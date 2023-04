Just This Kids, el nuevo snack saludable para los más pequeños

El próximo 15 de abril se celebra el Día del Niño y para conmemorarlo, Just This presenta su nuevo formato para los más pequeños: Just This Kids, con cinco deliciosas variedades: Semicurado, Cheddar, Emmental, Gouda Chilli y Gouda Pesto

Coincidiendo con el Día del Niño, que se celebra el próximo 15 de abril, la marca Just This lanza su nuevo formato pensado para los más pequeños: Just This Kids un snack con un alto contenido en calcio, perfecto para los niños y niñas. Este snack es 100% queso deshidratado, por lo que mantiene todos los beneficios del queso, en un formato cómodo y atractivo para los más pequeños. Además, es un snack rico en proteínas que no contiene ni azúcares, ni gluten, ni organismos modificados genéticamente (OMG). El queso es uno de los alimentos con mayor concentración de calcio que existen y este mineral es fundamental para el correcto funcionamiento del cuerpo humano. El calcio, además, en edades tempranas es imprescindible en la formación de dientes y huesos y contribuye a mantenerlos fuertes y sanos. Just This Kids cuenta con cinco variedades distintas y deliciosas: Semicurado, Cheddar, Emmental, Gouda Chilli y Gouda Pesto presentadas en divertidos envases individuales, cada uno de ellos representado por un personaje, lo que hace de Just This Kids un snack todavía más divertido para los niños y niñas. Se presentan en un formato pocket, ideales para consumirlo como tentempié o como topping para completar y dar un toque crunchy a las comidas de los más pequeños. Así, todas variedades de Just This se adaptan a los diversos momentos del día de los más pequeños: son ideales como tentempié durante el recreo, les aportará energía para una tarde llena de actividades extraescolares, son perfectos para compartir con sus amigos un domingo en el parque o bien para animar cualquier crema de verduras y aportar el toque crujiente y color a su plato favorito. Pero además de su increíble sabor, Just This Kids aporta grandes beneficios en el organismo, ya que el consumo de queso en edades tempranas aporta: Alto contenido en calcio, mineral necesario para el correcto crecimiento de los más pequeños. El correcto consumo de calcio durante la infancia es fundamental, ya que es el momento en el que se desarrollan los huesos

Proteínas, que ayudan al mantenimiento de los tejidos musculares del cuerpo. Son una fuente de energía y contribuyen al correcto funcionamiento del sistema inmune. En definitiva, Just This Kids se presenta como el tentempié perfecto y sin azúcares para que los niños y niñas puedan beneficiarse de las propiedades del queso en cualquier momento y a la vez es la alternativa perfecta para aquellos padres que buscan un snack saludable para sus hijos. ** Snack no recomendado para menores de tres años por riesgo de asfixia. Sobre Just This Just This es una marca de snacks de 100% queso deshidratado. Los snacks de Just This son ricos en proteínas, altos en calcio, sin azúcares, sin gluten ni OMG (organismos modificados genéticamente). Además de sus múltiples propiedades nutricionales, se trata de un producto que no está frito ni horneado y, por tanto, no necesita refrigeración para su conservación (cuenta con una vida útil de 12 meses). Actualmente existen 5 variedades de Just This: Emmental (premiado con el International Taste Institute), Semicurado, Cheddar, Gouda Pesto y Gouda Chilli, y presenta diferentes formatos, desde el envase más on-the-go de 12g (bolsa pillow), formatos de 25g, 45g y 50g (doypack) y envases granel destinados al canal Horeca.