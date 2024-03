El “Great Reset” de Davos ya ha llegado para mí personalmente. Ayer estaba embargada mi cuenta bancaria y hoy está incautada y confiscada, por lo que se ha quedado reducida a cero. Moraleja, saca tu dinero del banco, y deja lo mínimo para las domiciliaciones. Esto lo aconseja hasta el Banco de España por lo que pueda venir. No me gusta nunca pedir donativos, como hacen otros canales, pero si alguien quiere ayudarme, hay un botón de donaciones en mi página web, cuyo enlace dejo en la caja de comentarios:

Según Carl Gustav Jung, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz sino haciendo consciente su oscuridad. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. No es posible despertar la conciencia sin dolor.

Según el maestro Zen Stephan Bodian, la conciencia despierta es el estado natural de todo ser humano, donde se experimenta la vida con una nueva frescura y claridad mental, permitiendo una profunda empatía e intimidad con las experiencias. La observación objetiva implica una actitud imparcial y desapegada de juicios personales al recoger información, lo que permite obtener datos más precisos y verídicos sobre un tema en particular.

DEFINICIÓN

La conciencia despierta se refiere a un estado de conciencia autónoma y permanentemente disponible que es el trasfondo constante de toda experiencia. Este estado se caracteriza por la capacidad de observar la vida de manera vívida y clara, sin filtros ni condicionamientos habituales.

En resumen, la conciencia despierta implica estar abierto a aceptar a los demás y a las situaciones tal y como son, sin juicios ni manipulaciones, lo que conlleva a una experiencia más plena y significativa de la vida cotidiana. Este estado de conciencia permite enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva, donde cada momento se vuelve valioso y lleno de significado al brillar con la luz de la conciencia despierta.

LA CLAVE

Según Peter B. Meyer, la conciencia es la clave para entrar en el mundo de la quinta dimensión. Posees esta clave en el momento en que tu conciencia te dice: ¡hazlo o fracasa! En ese momento, estarás solo. Nadie te juzgará ni te recompensará, pero sentirás que has triunfado de verdad. Es el fin de una era y el comienzo de otra nueva época.

La tercera dimensión es el mundo de la mentira, el engaño, la competencia, la crítica destructiva, el egoísmo, el robo, el fraude, la fama y la codicia. El control y el poder son el objetivo. La traición, la malicia y el cultivo de la baja frecuencia para la persuasión y el control. Estas son acciones que bloquean el portal a la quinta dimensión.

La quinta dimensión es siempre cooperación, ayuda y devoción, centrada en intenciones buenas y puras, con empatía y cuidado por los demás. Nada ni nadie tiene el poder de influir en una decisión individual. La libertad del libre albedrío y la elección sigue existiendo para cada individuo. No puede haber un alma que pueda decir que no tuvo una oportunidad.

La conciencia despierta es el siguiente paso evolutivo de la humanidad. La conciencia despierta no es comprendida por las mentes dormidas que viven bajo la hipnosis colectiva. No hay temas ni argumentos que puedan ayudar a nadie a despertar. Este lenguaje sólo se puede entender por las almas despiertas entre sí.

La humanidad ha entregado masivamente su cordura y responsabilidad a los gobiernos. Date cuenta de las consecuencias de largo alcance de este comportamiento para la existencia humana. Cuando se entregan nuestra mente y nuestra responsabilidad, también se va nuestra libertad, y con ella, esencialmente, nuestra vida.

Vivimos en un mundo peligroso. Los inicuos bien pagados no lo dejarán fácil. Aborrecen a la humanidad porque la temen, porque conocen la capacidad del ser humano y por eso van a por todas. quieren seguidores, no pensadores independientes. No quieren que la gente cuestione nada, cuando deberíamos cuestionarlo todo. Los medios de comunicación han sido una herramienta para aquellos que han querido mantenernos ignorantes, pero tal vez podamos verlos desde una nueva perspectiva y ayudarlos a trascender su antigua función hacia una nueva.

https://eraoflight.com/2024/ 02/28/an-enlightening-of-the- media/

Despertar es estar iluminado. Deja que la luz entre no sólo en tu habitación, sino en cada célula de tu cuerpo. El proceso es mucho más amplio de lo que crees. Es tan profundo que cambiará la conciencia de toda persona despierta. De hecho, ya ha cambiado mucho, y es ese cambio el que perturba a los dormidos.

Vuestra paciencia y firmeza en la luz serán bien recompensados con cambios bienvenidos en el horizonte y mucho más; cambios milagrosos en la distancia. Todos los seres de luz de este universo nos animan a seguir adelante y nos apoyan con el poder sin igual del amor incondicional.

https://finalwakeupcall.info/ es/2024/02/27/el-lenguaje-de- una-conciencia-despierta-2/

EUROPA

EEUU

ECONOMÍA

Llega la purga económica después de la burbuja. Cambio de guardia en las grandes tecnológicas. https://www.eleconomista.es/ mercados-cotizaciones/ noticias/12697479/02/24/ cambio-de-guardia-en-las- grandes-tecnologicas-donde-se- esconden-las-nuevas-apple-o- facebook.html

El bitcóin sube a más de 59.000 $ por primera vez desde el 20 de noviembre de 2021. https://tass.com/economy/ 1752675

Los miembros del BRICS estudian una plataforma común de pagos digitales. https://tass.com/economy/ 1752657

Rusia ofrece a los BRICS un sistema financiero independiente de la política. https://tass.com/economy/ 1752465

ORIENTE MEDIO

Medio millón de personas están al borde de la hambruna en Gaza , según la ONU. https://cnnespanol.cnn.com/ 2024/02/28/guerra-israel- hamas-vivo-noticias-muertes- rehenes-orix/

Rusia, China e Irán realizarán ejercicios militares conjuntos en Oriente Medio . https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5655753/pg1

Cuatro cables submarinos dañados por fuerzas hutíes supuestamente.- Cables cortados en el Mar Rojo entre Jeddah en Arabia Saudita y Djibouti en África Oriental . Oriente Medio y la India están sufriendo la peor parte. Tardarán ocho semanas en arreglarlo. https://subtelforum.com/ houthis-hit-underwater- communications-cables/

Los hutíes niegan los informes sobre el sabotaje de cables de internet bajo el Mar Rojo. https://www.zerohedge.com/ geopolitical/houthis-have- knocked-out-several-undersea- internet-cables-report

AMÉRICAS

