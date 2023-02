MOJÁCAR y el Gobierno de los presuntos

Podría nombrar, remontándome varias legislaturas atrás, una serie de despropósitos cometidos por parte del gobierno municipal de Mojácar, por su alcaldesa y su entorno más directo, pero para ello ya está la hemeroteca, la mayoría de los actos que narro a continuación, aun siendo consciente de su veracidad como todos vosotros también lo sois, no los puedo demostrar, claro, así que los consideraremos como PRESUNTOS, por no incurrir yo en una falta hacía estas personas que los tribunales consideran, pulcras en su moralidad una y otra vez, por eso no quiero que este artículo se considere una queja, sino una PRESUNTA queja, no el recordatorio de un escándalo, sino de un PRESUNTO escándalo, por parte de este gobierno municipal o más bien por este PRESUNTO gobierno, pues un gobierno engloba a todos sus ciudadanos y en Mojácar PRESUNTAMENTE hace mucho tiempo que se gobierna solo para los fieles a la causa.

Quedan ya muy pocos meses para unas nuevas elecciones municipales, esos días que debieran de ser una fiesta de la democracia, son, para muchos, días horribles, llenos de tensión y miradas de recelo. Son innumerables los vecinos que se sienten agobiados por el asedio que ejercen los inquilinos actuales del ayuntamiento sobre ellos, PRESUNTAMENTE se les presiona para asegurarse su voto, no solo con la rastrera promesa de conseguirles un puesto de trabajo, sino con la amenaza de no llegar a conseguirlo nunca, si su voto no va dirigido a los intereses del grupo gobernante. Para conseguir este fin, no les basta con la palabra de estas personas, van más allá con su yugo y PRESUNTAMENTE les exigen, que el voto se haga por correo, para tenerlo totalmente controlado, PRESUNTAMENTE se les custodia hasta la oficina de correo o inclusive PRESUNTAMENTE se les confisca el DNI con el fin de realizar el trámite por parte de los propios dirigentes implicados o sus secuaces.

Una tras otra van cayendo las legislaturas a favor de los dirigentes que se mueven PRESUNTAMENTE por estas prácticas, mafiosas y delictivas y así será también este año, se sienten por encima de la ley, de la moral, de la democracia en sí. Las sentencias judiciales PRESUNTAMENTE les avalan con su permisibilidad, por lo que no tienen ni intención, ni interés en cambiar su modus operandis, por eso somos los vecinos los que tenemos que cambiar, poner en valor nuestra integridad como personas, con el lema claro que diga: “El [email protected] no se vende”, y que sea así que no os compren con falsas promesas ni sobres de dinero, que no os amedrenten con puestos de trabajo que igual no van a llegar, pues en muchos casos no vuelven a acordarse de vosotros en unos tres años y medio.

Ahora llegadas estas fechas próximas, ahora si sois importantes para ellos, ahora si os saludara la alcaldesa al cruzarse con vosotros por la plaza a pesar de que ayer mismo ni os viera al cruzaros, ahora sí que contáis, porque ahora no sois vecinos con vuestros problemas que no han escuchado en estos años, ahora sois votos y a los votos se les saluda y aunque sea por un instante hasta se les sonríe, no os asustéis, pues esto no dura mucho, ya lo sabéis, el lunes pos-electoral si, no lo remediáis en las urnas, volveréis a ser esos seres invisibles que habéis sido hasta ahora.

Lo bueno de todo esto es que siempre hay esperanza de que esto cambie, porque ese cambio, una vez más, está en las manos de los mojaqueros y mojaqueras, por todo esto os doy un consejo para las próximas elecciones municipales y las que vendrán detrás: Tu integridad y tu voto valen más que 100 euros o unos días de trabajo. “Vota a quién quieras, vota con libertad”