Todos unidos Cabalgamos

Tus ojos ajados me dijeron

No puedo, mudo silencio

Pero, me estendiste la Mano, SIncera, Llana

Saciaste mi sed mi errumbrosa alma revivió

Tu cuerpo tornose vivido, brillante, Lustroso

Ahora somos dos, mil

Somos Tu Yo

Somos el cielo la tierra,

La Inmensidad.

Almas unidas

Con un fin

Luchar por TI