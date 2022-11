Yo he sido afiliado a Avanzamos Juntos Roquetas hasta hace unos días, cuando ya no he querido seguir, por los siguientes motivos: en octubre mi banco, por causas desconocidas, devuelve dos recibos de mi afiliación a Avanzamos Juntos Roquetas de Mar.

Yo, viendo esta situación, en seguida llamo al presidente de Avanzamos Juntos Roquetas, Juan Manuel Martínez, y le comento lo sucedido, diciéndole que no se preocupe que le pagaría en mano los dos recibos que el banco devolvió y también pagaría el importe de devolución, ya que su banco le cobraría una comisión por devolución, un total de 15 euros, 10 euros por los dos recibos devueltos y 5 euros más que yo le daba por los gastos de devolución, quedando conforme con esto; y así se quedó la cosa.

El día 9 de noviembre de este 2022, me entero por boca de mi vecino, que tiene un bar en La Urba que dicho el presidente estuvo criticándome, tanto a mí como a mi mujer, diciendo que yo no tenía formalidad y que lo había dejado tirado porque le devolví dos recibos como afiliado, no siendo así porque todo quedó aclarado telefónicamente. No quedándose conforme también criticó a mi esposa diciendo que ella devolvió los recibos. Mi esposa si reconoce que devolvió los recibos por el mero hecho de que, el día 3 de agosto a las 13:03 horas de la tarde, este señor presidente me llamó por teléfono, y como yo hice un comentario sobre el tema del aparcamiento en Roquetas centro, ya que en una publicación de Avanzamos Juntos se habla del estacionamiento, pero cobrando. Y le molestó mi comentario y por teléfono empezó a gritarme como si el fuera amo y señor de mi vida, así estuvo gritándome durante 12 minutos y 31 segundos; eso ocasionó un malestar a mi pareja, que me pidió que le devolviera todos los recibos como afiliada y que no quería seguir más.

Ya pensativo en como se me trató por teléfono por el presidente en cuestión, a la fecha de hoy, día 12 de noviembre, ya no estoy como afiliado. Los otros días, en concreto el día 10 le dije a la secretaria del partido que por favor no pasara ni un recibo más, por la simple razón de que he sido criticado por el señor presidente de Avanzamos Juntos en un bar. Todo ésto llegó a oídos de dos afiliados amigos míos y decidieron también no querer seguir como afiliados, devolviendo también los recibos, por lo que ya son 5 afiliados los que se han salido del partido por la actitud agresiva del señor presidente.

No tengo nada malo que decir de los demás afiliados ni del partido, ya que son muy buenas personas y con ganas de luchar por nuestro municipio, pero con la actitud del presidente no llegarán muy lejos, porque si ésto lo ha hecho ahora es de imaginar qué no hará cuando llegase a gobernar este presidente de Avanzamos Juntos en Roquetas. Por el resto de afiliados sólo decir que son muy buenas personas, pero con este tipo de presidente no llegarán muy lejos.