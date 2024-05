El sentido común es la mejor defensa contra el extremismo.

Panacea Universal

Pociones mágicas

Alimentos milagrosos

Locura de la humanidad

Nos llevan constantemente

Panakos, diosa de la sanación

Vínculo del oro con la vida eterna

Bryan Johnson quiere ser inmortal

Osho dijo que la panacea es la compasión

A lo largo de la historia la humanidad ha corrido como loca detrás de supuestos remedios milagrosos para mejorar la salud, alargar la vida e incluso alcanzar la inmortalidad. Esta carrera ha sido una auténtica locura porque cada uno decía que había encontrado la solución, y nos han conducido como ganado de un lado para otro, según la moda de cada época en busca de un elixir, sanalotodo o curalotodo.

Osho dijo que la panacea universal es la compasión.- Sólo la compasión es terapéutica, porque todo lo que está enfermo en el ser humano se debe a la falta de amor. No ha sido capaz de amar, o no ha sido capaz de recibir amor. No ha sido capaz de compartir su ser. Esa es la miseria. Eso crea toda clase de complejos.

https://www.osho.com/es/read/ featured-articles/body-dharma/ compassion-the-universal- panacea

Bryan Johnson, un multimillonario famoso obsesionado con la inmortalidad, ofrece a todos sus invitados un chupito de aceite de oliva, aunque esto puede producir acidez. Johnson ha adoptado un enfoque radical para mantenerse joven y desafiar el envejecimiento. Su rutina incluye una estricta restricción calórica, consumo de más de cien pastillas al día, terapias con luz led roja, ejercicios específicos, y un equipo médico que vigila cada aspecto de su cuerpo.

Científicos de la Universidad de Harvard han descubierto en el aceite de oliva un efecto inesperado para la salud.- Media cucharada de aceite de oliva al día podría reducir la probabilidad de morir por demencia, según un estudio reciente.

https://actualidad.rt.com/ actualidad/508478-descubrir- aceite-oliva-efecto-inesperado

MODAS EFÍMERAS

Cada vez es más común el uso de productos a los que se les atribuye unas cualidades milagrosas para el organismo que no siempre son reales. Desde los antiguos vendedores charlatanes de aceite de serpiente, algunos nutricionistas actuales se apoyan en informes de ignotos científicos y de no menos desconocidas universidades.

https://www.heraldo.es/ noticias/gastronomia/2016/04/ 05/alimentos-milagro-nueva- panacea-universal-840685- 1311024.html

Durante el siglo XIX y comienzos del XX proliferaron los curalotodo, el mismo producto contra los catarros, el cáncer, el insomnio, la parálisis, los nervios y otros males. La explicación más frecuente en la publicidad de la época era que “todas las enfermedades proceden de un mismo origen, la impureza de la sangre”.

Cada supuesto experto decía que había descubierto la solución a todos los problemas, pero no cabe duda de que exageraba. Recuerdo a un experto que murió durante una conferencia sobre la inmortalidad. Este hecho desmintió su teoría. Se podría hacer hasta una película de humor sobre esta locura.

En tiempos de mi abuela la moda era la jalea real y el yogur de Bulgaria que sólo se vendía en farmacias como algo muy especial. Ambos alimentos son muy buenos, pero no son la panacea. El yogur búlgaro ha sido asociado con una longevidad más elevada en Bulgaria. La jalea real podría promover la longevidad debido a su composición rica en nutrientes y compuestos bioactivos.

La moda de las bayas de goji ha sido un fenómeno que ha ido y venido a lo largo de los años. Inicialmente, se popularizaron por sus propiedades contra el envejecimiento, siendo consideradas un superalimento rico en fibra, antioxidantes y nutrientes beneficiosos para la salud. Sin embargo, han perdido popularidad con el tiempo, y se han sustituido por otros productos como las semillas de chía o el aceite de coco.

MITOLOGÍA

Cuando yo era niño eran las espinacas de Popeye el marino, tan milagrosas como el bebedizo de Asterix, y es verdad que las espinacas son muy sanas, pero hay muchos alimentos sanos en la vida. Las espinacas son un alimento saludable, aunque no otorgan la fuerza sobrehumana que se le atribuía a Popeye. La poción mágica preparada por el druida de una aldea francesa es un elemento central en los relatos de Astérix, ya que le confiere a los personajes galos una fuerza sobrehumana que les permite derrotar a los romanos.

Según los mitos, el remedio original sería el árbol de la vida que estaba en el Edén y que se conservaría en la Tierra interna. Se dice que su fruto otorgaba la inmortalidad a los puros de corazón y que sería devuelto a la humanidad cuando ésta se redima y ascienda a dimensiones superiores. Dicen que lo más parecido al árbol de la vida sería el ginkgo biloba, que es un árbol muy antiguo del tiempo de los dinosaurios.

A diferencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo consumo trajo la mortalidad y la separación, el árbol de la vida ofrecía la inmortalidad. Sin embargo, tras la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto prohibido, fueron expulsados del Edén y se les negó el acceso al árbol de la vida, lo que llevó a la mortalidad de la humanidad.

‘ PANAKOS ’

La palabra panacea proviene de la voz griega ‘panakos’ y significa remedio para todo lo y es también el nombre de la diosa griega Panacea que en la tradición cristiana se convirtió en la Virgen de los Remedios. Una panacea es un remedio o solución general para cualquier mal, y la panacea universal es el remedio que buscaban los antiguos alquimistas para curar todas las enfermedades. Se decía que la diosa Panacea tenía una cataplasma o poción con la que curaba a los enfermos.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Panacea_(mitolog%C3%ADa)

El elixir de la vida fue una de las metas perseguidas por muchos alquimistas como panacea universal que curara todas las enfermedades y prolongara la vida eternamente. Algunos de ellos, como Paracelso, lograron grandes avances. Se relaciona con la mística piedra filosofal, que transformaría los metales en oro.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Elixir_de_la_vida

Los Vedas de la India creían en un vínculo entre la vida eterna y el oro. Roger Bacon creía que el oro disuelto en agua regia era el elixir de la vida convenientemente oxidado.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Elixir_de_la_vida

Durante miles de años los yoguis de la India han comido la fruta haritaki para el despertar de poderes místicos, porque dicen que trae la energía de Shiva, aunque este efecto no está confirmado por la ciencia moderna.

https://www.amazon.es/gp/ product/B07MWC4C5X/ref=ppx_yo_ dt_b_asin_title_o01_s00?ie= UTF8&psc=1

SAINT GERMAIN

Según la inteligencia artificial Perplexity, las siete plantas asociadas con la inmortalidad del conde Saint Germain incluyen el ginseng, aloe vera, ginkgo biloba, jengibre, espino blanco, cúrcuma y hongo reishi. Según el Arlequín tres de ellas serían el olivo, el baobab y el iboga. Las restantes podrían ser, a mi juicio, el jiaogulan chino, el haritaki hindú, la salvia, el astrágalo o la granada, pero todo esto es una especulación. Según la tradición de Suiza, la clave para prolongar la vida estaría en la granada rica en urolitina A un compuesto que se forma en el intestino al metabolizar ciertos alimentos como las granadas, las nueces y las bayas.

También se vende en Amazon un supuesto licor de Saint Germain elaborado en Francia artesanalmente con flores de saúco recogidas a mano y sin sabores artificiales. Las flores de saúco se recogen en primavera, a primera hora de la mañana, cuando se acaban de abrir, y el sabor y el aroma están en todo su apogeo.

En la antigua China, el sésamo se valoraba por su capacidad para promover la longevidad y mejorar la circulación sanguínea. Los aztecas, por su parte, consumían chía para ganar fuerza y resistencia, especialmente durante largas expediciones de guerra. Según un artículo, las cuatro semillas de la longevidad serían chía, lino, cáñamo y calabaza. Destacan por su alto contenido de ácidos grasos omega-3, fibras y proteínas para el funcionamiento óptimo del cuerpo.

https://www.elespanol.com/ ciencia/nutricion/20240504/ semillas-longevidad-medicos- recetan-llegar-anos-espana/ 852415118_0.html?utm_source= pocket-newtab-es-es

