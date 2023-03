Pacientes y especialistas médicos hablan sobre Reproducción Asistida en Sevilla

Ginemed, grupo sanitario especializado en reproducción asistida, retoma sus tradicionales encuentros “Café con el experto”. Un espacio confeccionado para que pacientes y especialistas hablen abiertamente de los temas que más les preocupan, con todo el rigor científico de nuestros especialistas, pero desde un punto de vista humano.

El primero de los encuentros de 2023 tuvo lugar ayer en Ginemed Sevilla, y contó con la presencia del Dr. Pascual Sánchez, cofundador y director médico de Ginemed, quien resolvió las dudas de los pacientes. “Gracias a estos encuentros, es posible abordar la Reproducción Humana Asistida desde una perspectiva cercana -con el paciente como centro de todo lo que hacemos-, de un modo más distendido, aportando una visión científica, pero también emocional», afirma el Dr. Sánchez.

Para finalizar la jornada, los asistentes han podido presenciar en directo el proceso de fecundación in vitro (FIV-ICSI) de la mano de María Hebles, responsable de laboratorio de Ginemed Sevilla, quien les explicó la técnica paso a paso.

Más de 30 años siendo referentes

Ginemed, desde hace más de 30 años combina asistencia médica e investigación con sus más de 300 empleados y más de 250.000 pacientes a lo largo de su historia. Sus resultados y trayectoria les ha posicionado como referentes, no solo entre la comunidad científica, sino también entre los pacientes.

Actualmente, Ginemed cuenta con unidades especializadas de reproducción asistida en Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga, Zaragoza, Murcia, Huelva, Cádiz, Oviedo, Lisboa y Oporto.

Sobre GeneraLife

Desde 2021, Ginemed forma parte de GeneraLife, líder europeo entre los grupos de reproducción internacionales, con 50 clínicas de fertilidad en siete países, (Italia, España, Portugal, Suecia, Islandia, Noruega y República Checa), con un plan para abrir otras nuevas 5 clínicas en España y Portugal antes de que acabe el año, y un equipo de 850 personas.

GeneraLife promueve la Investigación y el Desarrollo en medicina reproductiva a través de un riguroso método científico. Varios representantes de GeneraLife tiene roles importantes en sociedades científicas nacionales e internacionales como la Sociedad Italiana de Embriología, Investigación y Reproducción (SIERR), la Sociedad Italiana de Fertilidad y Esterilidad (SIFES), la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE). También son revisores y editores asociados de varias revistas en el campo de la medicina reproductiva (Human Reproduction Update, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, Human Reproduction, Fertility and Sterility.