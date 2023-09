“No todos los hosteleros son iguales”. El vídeo viral en respuesta a Jose Luis Yzuel

A lo largo de esta semana hemos escuchado y leído la opinión de camareros que han

contestado a las polémicas palabras de Jose Luis Yzuel ¿Pero qué opinan sus

compañeros? Empresarios como él que gestionan equipos y negocios de hostelería.

En las redes del Huffington Post se ha hecho viral la respuesta de los hosteleros a las

palabras del presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. En las

entrevistas, varios trabajadores y empresarios del sector contestan a la famosa frase “En

hostelería la media jornada siempre ha sido de 12:00 a 00:00”

¿Y qué dicen? Trabajar 10 horas es una brutalidad. Cada año la falta de camareros se hace

notar en la temporada alta costera y este verano no ha sido diferente. En multitud de ocasiones

hemos escuchado a hosteleros relatar el calvario que pasan cada verano para encontrar

personal cualificado y la única solución es someter a su plantilla habitual a largas jornadas.

@noticiastrabajo El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha generado un gran revuelo en el sector de la hosteleria tras sus últimas declaraciones “¡Que los camareros hacen diez horas! Qué dolor, si toda la vida hemos hecho media jornada, de 12 a 12” Salimos a la calle para escuchar la reacción de los camareros que trabajan en este sector #hosteleria #hosteleriasegura #yzuel #hosteleriayturismo ♬ sonido original – noticiastrabajo



Esto se traduce en estrés y el famoso síndrome de Burnout o trabajador quemado. Una cosa es

clara, si las condiciones de trabajo en la hostelería no cambian, nadie querrá dedicarse a ello.

Por eso es tan importante que los empresarios respeten el convenio colectivo y los derechos

básicos de sus trabajadores.

Algunas de las respuestas que han dado en el vídeo que ya acumula más de medio millón de

reproducciones son: “Por eso no me extraña que no haya camareros en España” “Si queremos

que la hostelería continúe tiene que ser de forma responsable” “O lo cambiamos o vamos a

seguir con el comentario de no encontramos camareros” “Nadie quiere trabajar 12 o 14 horas”

En hostelería coinciden varios factores que hacen del trabajo de camarero algo especialmente

cansado. Por un lado el componente físico de acarrear grandes bandejas y por otro lado el

desgaste mental de trabajar cara al público. Las consecuencias de someter este

¿Qué solución se puede poner?

La hostelería está estancada en el siglo pasado. Encontramos entornos de trabajo asfixiantes y

anticuados, lo que agrava aún más la situación de los camareros. Por ello la modernización,

innovación y actualización del sector son básicos para que cada vez más gente quiera trabajar

en hostelería.

Algunos software de hostelería han conseguido reducir el estrés del personal con aplicaciones

tan interesantes como la autocomanda en mesa. Una solución digital que no elimina el trato

personal y le hace la vida más fácil a los camareros y clientes. Además, se suman las ventajas

que tiene digitalizar un negocio en cuanto a recogida de datos y toma de decisiones.

Cada vez más negocios deciden revolucionar la hostelería desde la tecnología con la ayuda de

empresas como Foodtic o Joombo. Soluciones jóvenes e innovadoras que marcan la diferencia

en un sector poco profesionalizado.