Se cierra el viejo ciclo

Tiempo de revelaciones

Nueva época del planeta

Del miedo a la confianza

Ha comenzado el cambio

Todo quedará al descubierto

Todo será intenso y profundo

Todo será expuesto y revelado

Ha comenzado la gran agitación

No se puede detener este proceso

Se está disolviendo el velo del olvido

Y a ha pasado lo peor y nunca volverá

Habrá muchos acontecimientos en cascada

“ Yo soy la Luz, yo soy la Verdad, yo soy el Amor”

Los acontecimientos actuales convergen hacia la finalización del viejo ciclo planetario. Cada día llega más información, y los que tienen ojos para ver y oídos para oír comprenden esta convulsión. Todo está convergiendo en la misma dirección, confirmación de que estamos en el gran cambio planetario hacia la quinta dimensión, según Peter B. Meyer.

Nace la nueva Tierra y con ella una nueva humanidad. Si antes la palabra Apocalipsis ponía la piel de gallina a la mayoría, ahora sobra comprensión, consuelo y confianza en el futuro. La nueva Luz llegó a la Tierra a finales de 2012, y trajo energías superiores, comenzando la era de Acuario, llevando a nuestro planeta a la quinta dimensión, no a la catástrofe como interpretaron algunos.

Ahora todo se acelera. Lo que antes tardaba siglos, ahora se muestra en meses o en un solo año. Un Apocalipsis que antes causaba miedo, ahora empieza a inspirar confianza, porque no es más que la revelación de lo que estaba oculto. Es la ventana que se abre, permitiendo que la Luz ilumine su entorno y muestre la realidad que antes no se podía percibir.

Esta Luz disuelve el velo del olvido a medida que comienza a recordarlo todo la conciencia humana. Recordarán quiénes son, de dónde vienen y por qué vinieron a la Tierra. Recordarán vidas pasadas, pero también tendrán conocimiento del futuro. Activarán todo el conocimiento innato desde el momento en que esta conciencia se integró en su alma. Será un tiempo de revelaciones.

Todo quedará al descubierto. Y lo que viene es tan grande, que no pudo venir antes, porque nuestra conciencia limitada no puede absorber esta realidad. La fruta no se puede recoger antes o se perdería. Tampoco se puede recoger demasiado tarde, o se podría pudrir en el tallo. El momento de la revelación es ahora.

HISTORIA

Los poderes oscuros han disfrutado de libertad ilimitada en el planeta durante cientos de miles de años. Pero ahora se enfrentan a nuestros seres serviciales de otros mundos, a nuestras Fuerzas de la Luz, a los informadores digitales y a cada uno de ustedes. Gracias a su gran esfuerzo, se han logrado avances para quitar estas fuerzas negativas. Fueron ellas las que sabotearon las iniciativas positivas e hicieron difícil romper el aislamiento negativo. Pero eso se ha acabado para siempre.

Cuanto antes despierte la humanidad y se dé cuenta de todo, será mejor para todos nosotros. Nuestro planeta está contaminado por una enorme cantidad de productos químicos tóxicos, radiaciones, desinformación, distorsión, etc. mantenida con medias verdades, fraudes, imágenes falsas, espejismos engañosos, propaganda y, sobre todo, lavado de cerebro.

Nuestro cuerpo físico está intoxicado por la radiación y la contaminación atmosférica, así como por metales pesados y toxinas. Todo esto se almacena en el organismo, lo que requiere una desintoxicación. No se puede detener este proceso. Tanto desde arriba como desde abajo, las energías convergen en la Tierra. Éste es el momento tan esperado desde hace miles de años para avanzar hacia nuestro nuevo mundo, que ya es una realidad porque ha comenzado la gran agitación.

APRENDIZAJE

Empieza a olvidar lo que aprendiste antes. Obtén una perspectiva totalmente nueva de la vida, y descubre la verdad real. Ten amor por nuestro nuevo y hermoso mundo con verdadera libertad que te acerca a nuestro Padre/Madre Dios. Es importante saber que ya ha pasado el peor mal y que nunca volverá. La labor de todos ahora es transmitir este buen mensaje.

Serán momentos decisivos en esta fase final de la transición planetaria. Estas revelaciones no son comprendidas por todos, pero al menos por una parte de la humanidad, la suficiente para guiar al resto. No es coincidencia que encarnaras en este momento para esta transición planetaria y elevación del alma. Se está restaurando la memoria celular cósmica. Se está disolviendo el velo del olvido y vuelve el conocimiento innato. Eres un faro de luz para los demás.

Todo será expuesto y revelado. Primero para ti y más tarde para otros despiertos. Tú, perteneces a una gran multitud de seres despiertos para guiar a los demás. Todo será intenso y profundo. La nueva energía romperá los barrotes que han mantenido cautiva a la Tierra durante mucho tiempo. Tu luz guiará a quienes abran los ojos.

Muchos necesitarán tu ayuda. Aquellos que aún no saben cuál es su misión, están aprendiendo lo que hay que hacer, porque viene de dentro. Es como si siempre lo hubieras sabido. Es como si nunca lo hubieras olvidado. Todo se revelará como una brújula mágica.

LIBERACIÓN

Será sin duda un gran acontecimiento. Será un acontecimiento del que se hablará mucho pero del que ahora se sabe poco. Y no se detendrá en un único acontecimiento; le seguirán muchos eventos en cascada que mostrarán una nueva Tierra con una nueva humanidad.

Se cierra el ciclo antiguo. Se disuelve el miedo. Se libera la Tierra. Se intensifica la luz gamma. Se expande la conciencia. Se muestra la verdad. Se disuelven en la Luz las creencias limitadas. Todo esto puede parecer aterrador, pero en realidad será un tiempo de alegría para la humanidad en la Tierra y en todas las partes de la Galaxia.

Desaparece el olvido, se revela el alma de cada ser encarnado. Un alma desnuda no puede ocultar nada. Todos conocen los secretos mejor guardados de los demás. Se comprenderá que todo fue una experiencia en el teatro de la vida en la gran dualidad.

https://finalwakeupcall.info/ es/2023/02/11/el-planeta- tierra-entra-en-la-nueva-era- 5d/

Versículos del Apocalipsis.- “Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva: porque se fue el primer cielo y la primera tierra, y ya no existe el mal. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo divino con los seres humanos, y morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y el mismo Creador será su Dios con ellos. Y limpiará el Creador toda lágrima de los ojos de ellos; y la muerte no será más; y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor: porque las primeras cosas ya pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.” (Apocalipsis 21:1-5)

MENSAJES

Más que un acontecimiento, por el Consejo Arcturiano a través de Daniel Scranton.- No tiene que esperar un reinicio financiero global, arrestos masivos, un destello solar o cualquier otra cosa que se le hayan prometido como la respuesta a todos los problemas de la humanidad. Y la razón por la que no tienen que esperar a que suceda ninguna de esas cosas gigantescas es por el movimiento hacia adelante que todos ustedes hacen como individuos en su propia vida.

https://tinyurl.com/2m48xyn6

Cápsulas del tiempo para el despertar, por Merlín a través de Natalie Glasson.- Hay cápsulas del tiempo de vidas pasadas o simultáneas, y tu alma se asegurará de que recibas las más apropiadas para este momento. Estas cápsulas del tiempo no tratan de curar el pasado o vidas simultáneas o dejar ir algo. Te alientan a aceptar, absorber la verdad y tu poder. Puede haber muchas joyas por descubrir en el jardín de tu alma. Tómate el tiempo para explorar y absorber lo que sea necesario. Si no puedes comprender conscientemente lo que hay dentro de estas cápsulas de tiempo, puedes absorberlo y aceptarlo. Es posible que en los próximos días o semanas notes algo nuevo, una nueva energía o inspiración. Es posible que se sienta atraído por una nueva actividad. Este serás tú despertar, tu cápsula del tiempo. Todo lo que recibes es sagrado y te ayudará a acceder a tu propio poder divino.

https://omna.org/time- capsules-for-awakening-by- lord-merlin/

La Federación de la Luz a través de Blossom Goodchild.- Aún no se sabe si esto se convertirá en un bloqueo mundial. Cuando se descubran las verdades, se despertará tanta frustración en la mayoría, que los uniformados estarán en la calle por nuestra seguridad, para mantener el control de las masas. Cuando suceda esto, todos sentirán un gran alivio, aunque no sea el alba y el arco iris. Tiene que ocurrir un paso difícil, antes de que se calmen las aguas y la paz cubra el planeta. Será una montaña rusa con baches.

No se puede decir qué implicará esto mientras estás cabalgando sobre la tormenta. Si las mujeres supieran el verdadero dolor del parto, habría muchas menos almas encarnadas en el planeta. Pero el dolor se detiene cuando nace el bebé y hay alegría inmediata de la más alta frecuencia, y cada contracción intensa se convierte en un regalo. Piensa en todo el dolor que perturbará la Tierra, como las contracciones del parto.

Todas y cada una de las almas sentirán como si tuvieran una nueva vida. No hay nada, que puedan arrojarles si permanecen fieles a la energía de amor que son ustedes. El amor lo cambia todo. Permanezcan en esa alta frecuencia del amor. La segunda fase para sobrevivir será un coraje pacífico y cariñoso para construir un nuevo mundo.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/02/11/the-federation-of- light-via-blossom-goodchild- 12-feb-2023/

Enlace al vídeo completo en español: