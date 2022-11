El ego produce ansiedad

“ El que espera desespera”

Estamos en el mismo viaje

Gotas verdes de información

Escucha el sonido del silencio

El arte de sobrevivir a la tempestad

Los creyentes nunca pierden la esperanza

Jarro de agua fría del Jinete de la Tormenta

La espera es la acción y el efecto de esperar con calma, paciencia, facultad de saberse contener y de no proceder sin reflexión. La incertidumbre y la ansiedad que acompañan a la espera son experiencias comunes de la vida, porque el ego está enfocado en el miedo. Todo el mundo necesita recargar su batería al menos una vez al día, cuando se conecta con su Ser a través del sueño, y eso quita la ansiedad. La esperanza es lo último que se pierde.

La mayoría de los impacientes no hacen nada por transformar el mundo que quieren cambiar, pero esperan que les sirvan todos los regalos en bandeja de plata sin doblar el lomo. Hay quien cree que doy falsas esperanzas, pero estoy seguro de que existe un Plan Divino, aunque no existan fechas, porque los buenos no van a contar a los malos cuándo se van a manifestar. Quien cree en Dios, nunca pierde la esperanza. Sólo se desesperan los materialistas. Aprende a escuchar el sonido del silencio porque te revelará mucha sabiduría.

Santo Tomás de Aquino dijo que “la desesperación no implica la sola privación de la esperanza, sino además cierto alejamiento de la cosa deseada, por estimarse imposible su consecución. La esperanza permite afrontar el futuro con moderado optimismo, aunque con ciertas dificultades, si se cuenta con la información y la experiencia adecuados y se buscan objetivos posibles.”

Creo que es importante que empecemos a alejarnos del mundo, y empecemos a rodearnos de las cosas y los caminos del Señor. La única forma en que vamos a sobrevivir a la tormenta que se avecina es aprender a volver a las cosas más simples de la vida.

OPINIONES

Simon Parkes dijo que los sombreros blancos están reteniendo la revaluación de las divisas porque no quieren que el dinero del proceso se destine a los políticos. El plan de la coalición era parar estas elecciones, pero en el último momento se decidió hacerlas. No puedo creer que la gente esté dormida todavía después de toda esta revelación.

“Tenemos que esperar a que aprieten el gatillo” dice MarkZ. Sólo tenemos que mantener la calma y mantener la vista en la meta. Nos han dicho que esto va a pasar. Nos han dicho el ‘qué’ pero ahora necesitamos el ‘cuándo’. Un funcionario de la ONU ha dicho que más de cincuenta países pobres están en peligro de quiebra. El oro y las materias primas ganarán la batalla.

Recuerda que estamos en el mismo viaje, pero no estamos el mismo barco. Se amable con otros. Hay gente que sufre a diestro y siniestro. Trabajo perdido, hogar perdido, familiares perdidos, pérdida de esperanza. Sé amable sobre todo.

La mayoría de la gente no se ha dado cuenta de que hemos vivido durante más de un siglo en el régimen del nuevo orden mundial, pero ahora se está agotando dicho régimen y comienza una nueva era dorada de la humanidad, pero esto no es instantáneo sino difícil y gradual, porque nada es inmediato en la vida salvo que te toque la lotería.

CALENDARIOS

Ignoro el calendario de acontecimientos, que además no existe, porque los planes están cambiando constantemente en el cerebro cuántico para adaptarse a las circunstancias, y además no tengo una bola de cristal para ver el futuro. Por lo tanto, no puedo hacer predicciones sino reflejar distintas opiniones, incluida la mía propia, pero ya dije que no estoy seguro de nada. Por lo tanto no se tomen mis palabras como si fueran la ley, porque sólo son opiniones personales sujetas a error.

El Jinete de la Tormenta acaba de arrojar un jarro de agua fría cuando acaba de decir que hay que esperar dos años más, cuando hace pocas semanas habló del próximo verano, pero esto podría ser una desinformación destinada a engañar a los malos. Sin embargo volvió a insistir en que este viaje termina en enero de 2025, lo que serían dos años más de pesadilla. Dijo que el verdadero dólar digital basado en oro no aparecería hasta el año 2025.