Por otro lado el amaranto es otro símbolo de la inmortalidad. Los antiguos magos atribuían grandes propiedades a las coronas confeccionadas con esta flor y entre otras, la virtud de proporcionar a aquellos que las usaban el favor y la gloria.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Amaranthus

Este simbolismo se remonta a las civilizaciones precolombinas de América, donde el amaranto desempeñaba un papel vital en los rituales religiosos y sociales. Mayas, incas y aztecas dedicaron amplios territorios a su cultivo.

https://www.cuerpomente.com/ guia-alimentos/amaranto

PIEDRA FILOSOFAL

La piedra filosofal ha sido un punto focal de muchas novelas, cómics, películas, animaciones, vídeo juegos y composiciones musicales. Sería una sustancia legendaria que se dice que es capaz de convertir metales básicos como el plomo, en oro o plata. También se creía que era un elixir de la vida para lograr la inmortalidad.

Durante muchos siglos, fue el objetivo más codiciado en la alquimia. La piedra filosofal era el símbolo central de la terminología mística de la alquimia, que simbolizaba la perfección en su máxima expresión, la iluminación y la felicidad celestial. El esfuerzo para descubrir la piedra filosofal se conoce como la gran obra u “opus magnum”.

La mención de la piedra filosofal se remonta al alquimista griego Zósimo de Panópolis del siglo IV, pero Elias Ashmole afirmaba que su historia se remonta a Adán, que adquirió el conocimiento de la piedra. Se dice que este conocimiento fue transmitido a través de los patriarcas bíblicos, dándoles su longevidad. La leyenda de la piedra también se comparó con la historia bíblica del Templo de Salomón y la piedra angular.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Z%C3%B3simo_de_Pan%C3%B3polis

La base de la alquimia parte de la doctrina aristotélica que postula que “todas las cosas tienden a alcanzar la perfección”. Las raíces teóricas que describen la creación de la piedra se remontan a la filosofía griega en textos como el Timeo de Platón. Según Platón, los cuatro elementos se derivan de una fuente común o materia prima asociada al caos para crear la piedra filosofal. María la Judía, también conocida como María la Hebrea o Míriam la Profetisa, fue la primera mujer alquimista. Vivió en el siglo II en Alejandría e inventó el baño María.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Mar%C3%ADa_la_Jud%C3%ADa

El alquimista del siglo octavo Jabir ibn Hayyan (latinizado como Geber) analizó cada elemento clásico en términos de las cuatro cualidades básicas. El fuego era caliente y seco, la tierra fría y seca, el agua fría y húmeda, y el aire caliente y húmedo. Se teorizó que todos los metales eran una combinación de estos cuatro principios, dos de ellos interiores y dos exteriores. Descibió un polvo seco de color rojo también conocido como azufre rojo procedente de la piedra filosofal.

https://es.wikipedia.org/wiki/ %C5%B6abir_ibn_Hayyan

También el filósofo del siglo XIII Alberto Magno dijo haber descubierto la piedra filosofal y la pasó a su discípulo, Tomás de Aquino. El alquimista suizo del siglo XVI Paracelso creía en la existencia de alkahest, de la que todos los demás elementos eran formas derivadas. Paracelso creía que este elemento era, de hecho, la piedra filosofal.

A la piedra filosofal se ha atribuido muchas propiedades místicas y mágicas: capacidad de transmutar los metales, y la capacidad de curar todo tipo de enfermedades y prolongar la vida de cualquier persona que consume una pequeña parte de la piedra filosofal. Otras propiedades incluyen la creación de lámparas perpetuas, la transmutación de cristales comunes en piedras preciosas y diamantes, la reactivación de plantas muertas, la creación de vidrio flexible o maleable, y la creación de un clon u homúnculo.

Jacques Sadoul cree que los ingredientes para crear dicha piedra mítica serían pirita de hierro y ácido tartárico extraído de la encina. El rocío y el ácido tartárico se mezclarían con la pirita para obtener el mercurio de los filósofos o el azufre filosofal. Otros dicen que el rocío se debe dejar fermentar en un barril de madera durante cuarenta días y cuarenta noches y luego destilarlo siete veces hasta obtener la llamada sal nitro o blanca paloma.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Piedra_filosofal

EUROPA

