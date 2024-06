Loquillo desvela nuevas fechas de su gira “30 años de Transgresiones”

LOQUILLO anuncia nuevas fechas para su gira 30 años de Transgresiones acompañado de nuevo disco bajo el título Transgresiones. Antología Poética, publicado el pasado 19 de abril. En esta nueva gira, Loquillo vuelve de nuevo a los teatros acompañado de su banda habitual para ofrecer su faceta más poética pero sin perder la fuerza y pasión de sus directos. El cantante barcelonés considera que la poesía ha significado a lo largo de las últimas décadas una transformación para él y ha sido esencial para desarrollar su personaje más ‘rocker’. 30 años de Transgresiones es un show único cargado de canciones de poesía en castellano y un directo exclusivo. En 1994 Loquillo, junto a Gabriel Sopeña, se atrevió a llevar versos de poetas contemporáneos a los escenarios siguiendo la tradición de los antiguos trovadores. Desde entonces, ha grabado La vida por delante (1994) que fue disco de oro; Con elegancia (1998), Mujeres en pie de guerra (2004), Su nombre era el de todas las mujeres (2011), Loquillo en Madrid (2012), La Vida es de los que Arriesgan (2023) y Europa, que saldrá a finales de este año. Ahora, se recopila lo mejor de esta obra en Transgresiones. Antología Poética (doble CD y libreto), en el que podemos disfrutar de sus mejores canciones en su esperada gira por teatros. Durante esta gira, Loquillo presenta un espectáculo único –que retoma cada cierto tiempo– mostrando su faceta más interpretativa y cercana a sus seguidores. Con 30 años de Transgresiones, el artista barcelonés representa sobre el escenario mejor que nadie una realidad externa de forma subjetiva, a través de los textos de poetas universales. Todo, bajo una puesta en escena impactante en recintos míticos que no dejarán indiferente a nadie. Loquillo presentó el pasado mes de mayo su gira 30 años de Transgresiones en el emblemático Teatro Circo Price de Madrid y el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Ahora se desvelan desvelan nuevas fechas que le llevarán a recorrer gran parte de España: 12 julio: Huelva, Foro Iberoamericano de La Rábida

, Teatro Romano de Segóbriga 19 julio: Cádiz, Polo-Club Sotogrande

Noches del camino 27 de julio: Málaga, Festival Cuevas de Nerja

Festival Costa Feira 17 agosto: Alicante, Área 12

Mar Abierto Festival 21 de septiembre: A Coruña, Palacio de la Ópera

, Palacio de Congresos 10 de octubre: Sevilla, Cartuja center show

Teatro Auditorio 26 octubre: Granada, Palacio de Congresos No te pierdas una gira para la historia y consigue ya tus entradas en www.lasttour.org y www.loquillo.com/gira Sigue a Loquillo en Instagram Facebook X Youtube