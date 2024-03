Estimados amigos, hoy me apetece compartir algo con ustedes, no sea fruto del razonamiento o de las ideas y menos de la inventiva. El día a día, tal vez loco o insulso en momentos, el día a día.

El mío comenzó no muy tarde, dos cafés, con la cara sucia y rogando a mi hermano para que me comprara unos cigarrillos, visita a mí parque allí mi palmera que riego mimosa cargada con mi garrafa, mis disculpas vecino que tengo en cuenta que mis pelillos producen alergia, bueno me disperso, un millar de anécdotas más esta me ha roto el corazón.

Muchísimas gracias miss pies verdes

Pero no puedes forzar a crecer

Lo que no está preparado para madurar

Bien es cierto

Que su crecimiento es lento

Y tarda en medir

Más merece la pena

Esperar

Derrocha vida

Produce dolor al verla

Desprovista de toda vestimenta

Crecerá

Parte de un gran tronco

Que derrocha vida

O perecerá en el entorno

Forzamos el crecimiento de los recursos de nuestro entorno , nosotros inclusive sin pararnos a pensar que tal vez solo tal vez la realidad no sea tal cual la concebimos.

Nos vemos todos el domingo entre rosas.

Mis palmericas y mi parque, Dios mediante y petición

Un fuerte abrazo y buenas noches.