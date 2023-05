Plan alternativo

Reinicio Cósmico

Nuevo ciclo solar

El regreso de la Diosa

La ciencia del C olapso

Caída de la C ivilización

Se disipa la falsa M at r ix

Purificación y Renovación

M ovimiento de R esistencia

R etención de la respiración

Las fuerzas de la L uz no tienen prisa

Quieren reducir el ‘shock’ del C ambio

La riqueza física y espiritual son iguales

P lan alternativo de las fuerzas de la V ida

El plan de Davos choca con el plan Galáctico

L a negación, la complacencia y el pánico son tóxicos

Estamos en la cima de un nuevo ciclo cósmico. Nuestra galaxia se expande y se contrae como un lento latido del corazón exhalando e inhalando como una respiración muy lenta. Pronto estaremos alcanzando la máxima expansión de la exhalación, cuando habrá un momento sin respiración, de quietud total, de retención del aliento o kumbhaka, abiertos a la energía de Fuente. Con Plutón estacionario en el signo de Acuario, esta energía de conciencia reorganizará todo, limpiando todas las anomalías.

https://peterpansblog.com/ 2023/04/26/ascension- conference-taipei-april-8-9/

Kumbhaka es la retención de la respiración durante las prácticas de Yoga. Durante el kumbhaka el cuerpo se mantiene inmóvil sin realizar inhalaciones ni exhalaciones. Puede formar parte de los ejercicios de pranayama o surgir de manera espontánea durante la meditación.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Kumbhaka

El concepto de reinicio cósmico concibe de la expansión y contracción de nuestra galaxia como si fuera un latido del corazón por lo que nos acercamos al punto máximo de expansión, donde habrá un momento de quietud y apertura a la energía de la Fuente. El uso de términos como “energía de Fuente” y “limpiando todas las anomalías” sugiere una idea de purificación y renovación.

CAMBIO POLAR

Ahora estamos culminando con este ciclo galáctico. En 1998, en el momento del solsticio de invierno, el Sol se alineó con el ecuador galáctico. El periodo de transición de este ciclo es de 1975 a 2025. Cuando se invierte el campo magnético hay un cambio polar planetario que afecta a los océanos, creando maremotos que serían una purificación natural del planeta. El último cambio ocurrió hace doce mil años, fue severo y registró un número ocho en una escala del uno al diez.

Un programa informático muy avanzado calcula que el final de este ciclo de tiempo en el que ocurriría el cambio sería a finales de septiembre de 2024, pero este cálculo no es infalible. Actualmente estamos cerca de un pico de un ciclo solar de siete años que culminará en 2024. En el año 2000 se aceleró la estabilización del campo magnético. Empezamos a perder alrededor del 1% al 2% de la fuerza magnética cada año, ahora hemos perdido el 25% de la fuerza de nuestro campo magnético, y para el 2025 se espera que baje mucho más.

EL GRAN REINICIO

Una línea de tiempo de la que se ha hablado mucho incluía una forma de reinicio planetario en 2012. El Foro de Davos tenía una línea de tiempo totalmente diferente que incluía un control integral del planeta. Como no tuvieron éxito, aplicaron el escenario de la crisis. Las fuerzas de la luz no tienen prisa de que suceda este gran acontecimiento. Están frenando el proceso para que la población de la superficie esté lo más preparada posible para eliminar el drama innecesario.

Dado que estamos más cerca del avance final, hay una cantidad cada vez mayor de luz y una mayor polaridad. Hay mucha más evidencia de eso ahora con mucho caos en muchos niveles. Hemos estado convergiendo en el colapso de una sociedad metaestable que ha sido el mismo programa básico instituido durante siglos, durante 26.000 años, que ha incluido la implantación de seres humanos.

A medida que ingresan más energías cósmicas, se exponen más capas de programación y durante los últimos años ha habido más personas en el planeta que se dan cuenta del hecho de que algo anda mal. Hay un gran porcentaje de seres humanos entre bambalinas que está creando las condiciones para que suceda el evento. A medida que se eliminan estas capas de programación y condicionamiento, ya no es estable la estructura de la matrix falsa 3-D.

SITUACIÓN DIFÍCIL

Las situación se está volviendo cada vez más difícil porque la agenda del gran reinicio del Foro de Davos choca con la agenda de reinicio galáctico. Ambas han estado en una trayectoria de 150 años. También el debilitamiento del campo magnético está creando problemas para el cuerpo mental, lo que produce el efecto de crear malestar en el planeta.

Desde 1995, el movimiento de resistencia ha traído más información a la humanidad. Han desarrollado un sistema cuántico de internet que sustituirá el internet que tenemos ahora. Será un sistema mucho más libre que eliminará todas las escuchas, espionaje y rastreo de comunicaciones.

Mientras tanto, las fuerzas oscuras han estado aplicando su propio plan de contraataque que incluye el uso generalizado del teléfono móvil donde se puede rastrear todo, incluidas todas las transacciones financieras. Su plan incluye también la eliminación de todas las transacciones físicas en efectivo, que comenzó hace décadas con la eliminación de las monedas con respaldo de plata y oro. Esto se finalizó en 1972 y tiene un efecto cada vez mayor sobre la inflación.

Oriente está reuniendo y comprando mucho más oro en los últimos años. A medida que colapsa el sistema financiero, la plata y el oro se utilizarán para respaldar todas las monedas. Por otro lado, el plan de las fuerzas oscuras es aplicar un sistema de moneda digital que sería sancionado por el gobierno y permitiría solo transacciones autorizadas. Una aplicación en tu teléfono será su riqueza en su billetera.

En el momento del colapso, el plan alternativo de las fuerzas de la vida sería que el movimiento de resistencia tendría una puerta trasera instalada en el marco principal de las computadoras de los sistemas bancarios actuales, y crearía un efecto que se propagaría por internet en cuestión de horas. Se bloquearían ciertos sitios web, y la camarilla no podría usar internet.

FALLO SISTÉMICO

La cuarentena que existe ahora es un sistema cerrado de entropía con mucha polaridad donde hay un aumento constante de más caos y menos abundancia. La verdadera abundancia conecta el plano espiritual con el plano físico donde la riqueza física y espiritual son iguales. El sistema ahora nos ha programado para estar demasiado apegados a la materia física y a la riqueza física.

El próximo reinicio positivo abrirá las puertas para el flujo de la abundancia verdadera y creará condiciones físicas que reflejarán la belleza que es inherente a la naturaleza de nuestra alma. La abundancia física será más conveniente y cómoda, y permitirá el progreso y el sentimiento de satisfacción y plenitud. La abundancia física se mantendrá alineada con nuestro crecimiento espiritual.

MATRIX

Las fuerzas oscuras han querido el planeta para sí mismas, y han tomado como rehenes a ciertas fuerzas de la Luz. Han creado una libertad ilusoria, ya que muchos se sienten libres. Esta sensación de libertad se derrumbó durante la crisis que crearon. Se está desintegrando lentamente la cerca electromagnética que permite el ingreso de luz y energía.

La realidad de la matrix falsa tridimensional es una frecuencia creada como una onda estacionaria electromagnética, que tiene un efecto en la conciencia de las personas a escala planetaria, y que afecta en gran medida al aura humana. En cada plano puede crear falsas creencias, condiciones y programaciones de enfermedad mediante implantes.

Una de las principales técnicas para mantener la cuarentena en el planeta es la separación de las almas gemelas. Una conexión real entre hombre y mujer puede romper la matrix por lo que han sustituido la espiritualidad por la tecnología en la juventud. Lo más eficaz que pueden hacer los seres humanos es renunciar a sus teléfonos celulares. El 1 de abril hubo un ataque contra los mensajeros de la luz, y las fuerzas positivas hicieron un contraataque haciendo una grieta parcial en el marco principal de la computadora que ejecuta la matrix.

CIENCIA DEL COLAPSO

El estudio de los desplomes económicos y las crisis financieras se lleva a cabo en varios campos de investigación, como la economía, la ciencia política y la psicología económica, entre otros. Según la ciencia del colapso expuesta por Charles Hugh Smith, los cambios culturales y sociales se vuelven divisivos y alcanzan extremos destructivos, los escándalos políticos trastornan los cómodos arreglos de la élite, surge una nueva ola de rivalidades geopolíticas entre aliados y rivales por igual, los mercados de acciones y bonos siguen repuntando como si nada hubiera cambiado, pero dado que las cosas han cambiado, cada repunte falla.

Los sistemas estrechamente vinculados, es decir, los sistemas altamente centralizados, se desmoronan mucho más bruscamente que los sistemas débilmente vinculados, sin importar cuántos ajustes le echen al sistema de política fiscal o monetaria. Además, los sistemas emergentes exhiben características que son diferentes de las exhibidas por cada uno de los sistemas tradicionales. Lo que es diferente ahora es que se ha derrumbado nuestra capacidad para hacer evaluaciones realistas.

Ni la complacencia, ni la negación, ni el pánico son útiles, y además son tóxicos para resolver los problemas. No sólo nos enfrentamos a una maraña interconectada de problemas emergentes, sino que hemos desperdiciado nuestra capacidad institucional y cultural para hacer evaluaciones realistas, resolver los problemas de manera práctica y acordar compartir los sacrificios necesarios para volver a poner el tren en marcha.

La dinámica de los sistemas que se desarrollará en los próximos quince años está más allá de nuestro débil control, de nuestra débil comprensión y de nuestra ceguera arrogante ante nuestra propia incapacidad para resolver problemas difíciles del mundo real que exigen costos elevados y sacrificios a largo plazo.

El mundo ha cambiado, pero los apostadores y los especuladores siguen persiguiendo los mismos viejos sectores, jugadas y estrategias. Continuarán haciéndolo, como durante una década más o menos, como en la década de 1970, hasta que hayan agotado su capital o se hayan dado por vencidos y hayan salido del casino con lo que aún les pertenece.

Mientras tanto, los gobiernos harán lo que sea para proteger sus poderes y élites, así las reglas cambiarán de la noche a la mañana y lo que ayer era sacrosanto es hoy ilegal. Se desecharán derechos básicos como la propiedad, a medida que se expropien los recursos esenciales.

https://www.oftwominds.com/ blog.html

EXPANSIÓN

Según la cosmología moderna, existe evidencia científica de que el universo está experimentando una expansión. Esta idea se basa en observaciones astronómicas, como el corrimiento al rojo de la luz emitida por galaxias distantes, lo que indica que se están alejando de nosotros. Además, se han realizado mediciones precisas del fondo cósmico de microondas, que es una radiación remanente, y estas mediciones respaldan la teoría de la expansión del universo. La teoría más ampliamente aceptada es el modelo del big bang, que postula que el universo comenzó en un estado de alta densidad y temperatura, y ha estado en expansión desde entonces.

El Sol Central Cósmico se está volviendo cada vez más activo. Con su energía llegando a nuestro planeta está teniendo un gran efecto en ayudar a la humanidad a alcanzar una masa crítica en el despertar. El superciclo galáctico dura miles de millones de años. Hay muchos otros ciclos que también convergen, incluido nuestro propio ciclo de la Vía Láctea, donde nos estamos alineando con el corazón del sol central galáctico.

Los estallidos de súper ondas crean portales multidimensionales conectados a la fuente que afectan los campos escalares de la Tierra y también cambian la polaridad magnética de la Tierra, lo que a su vez invierte el campo magnético de toda la galaxia. Nuestro propio ciclo galáctico es como una expansión y contracción, como un corazón que late con una duración total de 26.000 años. Se necesitan tres años para completar un cambio polar magnético total.

REGRESO DE LA DIOSA

Este principio femenino puro procede del Sol Central Galáctico. Es una suave energía de amor galáctico que hemos sido programados para creer que es una debilidad. Si se recibe y se desarrolla en el interior y se comparte con la población, permite el anclaje de una inmensa energía divina en el planeta, razón por la cual el lado oscuro ha trabajado tan duro para inhibirla de tantas maneras.

Es una energía de belleza y es una expresión pura del alma de muchas maneras. A través de la arquitectura, del arte, del cuerpo, podemos disfrutar de su expresión y de su conexión con el alma. Floreció durante la época del renacimiento. Muchos años antes de eso, en sociedades antiguas, muchas culturas establecieron grupos de la Hermandad de la Rosa.

La siguiente fase para restaurar la energía divina femenina en el planeta es crear físicamente templos de la diosa abiertos al público. Básicamente, se trata de crear un espacio sagrado donde la energía de la diosa se pueda anclar de forma permanente.

REFLEXIONES

Según Steve Beckow, el homo sapiens está destinado a la extinción. Prevalecerá el homo universalis. Simplemente no nacerán más homo sapiens. Todos los nacidos después de nuestra Ascensión serán homo universalis. Sólo es un cambio de modelo en la planta de producción, y sólo el nuevo modelo sale de la línea de producción después de eso. Está en el plan que Gaia se traslade a una nueva región del espacio donde reine la interdimensionalidad y que las galaxias entren más tarde en esta nueva región. Nuestra ascensión está destinada a continuar en segundo plano, desapercibida. Esa es una apertura plena y permanente del corazón, conectando nuestro yo cotidiano a una dimensión superior de conciencia, marcando el final de la necesidad de nacer y morir.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/05/15/i-am-dazzled-and- amazed/

Poofness dijo.- Las entregas todavía están previstas, pero los jugadores están todos en un lío con un nivel muy alto de confusión. Hay mucha más confusión dentro de las operaciones bancarias: no se permite que salga toda la confusión, y todos sus préstamos y su participación en los mercados crediticios han recibido una rápida patada en los pantalones.

Los banqueros están concentrados en luchar por sobrevivir y los indios ya no marchan ni tocan sus tambores. Es una situación cuesta abajo por ahora. Eso no significa que no sobrevivirán, pero tienen que encontrar una mejor manera de lidiar con el cambio.

Como se mencionó anteriormente, los corredores de dinero están buscando formas de congelar cuentas. Saben que si congelan las cuentas, los ciudadanos dispararán al verlos y los perseguirán si se encuentran jugando con sus recursos. Hay un montón de vaqueros en esta arena. Estos corredores de dinero saben que están tomando medidas serias si creen que pueden salirse con la suya congelando cuentas. Ya están nerviosos por la baja relación entre efectivo y préstamos.

Podría salir una gran cantidad de boletines relámpago; no te sorprendas ni te asustes por ninguno de ellos. Pon en orden los asuntos del corazón y el dinero alineado como usted lo desea. Hay muchas piezas en juego y nadie puede decirte con certeza cuál explotará primero. Trabajamos para apoyar a aquellos que se preocupan por la paz y a aquellos que están creando intercambios de transacciones que son beneficiosos para todos.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=222576

https://dinarchronicles.com/ 2023/05/14/the-office-of- poofness-weekly-report-update- from-poof-susan-and-dj-5-14- 23/

Enlace al vídeo completo en español: