo al futuro.

Porque, afirmó que será mejor que el día anterior.

Descansa en paz sin miedos ni fantasmas.

Soñaras con un día pleno y una noche yyyyÿyy, mejor.

Te susurrar,, sueños he ilusión.

Te prometo …

Mimar tus secretos, hacer un guiño a debilidades, aunque, aunque

Proteste

A ratitos

Prometo aceptarte tal como eres.

(La parte más..sana y positiva de ti).

Prometo tenderte la mano para que cuides de tu santuario.

Protegerte de las serpientes tortuosas que pretendan anidar en tu mente.

La única condición, si no tomas mi mano…

Las ira de los Dioses…

Te Esperaré.

Porque no se le puede llamar hogar a un MUNDO donde no se pueda Comer y Descansar en PAZ.

Dedicatoria

Dedicado a los amores de mi vida, la humanidad.

Especialmente a los que amenizan mi existencia.

Versos y hechizos en nuestro caminar.

Trivialidades de la vida como el mar y el cielo