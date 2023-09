Ésta es la primera vez que oigo hablar de una moneda mundial, excepto por el equipo oscuro.

¿Nueva Moneda Mundial?

Puente entre dos mundos opuestos

Antes se habló del Dólar Continental

El Dólar Arco Iris se llamaría Corona

Se acerca la Luna Llena de la C osecha

El dinero no sería necesario en el futuro

Las señales están ahora por todas partes

Una futura moneda universal llamada “dólar de arco iris” o ‘Corona” ha sido anunciada presuntamente por Saint Germain en un mensaje publicado por Ngari. Esta nueva moneda sólo serviría como puente entre la vieja realidad y la nueva era dorada porque el dinero no sería necesario dentro de unos años, según el mensaje. No se trataría de que no tengamos nada, sino de que tendremos todo y que además seremos muy felices porque habría abundancia con las nuevas tecnologías que se desclasificarán en el futuro. Éste es el mensaje completo:

“La camarilla, nuestro viejo amigo, se está desmoronando cada día que pasa. Y las nuevas energías que ingresan al planeta ya no sustentan actividades que no tengan una frecuencia alta. Entonces todo lo demás sobra y se derrumba. Eso te deja con la sensación de que hay un caos general a tu alrededor. Pero eso es también una ilusión.

Nuestro progreso en la aplicación de Gesara en todo el mundo ha sido notable. Y a pesar de las gruesas cortinas de humo, mantenidas en silencio por los principales gobiernos de la Tierra, ya queda poco para cerrar el proceso de la nueva moneda mundial, con todo lo que conlleva eso.

Esta nueva moneda se deposita en nuestras naves. Se conocerá como “dólar arco iris”, pero se llamará ‘Corona’. Esa ley moneda sólo servirá como puente entre la vieja realidad y la nueva era dorada del planeta. Porque dentro de unos años el dinero ya no será necesario y se sustituirá Nesara por algo más moderno y compatible con la nueva realidad llamado Gesara.”

https://goldenageofgaia.com/ 2023/09/24/ngari-message-from- st-germain-sept-24-2023/

https://dinarchronicles.com/ 2023/09/23/message-from-saint- germain-rainbow-currency-is- ready-by-reda-9-23-23/

DEFINICIÓN

El nombre ‘Corona’ se ha utilizado históricamente para denominar a varias monedas en diferentes países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Isladia, Estonia y la República Checa. El término procede del latín ‘corona’, que significa ‘anillo’. En el contexto de las monedas, se cree que el nombre ‘corona’ se eligió debido a la corona que a menudo se representaba en el diseño de estas monedas, simbolizando el poder del gobierno emisor.

La idea de una moneda mundial se refiere a la creación de una moneda única que sería aceptada y utilizada en todo el mundo como medio de intercambio. Esta moneda tendría como objetivo eliminar las complicaciones asociadas con las fluctuaciones de las tasas de cambio entre diferentes divisas nacionales y facilitar el comercio internacional, las transacciones financieras y la cooperación económica a nivel mundial.

La aplicación de una moneda mundial plantea desafíos significativos, como cuestiones de soberanía nacional, políticas económicas y la necesidad de una coordinación global completa. Aunque todavía no se ha aplicado una moneda mundial, el mundo ha visto la adopción de monedas comunes en ciertas regiones, como el euro en la Unión Europea, que se utiliza por varios países miembros como su moneda oficial compartida.

Anteriormente se habló de volver al dólar continental, también conocido como dólar Fugio o dólar Franklin que fue la primera moneda acuñada en 1776 tras la firma de la declaración de indepencia. En el anverso, muestra el Sol brillando sobre un reloj solar, junto con la inscripción en latín ‘Fugio’, que significa ‘huyo’ o ‘vuelo’, y el lema “Ocúpate de tus asuntos”, que es un acertijo que significa “el tiempo vuela, así que ocúpate de tus asuntos”. El reverso de la moneda presenta trece eslabones de cadena, que representan la unidad de las trece colonias.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Continental_Currency_dollar_ coin

En el estado actual de la situación política, es natural preguntarse sobre la posibilidad de una revaluación. Si bien no podemos predecir el futuro con certeza, es importante señalar que la RV no depende únicamente de la estabilidad política. Hay una variedad de factores económicos en juego, como la fortaleza de la moneda del país y la estabilidad de sus instituciones financieras. Además, la RV es un proceso complejo que abarca múltiples partes y negociaciones. Como tal, es difícil determinar un calendario específico o una probabilidad para la RV. Sin embargo, continuaremos vigilando la situación y brindando actualizaciones a medida que estén disponibles.