Según Jared Rand, Donald Trump haría un gran anuncio el 15 de noviembre o antes.- El anuncio no sería para presentarse como candidato nuevamente. Este gran anuncio podría ser el regreso de la República de América, es decir, el gobierno de la Constitución original de 1776.

¿Ha renunciado Occidente a la libertad de expresión?‎ por Thierry Meyssan.- Era un debate que ya se creía resuelto. En Occidente se había afirmado que la libertad de ‎expresión era una condición inseparable de la democracia e imprescindible para ella y ‎los Estados occidentales se habían comprometido a no violarla nunca más. Pero ‎Estados Unidos, Reino Unido, Polonia, Italia y Alemania avanzan por el camino de la ‎censura. Hay cosas que no se pueden decir.

NOTICIAS BREVES

La Comisión Europea prevé que la eurozona entre en recesión en el último trimestre del año.

Hungría impedirá sanciones de la UE a Rusia que afecten a su planta nuclear.

Turquía apoya a Rusia y China para unirse al BRICS. Un posible conflicto entre Grecia y Turquía generaría más división en la Otan. También podrían provocar un conflicto social la enorme cantidad de turcos que viven en Alemania.

Italia está rechazando silenciosamente órdenes de la Otan.

Rusia podría atacar el territorio de Ucrania con un pulso electromagnético según The Financial Times. Tal impulso podría inutilizar todo el equipo en el área afectada, tanto civil como militar.

La ONU afirma que el mundo necesita granos rusos sin depender de si «ama o no» a Rusia.

USA

La Administración Biden deja de aceptar solicitudes de condonación de préstamos estudiantiles.

La plataforma de criptomonedas FTX se declara en quiebra y dimite su jefe.- Se trata de una caída impresionante para uno de los mayores y más poderosos jugadores en la industria de las criptomonedas.

Estamos a unas 4 ó 6 semanas del fondo criptográfico. Tan pronto como terminen los exámenes parciales, los mercados tocarán fondo. Los políticos van a sacar la alfombra de los mercados en algún momento de diciembre.

La nueva serie de Graham Hancock con ocho episodios comenzó a transmitirse en Netflix. Muy interesante.

AMÉRICAS

Agentes encuentran a 82 emigrantes hacinados en camión de carga en México.

El gobierno argentino lanza un plan para congelar los precios de 1.500 productos durante 120 días.

La inflación vuelve a subir en Brasil, tras tres meses en negativo.

Militares alimentan las sospechas sobre las urnas tras las elecciones en Brasil.

Las Fuerzas Armadas de Brasil destacan que las manifestaciones pacíficas no son un delito, después de que las protestas en el país cumplen dos semanas en contra de los resultados de los comicios que finalizaron el 30 de octubre.

Guatemala lucha contra la fiebre del oro.- Después de que el matemático alemán Joachim Rittssteig anunciara que había descifrado un manuscrito maya que dice que más de ocho toneladas de oro descansan en el fondo del lago Izabal en Guatemala, las autoridades del país tomaron medidas urgentes para frenar la invasión de cazadores de tesoros. ¿Quién llegará al tesoro más rápido?

ASIA

La India salva a Rusia, y Rusia salva a la India.- La India ve las compras con descuento de petróleo ruso como un motor clave de su crecimiento económico. La Federación Rusa cree que la India es el principal salvador de la industria petrolera rusa.

China confirma que Xi Jinpin asistirá a la cumbre del G-20, donde se reunirá con Biden.

China se prepara para la guerra.- Xi Jinping ordenó a China que se prepare para la guerra y advirtió que la situación de seguridad de su nación es «cada vez más inestable». El presidente chino declaró que Pekín «fortalecerá integralmente su entrenamiento militar y su preparación para la guerra».

Enlace al vídeo completo en español: