Señales del Despertar

H ay un aire de L ibertad

El gigante se está despertando

Relato de un despertar brusco

B úsqueda de l sentido de la vida

Experiencia cercana a la muerte

Doctrina del despertar espiritual

No vivas de un pasado que ya fue

“Todo el mundo y todo el planeta, está en un despertar espiritual ahora mismo” dijo una doctora que vivió cinco experiencias cercanas a la muerte. El 27 de marzo de 1979, Yvonne Kason, una joven doctora en Medicina que estaba terminando su residencia, participaba en una evacuación médica aérea cuando fallaron los motores del avión y se estrelló Kason, una enfermera, el paciente y el piloto. Una serie de casualidades hizo posible su rescate, y los tres fueron trasladados en helicóptero a un hospital y tratados de hipotermia.

Kason acaba de publicar su último libro, “Lecciones del Alma desde la Luz” (Soul Lessons from the Light) en el que comparte su relato. En 2020 Kason fundó Despertares Espirituales Internacionales (Spiritual Awakenings International) una organización educativa en línea sin ánimo de lucro para que la gente comparta sus experiencias de transformación espiritual.

https://es.theepochtimes.com/ doctora-que-vivio-5- experiencias-cercanas-a-la- muerte-dice-que-el-mundo-vive- un-despertar-espiritual_ 1114954.html

Hay ciertos indicios de que existe un aumento en la conciencia espiritual y la búsqueda del sentido de la vida en todo el mundo. Hay algunos signos que indican que hay un mayor interés en la espiritualidad y la conciencia en todo el mundo. Por ejemplo, hay una creciente popularidad de prácticas espirituales como la meditación, el Yoga y la atención plena, y un mayor enfoque en la conexión con la naturaleza y la necesidad de un estilo de vida más sostenible.

ACCIDENTE

Kason se dio cuenta en una fracción de segundo de que iba a morir, pensó “¡Oh, Dios, ayuda!” y aquello fue como una oración que desencadenó su experiencia. Antes de que el avión tocara tierra, se sintió invadida por una sensación de paz que disipó su miedo. Sintió que la palabra de Dios invadía su alma y le hacía saber que todo iría bien.

El piloto hizo un aterrizaje heroico sobre el hielo, pero el hielo era demasiado delgado y tan pronto como el avión dejó de moverse, se hundió en picado en las aguas heladas y el paciente no sobrevivió. Vestidos con ropa pesada de invierno, el piloto, la enfermera y Kason tuvieron que intentar nadar hasta la orilla en las peligrosas aguas del lago llamado “la Garganta del Diablo” (Devil’s Gap). Poco después, se vio a sí misma por encima de su cuerpo.

PLENITUD

“Llegué a un reino increíble de luz blanca que estaba lleno de amor, de un amor puro e increíble. El amor más poderoso que había sentido en toda mi vida”, dijo Kason. “Nadie tenía que decírmelo, nadie tenía que explicármelo, simplemente lo supe de alguna manera, simplemente supe en mi alma que ese sentimiento increíble, ese amor increíble, era el amor de un poder superior que me habían enseñado de niña, se llamaba Dios”.

“No era un anciano con una larga barba blanca sentado en un trono juzgándome”, dijo. “Lo que realmente estaba experimentando era este poder de amor detrás del universo, era más bien una fuerza infinitamente inteligente, que conoce todo pasado, presente y futuro, y nos ama a todos con el amor más increíble e incondicional.”

“En ese estado de plenitud en el que me encontraba en el otro lado, con el corazón abierto de par en par, confiando por completo en la sabiduría y el amor del poder superior que hay detrás del universo, mi corazón respondió al instante: Oh maestros, por favor, guíenme. ¿Cuál es la opción más elevada? Quiero hacer la voluntad de Dios” dijo Kason.

BIENVENIDA

“Me dieron la bienvenida al reino, era como si hubiera una entrada que irradiaba luz, y en la entrada había dos seres de luz, dos santos de mi escuela espiritual” dijo Kason. Se trataba del yogui Paramahansa Yogananda y del yogui Mahavatar Babaji, que le dieron la bienvenida a lo que ella sintió como una celebración, envuelta en alegría y amor.

La figura de Babaji es venerada en todo el mundo como un símbolo de la iluminación y la sabiduría espiritual. Su mensaje es universal y trasciende las diferencias religiosas y culturales, y su enseñanza es accesible para todos aquellos que buscan la verdad y la realización espiritual.

Babaji es una figura legendaria descrita como un ser iluminado, eterno e inmortal que ha sido la guía de muchos santos y maestros espirituales a lo largo de los siglos. La figura de Babaji fue popularizada en Occidente por el escritor Paramahansa Yogananda en su famoso libro «Autobiografía de un Yogui» y de él recibió la enseñanza del Kriya Yoga.

ECM

La experiencia cercana a la muerte (ECM) se refiere a una serie de sensaciones que experimentan algunas personas después de estar clínicamente muertas o cerca de la muerte. Incluye sensaciones como un sentimiento de salir del cuerpo o flotar por encima de él, visión de un túnel de luz, sensación de paz y serenidad, visión de seres espirituales o fallecidos, revisión de la vida, sensación de amor incondicional o de conexión con el universo y sensación de regresar al cuerpo.

Las personas que viven experiencias cercanas a la muerte suelen contar que se encuentran por encima de su cuerpo herido y observan su propia reanimación, como le ocurrió a Kason tras el accidente de avión. También suelen relatar que se mueven hacia una luz brillante, que almas conocidas les dan la bienvenida a otro reino o que se presentan ante un poder superior.

Muchos describen que esto ocurre en una pradera o un valle, con una naturaleza parecida a la de la Tierra, pero infinitamente más bella. También es común la revisión de la vida, cuando la vida de uno pasa ante los ojos en un instante, excepto que el instante es atemporal e infinito, y quienes lo experimentan pueden sentir las emociones de los que les rodean en lugar de las suyas propias.

DESPERTAR ESPIRITUAL

La doctrina del despertar es un concepto central en varias tradiciones espirituales como el budismo y el hinduismo. En términos generales, se refiere a un estado de conciencia y comprensión profunda que se alcanza a través de la práctica espiritual y el autodescubrimiento.

En el budismo, la doctrina del despertar se refiere a la experiencia de alcanzar la iluminación o la liberación del sufrimiento a través de la práctica de la meditación, la observación de la mente y el cuerpo, y la comprensión profunda de las enseñanzas de Buda. El despertar es una experiencia personal y profunda que lleva a una comprensión clara de la naturaleza de la realidad y la eliminación de las ilusiones y apegos que causan sufrimiento.

La doctrina del despertar se conoce como moksha, y se refiere a la liberación del ciclo de nacimiento y muerte, y a la realización de la unidad con la Conciencia Divina. En la tradición hindú, el despertar se alcanza a través de la práctica del Yoga, la meditación y la autoindagación.

En general, la doctrina del despertar se refiere a la idea de que es posible alcanzar un estado de conciencia y comprensión profunda más allá de la mente ordinaria y el ego, y que este estado lleva a una mayor paz, felicidad y realización espiritual. La práctica espiritual, la meditación y la autoindagación son métodos comunes para alcanzar este estado de despertar.

ILUMINACIÓN

La iluminación espiritual es un estado de conciencia en el que una persona alcanza una comprensión profunda y clara de la naturaleza de la realidad y de su propia identidad. Es un estado de despertar en el que se experimenta una sensación de unidad con todo lo que existe y se libera del sufrimiento y la ignorancia.

En diferentes tradiciones espirituales, la iluminación espiritual se conoce con diferentes términos, como ‘satori’ en el budismo Zen, ‘nirvana’ en el budismo y ‘moksha’ en el hinduismo. Aunque los términos varían, en general se refieren a un estado de conciencia que se alcanza a través de la práctica espiritual y el autodescubrimiento.

La iluminación espiritual se describe como una experiencia de unidad, paz, amor incondicional y una comprensión profunda de la naturaleza de la existencia. En este estado se desvanecen las ilusiones y las preocupaciones mundanas y se experimenta una sensación de libertad y una comprensión clara de la interconexión de todas las cosas.

Alan Watts dijo: “La verdad de que la religión, para que sea útil, debe ser mística siempre ha sido negada por gran número de personas, incluidos los teólogos, que no saben lo que es el misticismo. Su esencia es la conciencia de unión con Dios.”

https://sacredstructures.org/ might/what-is-christian- mysticism-and-why-is-it- important/

La noción de «experiencia de iluminación» es común en la cultura occidental. Esta noción se remonta a William James, quien usó el término en su libro “Variedades de la experiencia religiosa”. También el teólogo alemán Friedrich Schleiermacher (1768-1834) argumentó que la espiritualidad se basa en un sentimiento del Infinito. Usó la noción de «experiencia religiosa» para defender la espiritualidad contra la creciente crítica materialista.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Enlightenment_(spiritual)

QUINTA DIMENSIÓN

La quinta dimensión se ha relacionado con el concepto de ascensión, que se refiere a un cambio de conciencia y frecuencia que lleva a una evolución espiritual y personal. Se cree que la quinta dimensión es un estado de conciencia superior donde los seres humanos pueden experimentar una mayor conexión con el universo y una mayor comprensión de su lugar en el mismo.

Según Beinsa Douno, la descripción de los residentes en la quinta dimensión a menudo destaca su luminosidad cuando los ven a los residentes de la tercera. “El fuego divino despertará a las almas dormidas y quemará las impurezas. Sin embargo, para aquellos que no puedan soportar las frecuencias, será un fuego que los consumirá o les hará pasar por un gran sufrimiento. Esto los preparará para despertar y recibir amor. Todo lo viejo e impuro se quemará en él. Después de que el ser humano pase por este fuego divino, el Reino de Dios vendrá a la Tierra. Yo digo: cuando venga el fuego del amor, algunas personas se volverán luminosas; pero otros se quemarán, pasarán por el arrepentimiento. Esta ola de fuego pasará pronto sobre el mundo y lo purificará.”

https://goldenageofgaia.com/ 2021/07/03/beinsa-douno-the- wave-of-divine-fire-2/

FUTURO

No vivas de un pasado que ya fue, dice un mensaje divino de Reda. Hay infinitas posibilidades para un futuro lleno de nuevas ideas e ideales, nuevas aventuras, nuevos conocimientos y la oportunidad de ser uno mismo y no tener que esconderse detrás de una máscara para ocultar sus verdaderos sentimientos y creencias. A partir de ahora eres libre de ser lo que quieras, ocupar tu tiempo como te plazca, y no trabajar las 24 horas del día por un salario pequeño, que no te permite llegar a fin de mes. Eso ha terminado.

Ya puedes empezar a vislumbrar la vida que quieres, al lado de tus seres queridos. Es hora de crear un mundo mejor que todos llevamos dentro. Reclama tu herencia divina. Ustedes son creadores de mundos. Quédate en esa visión única del mundo que deseas. Construyamos juntos un planeta 5-D para que las futuras generaciones se sientan orgullosas de este nuevo paraíso terrenal.

Se está limpiando el planeta de mucha maldad, negatividad y toxicidad. Nuestros hermanos y hermanas galácticos están ayudando. Pronto el aire, la tierra y los mares volverán a estar limpios. No habrá más estelas químicas, ni venenos, ni toxinas, ni bancos ni compañías. Los malos actores están siendo eliminados del escenario y hay un aire de libertad. Pronto podremos celebrar a lo grande la victoria definitiva de la luz. Deja atrás el pasado que ya pasó.

https://dinarchronicles.com/ 2023/04/08/a-message-from-our- divine-father-celebrating- with-you-a-different-holy- week-by-reda-4-8-23/