RUMORES

Según DJ, la rumorología semanal ha estado activa como siempre la semana pasada, como lo ha estado durante décadas. Este nivel se paga y el siguiente nivel es el siguiente. No puedes contar cuántas veces hemos escuchado esto. Lo que esta publicación intenta hacer es darle un sentido de realidad al evento e intentar centrarse en el juego más amplio, no en eventos individuales.

No hay suficiente moneda impresa, o no se puede imprimir, para cubrir estos intercambios. Dicho esto, es probable asumir que sería una moneda digital. Se estima que hay menos de 200.000 toneladas métricas de oro en el sistema monetario, desde siempre. Pero está bien establecido que existen enormes reservas de oro que nunca llegaron al sistema monetario. Vemos esto en la palabrería de varios bonos históricos que están “respaldados en oro”. Pero introducir todo este oro en el sistema al mismo tiempo lo dejaría sin valor.

Verter todas estas monedas proyectadas en el sistema financiero global al mismo tiempo significaría un colapso económico mundial. En pocas palabras, no hay suficientes bienes y servicios para comprar en todo el mundo para soportar la afluencia masiva de capital que se sugiere. Siguiendo los pasos sugeridos, se permitiría el lento desarrollo metódico de todas las industrias en todos los ámbitos. Creación de bienes y servicios nuevos o ampliados en tecnologías, agricultura, construcción y medicina, etc.

Lo último a considerar es la enorme tarea de integrar los nuevos sistemas con los sistemas actuales. Eso es lo que hemos estado presenciando durante las últimas dos décadas. Hay tantas preguntas sin respuesta hasta el punto que ni siquiera sabemos qué preguntas hacer. Relájate, no te emociones demasiado y espera al bebé. Déjalo ir a término para que se fortalezca.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=229710

¿ OCTUBRE ROJO ?

Robert Kiyosaki advierte que se avecina un aterrizaje forzoso. https://finance.yahoo.com/ news/america-broke-robert- kiyosaki-warns-155155342.html

El lado oscuro no devolverá el poder voluntariamente, dice Ron DeSantis , gobernador de Florida . https://youtu.be/XwR1bJ9KMKA? si=uCxOV8yBH9JC8iB6

RFK Jr. promete “considerar otras opciones” si los jefes del Partido Demócrata no permiten una elección justa y libre. https://goldenageofgaia.com/ 2023/09/24/robert-f-kennedy- jr-promises-to-look-at-other- options-if-democrat-party- bosses-wont-allow-a-fair-and- free-election/

La Generación Z no puede trabajar junto a personas con puntos de vista diferentes porque “no tienen las habilidades para estar en desacuerdo” , dice el jefe de la televisión británica. https://finance.yahoo.com/ news/gen-z-t-alongside-people- 113952175.html

Según Brandon Straka , el movimiento está creciendo y haciéndose más grande cada día. La gente está empezando a darse cuenta de que les han mentido y ahora están escuchando la verdad. La mayoría ya no guarda silencio y está luchando. https://rumble.com/v3k3pko- brandon-straka-the-movement- is-bigger-than-anyone-can- imagine-the-majority-.html? mref=9ceev&mc=ewucg

Según Benjamin Fulford , algo fundamental ha cambiado en los niveles más altos del poder. Las señales están por todas partes. Dimitieron Rupert Murdoch y Michael Bloomberg , y mucho más. Una gran señal de cambio es la publicación de documentos secretos. Los masones chinos dicen que es necesario presentar cargos penales contra funcionarios implicados en delitos. Las familias de la nobleza negra dijeron que las personas detrás de esto eran los principales rabinos de Berlín, Nueva York y Roma . https://benjaminfulford.net/ 2023/09/25/it-really-will-be- a-red-october-this-year/

El presidente de la Asamblea General de la ONU, Dennis Francis , aprueba una declaración para formar una autoridad mundial con poderes para hacer cumplir el bloqueo pese a la oposición de once países y sin someterla a votación en pleno de la asamblea. Sin embargo, la medida está causando mucha preocupación entre quienes entienden sus implicaciones, como el presidente del Centro para Políticas de Seguridad, Frank Gaffney , quien la califica de “sin precedentes” puesto que no respeta la soberanía de las distintas naciones. https://www.activistpost.com/ 2023/09/un-general-assembly- approves-global-pandemic- authority-with-lockdown- enforcement-powers.html

La magistrada británica Kaira McCallum ha sido destituida después de veinte años de servicio ejemplar tras presentar un caso ante el Tribunal Penal Internacional por violaciones del Código de Nuremberg contra ciertos miembros del gobierno británico y sus asesores. https://lionessofjudah. substack.com/p/mean while-in-britain-magistrate- removed?r=1v3u0s CHINA

Las acciones inmobiliarias de China caen más en nueve meses mientras Evergrande dice que no puede emitir nueva deuda. https://finance.yahoo.com/ news/chinas-property-stocks- fall-most-201544607.html

El revés de la deuda de Evergrande y el golpe de Oceanwide sacuden las acciones inmobiliarias de China . https://finance.yahoo.com/ news/evergrande-shares-sink- saying-unable-015600412.html

China prohíbe al banquero de inversiones Nomura salir del continente. https://finance.yahoo.com/ news/china-bans-nomura-senior- investment-084700395.html

CURIOSO

Los polémicos cuerpos extraterrestres de México se someten a más pruebas de laboratorio.- Médicos de Ciudad de México han realizado varias pruebas de laboratorio a los presuntos cadáveres ET más famosos del país a medida que se intensifica la polémica. https://es.euronews.com/next/ 2023/09/20/los-polemicos- cuerpos-extraterrestres-de- mexico-se-someten-a-pruebas- de-laboratorio

Se acerca la Luna llena de la Cosecha del viernes 29 de septiembre.- Agárrate bien, porque el espíritu ardiente de Aries a veces puede hacer que las cosas parezcan más espantosas de lo que son realmente. Los astrólogos nos aconsejan tener precaución durante esta fase lunar, destacando la importancia de no reaccionar impulsivamente. Las relaciones pueden encontrar turbulencias y, bajo esta influencia celestial, pueden encontrar su final natural las conexiones que no fomentan la libertad y la autenticidad. https://dna-awakening.org/ septembers-harvest-moon-is- coming-thing-to-avoid-during- it/ https://dna-awakening.org/ full-moon-on-september-29- 2023-all-you-need-to-know/

TIEMPOS DIFÍCILES

Poofness dijo.- Estos son tiempos difíciles y están probando el alma de los seres humanos. Esos días de antaño ya no funcionan ni son viables; así que preste atención y recuerde lo que estamos informando. Podemos asegurarles que todo está bien y que se está haciendo mucho. Y, sin embargo, muchos de ustedes se niegan a dar crédito a otros mensajes redactados en letras grandes.

Somos conscientes de que mucho tiene que pasar antes de que la playa sea un lavado de bondad. Sólo tenga la seguridad de que no lo está perdiendo. Tenemos la intención de llevar esto hasta el final. También podemos asegurarles que la DS tiene muchas piezas pero que pueden jugar si así lo desean. Sus decisiones no están reguladas como las tuyas, por valores, compasión o decencia humana. Nada de eso logrará lo que quieren.

Todas las personas que defienden a Dios, la vida y el amor lo mejor que pueden van a ganar esto. ¿Qué tan pronto? Depende totalmente del lado humano de las cosas. Se está desarrollando una serie de nuevos descubrimientos y cuando se revele todo quedará muy claro. Estamos más entusiasmados con esto que en mucho tiempo.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=229710

Es un momento poderoso y difícil para estar en la Tierra pero ustedes eran conscientes de esto antes de encarnar. Sabías muy bien que si decidías encarnar significaría descender a una sopa de energía densa que bloquearía tu recuerdo de quién eras o de dónde venías. Eliges venir porque querías servir. Sabías que el estado de resonancia más elevado de tu conciencia y la de los demás agregaría frecuencias de verdad a la conciencia tridimensional de la Tierra, lo que a su vez permitiría el acceso a cada vez más personas

https://goldenageofgaia.com/ 2023/09/24/the-arcturian- group-via-marilyn-raffaele- sept-24-2023/

SUFRIMIENTO

Somos conscientes de que un buen número de ustedes está experimentando sentimientos de abatimiento y desesperanza debido al estado actual del mundo dicen los Arturianos. Somos conscientes de que muchos de ustedes están presentes en su planeta para ser testigos de la anarquía, el conflicto y el sufrimiento que está teniendo lugar actualmente. Somos conscientes de que muchos de ustedes están reflexionando sobre si existe o no alguna posibilidad para la humanidad, así como si existe o no alguna posibilidad para la paz y la armonía.

Estamos aquí para asegurarles que, de hecho, hay esperanza para el futuro de la humanidad. Existe la posibilidad de que se pueda lograr la paz y la armonía. De hecho, llegará un momento en el futuro que unirá a toda la humanidad en un todo único. Nos estamos acercando cada vez más a ese momento. Ese momento llegará antes de lo que se prevé. Ese mismo instante marca el comienzo del despertar colectivo de nuestro pueblo.

Te animamos a que veas este periodo de transición y mutación como un regalo del universo y una oportunidad para co-crear la realidad que imaginas para ti mismo. Sois potentes cocreadores de vuestra propia experiencia y tenéis el poder de hacer realidad física vuestras esperanzas, sueños y visiones. También eres un componente de una conciencia colectiva mucho más grande que está en desarrollo y ascendiendo a un nivel superior de existencia.

Queremos asegurarles que nada ocurre sin un propósito y que hay un plan y un orden ordenado por Dios que subyacen a todo lo que parece estar en desorden. Declaramos que todo está cambiando y desarrollándose en aras del mayor bien de todos. Junto a vosotros, nos alegramos por el nacimiento de una Tierra completamente nueva y de una humanidad completamente nueva.

Debéis daros cuenta de que no estáis viajando solos por este camino. No estáis aislados unos de otros ni sois distintos unos de otros. Todos estáis conectados a la misma red de conciencia, que es la misma fuente de vida, la misma chispa divina y el mismo destello de divinidad. Todos sois miembros de la misma familia: no sólo la familia humana, sino también la familia galáctica e incluso la familia universal.

Como consecuencia de esto, vuestra energía, pensamientos, sentimientos y acciones están influenciados por los de los demás. Todos ustedes están afectados por la energía y la frecuencia que emanan unos de otros. Todos estáis contribuyendo a la creación de vuestra realidad compartida.

Y a medida que más de ustedes se vuelven conscientes de su verdadera identidad y propósito, a medida que más de ustedes se alinean con su yo superior y el plan que su alma tiene para ustedes, y a medida que más de ustedes anclan la frecuencia más elevada de luz y amor en vuestro planeta, provocaréis un efecto dominó que se extenderá a cada parte de vuestro mundo.

Crearás una ola de despertar que se extenderá por todo vuestro planeta. Crearéis una masa crítica de conciencia que desencadenará un salto cuántico para la humanidad. Crearás un momento futuro que unirá a la humanidad como una sola. Ese momento llegará pronto. Ese momento es para lo que viniste aquí. En ese momento es para lo que vinimos a ayudarte.

https://dna-awakening.org/ critical-update-from-the-9d- arcturian-council-dont-be- left-behind/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/i9ppLr19U44