Nuevo Ser Humano

Mutación Divina

El “Homo Universalis”

La vida es demasiado breve

Podremos elegir la duración

Steve Beckow dice que está naciendo una nueva especie de ser humano, consciente, dirigido por un corazón, brillante, creativo y decidido, de modo no nacerían más homo sapiens, sino que todos los seres humanos nacerían como homo universalis desde ahora en adelante.

La primera creación de ingeniería divina fue el homo sapiens, y ahora viene la segunda, el homo universalis. Estamos en medio de un cambio de una especie humana a otra. No sucede todos los días. El último cambio fue hace muchos miles de años. Quién sabe cuándo volverá a presentarse la oportunidad de observar la mutación de una especie.

SaLuSa dijo: “Tú no existes por algún capricho de la naturaleza, y no eres el resultado de la selección natural, sino que fuiste creado con un propósito y con amor para existir en tu entorno. Ustedes son una especie especial llamada homo sapiens, que tomó el relevo del cromañón, y fue modificada genéticamente para permitir una aceleración en vuestra evolución.”

https://goldenageofgaia.com/ 2023/07/12/goodbye-homo- sapiens-hello-homo- universalis/

Explosión de vida.- Cada 36 millones de años, la vida marina se multiplica con la aparición de nuevas especies, y la causa indirecta es el movimiento tectónico, según los científicos.

https://sputniknews.lat/ 20230711/cientificos-revelan- por-que-cada-36-millones-de- anos-se-produce-una-explosion- de-vida-en-la-tierra- 1141432665.html

OLA DE CAMBIO

Chica Galáctica transmitió un mensaje de Enmanuel como orquestador celestial sobre el destello solar, la ola de amor, o la gran ola de cambio: “Ha habido una gran falta de luz en vuestra esfera planetaria, y la gente necesita que su corazón se vuelva a llenar de luz. Has extrañado tu hogar. Estar en un reino planetario de oscuridad y conflicto puede ser abrumador y autoritario, pero es fácil apagarlo. Mantén encendido el interruptor de luz de la esperanza en tu corazón.”

“Estás sosteniendo la luz para que la ola de amor tenga un lugar en la Tierra, para que no sea un trauma una diferencia de frecuencia tan discordante. Estás evitando que explote el planeta, literalmente, ya que todo es frecuencia, y estás manteniendo la frecuencia lo suficientemente alta como para que la ola de amor que dirijo se encuentre con una frecuencia parecida. Estás mostrando amor a aquellos en tu vida, estás cerrando la brecha. Y no podría estar más orgulloso de ti.”

“Este año han tenido muchos cambios, muchos de los cuales no puedes ver. No quiere decir que no estén ahí, que no hayan sucedido. Verás muchas imágenes holográficas de personas que han sido acusadas, y que ya no están en tu planeta, pero aparecen en tus noticias o redes sociales, porque se pueden manipular las imágenes.”

“Es fácil para los galácticos cambiar un sombrero oscuro y usar su imagen de carisma e influencia para crear conciencia sobre un tema determinado, para ayudar a despertar a aquellos que se sentirían atraídos por esa imagen tridimensional.”

“Estás en una misión corta aquí. La vida de un ser humano es muy corta, demasiado corta, pero no siempre será así. Con las actualizaciones de luz, la humanidad podrá elegir la duración que desea experimentar. Hay mucho que esperar. Hay mucho por lo que emocionarse.”

“Este viaje parece arduo, muy largo, incluso agotador y doloroso. Todos vemos tu tenacidad y te aplaudimos. Pero en realidad es sólo un momento en tu larga línea eterna de momentos, y muchos de ellos han sido momentos de alegría. Este aspecto de tu ser multidimensional se está volviendo disponible.”

“Si no sientes alegría en tu vida actual, recuerda momentos de alegría de otros momentos experimentados, y te llenará. Todo está disponible para ti ahora, y apenas te estás dando cuenta. En este ahora hay una descarga de accesibilidad a tu gran Yo. Trae tu propia alegría hacia ti, y trae la luz. Como imanes de esta luz, estáis cambiando vuestro mundo y vuestro sistema solar, y esto, por supuesto, da como resultado la mejora de vuestro universo conocido.”

https://tinyurl.com/2xtpa7wy

NOTICIAS DEL RESETEO

Se está exponiendo todo y la gente está viendo la verdad.

Alemania está en problemas por la inflación y la subida de tipos.

Se configuran monedas alternativas para sustituir el dinero fiduciario. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/07/12/x22-report- episode-3113-alternative- currencies-set-up-to-destroy- fiat-currency-cover-up-is- falling-apart/

¿Ya estamos cerca? por David Harkness , l as tasas oficiales de RV para la rupia indonesia , el dong vietnamita , y el dinar iraquí se anunciar ía n en el sitio de la ONU, como tasa base para permitir que reinicien sus tasas otros países. https://dinarchronicles.com/ 2023/07/11/are-we-neer-yet-by- david-harkness-7-11-23/

Según “La Gran Llamada” de Bruce , el nuevo tipo de cambio del dinar iraquí debe ría anunciarse en su Gaceta .

Las notificaciones de nivel 4- B deberían aparecer poco después .

D espués de la notificación, deberían comenzar las citas de intercambio del nivel 4-B.

El primer día tendría s un 1% de t us fondos de intercambio para los primeros 90 días. http://www.ibize.com/tbc/ https:// operationdisclosureofficial. com/2023/07/12/restored- republic-via-a-gcr-as-of-july- 12-2023/

¿ DEMORA ?

¿Qué sucede si llega la moneda digital de banco central antes de obtener el reinicio que queremos? pregunta MarkZ . Esto no significa que no obtendremos el reinicio. Eso s ó lo significa que podría demorarse un poco. Si llega la moneda digital durante un tiempo breve, la gente comenzará a funcionar con un mercado negro o trueque con oro y plata, lo que provocaría un fracaso de la moneda digital, pero nadie sabe el tiempo que podría durar esto. “La historia nos ha enseñado que es inevitable que el valor del dinero fiduciario siempre vuelva a su valor intrínseco de cero” dijo Voltaire . https://dinarchronicles.com/ 2023/07/12/test-and-move- coffee-with-markz-intel- stream-highlights-7-12-23/

Mensaje de Raanra .- ¿Por qué se crearon todas las cosas? Esto explicaría la Ley del Uno que establece que todas las cosas son Uno, incluido usted mismo, y por lo tanto tendría el poder de manifestar las frecuencias muy altas del Creador Único Infinito, y como parte de esto, manifestar también el reinicio financiero mundial. Esto permitirá manifestar el Cielo en la Tierra y llevar de regreso todo lo que es al Creador Único Infinito. La humanidad es un gigante dormido, creado a imagen de Dios, que está comenzando a despertar y a manejar la magia de la Ley del Uno. https://www. bibliotecapleyades.net/ra_ material/law_one_sp.htm https://dinarchronicles.com/ 2023/07/11/raanras-message- 167-by-raanra-7-11-23/

MENSAJES

Arcángel Miguel.- No ponemos fondos a disposición de dictadores, ni para comprar armas de destrucción masiva. Eso sería una abominación del plan divino. Este plan se ha desarrollado durante demasiado tiempo como para que el dinero se vaya por el desagüe por decisiones que no son beneficiosas ni para usted ni para los demás, ni para aquellos que se beneficiarán de los programas de abundancia, en plural.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/07/11/for-humanitarian- philanthropists-an-example-of- an-achilles-heel/

Poofness dijo.- Los pavos están afuera y decidiendo a quién comerán los engullidores, quiénes están agotados, y muchos están sudando por nada y no hacen nada; están devorando todos los recursos y todo el dinero que pueden conseguir. Todo el mundo está listo para poner en marcha este espectáculo; pensamos que muchos han dejado de lado la línea de fondo. Eso es un error; la conclusión es que muchos están siendo disminuidos por el torbellino continuo de información y la necesidad de compartir con el mundo.

Muchos van a ser bendecidos más allá de lo que jamás pensarían. Estamos viendo una cantidad de movimientos de ajedrez que están en consonancia con el grupo consciente informado, y eso es un buen augurio. Los patos se están alineando y los cambios de juego están en marcha, y eso no es lo suficientemente fuerte como para disuadir lo que vemos que era una opción fuerte para que esto suceda muy pronto. Muchos de los subcontratistas ya no están invertidos y tienen otro pescado que freír y otras cuestiones legales con las que lidiar. Tenga la seguridad de que todo está en buenas manos. No debería ser mucho más ahora.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=225738

SOBERANÍA

Sobre la soberanía p or Anna Von Reitz .- N uestra soberanía no depende ni emana de ninguna c onstitución o institución. Es un regalo divino para ti de la n aturaleza, y forma parte de tu carácter inalienable. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/07/12/reader- freemom7-on-sovereignty/

Somos h ijos de Dios, c readores, y no estamos limitados en lo que creamos. Si queremos un mundo limpio, pacífico y feliz, podemos tenerlo, y no en un futuro lejano después de años de lucha y conflicto, batallas judiciales, guerras y caos. Podemos tenerlo ahora. Tan pronto como construimos el umbral de energía para hacer el cambio, sucede. Parece magia, pero no es magia. Es la n aturaleza, diseñada por nuestro Creador.

Imagin a un mundo en el que todas las personas enfermas recuper a n su salud por completo.

Imagina un mundo limpio y prístino, con abundantes aguas curativas que fluyen, puras y radiantes, con un aire tan limpio y oxigenado que cada respiración es deliciosa, con un suelo rico y lleno de vida, y todo ello bañado en paz.

Imagín at e, completamente sano y restaurado, revitalizado y joven.

Imagina a todos en paz, felices, riendo, abiertos y sin problemas.

Imagina a todos libres para saber y decir la verdad, en lugar de chismes y mentiras.

Deja de sentirte amenazado, porque tú tienes el poder. Cada uno de nosotros lo tiene.

Pide que te muestren cosas aún más gloriosas, cosas que ni siquiera sabes lo suficiente como para desear. Imagínalo como si ya estuviera presente. https://www.youtube.com/ shorts/8_iSPjx3-Ks https:// operationdisclosureofficial. com/2023/07/12/reader- freemom7-closure-plus- biophotonic-biology/

Enlace al vídeo completo en español: