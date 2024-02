Se ha hablado mucho del Evento, pero Cobra ofrece una nueva perspectiva.

El Evento esperado

Cambio mundial

Flujo de calor crítico

El momento más loco

Cambio de conciencia

El momento del E vento

Imprevisto y programado

Casi nadie está preparado

S ería antes del destello solar

El plan original sigue intacto

El Evento sería un acontecimiento imprevisto muy importante, dinámico y masivo, de índole mundial, que podría acaecer en cualquier momento y que estaría programado desde tiempo inmemorial. El Evento se refiere a la llegada de un cambio masivo y positivo en la conciencia humana o en la estructura de la realidad, y la llegada de una transformación mundial que llevaría a la humanidad a un nuevo nivel de conciencia y de evolución espiritual.

El Evento ocurriría antes del destello solar y de los cambios terrestres, según Cobra. En el momento del Evento sería donde colapsa la vieja sociedad porque las fuerzas oscuras necesitan una enorme cantidad de energía para mantener el control desde la perspectiva de la termodinámica. Se quedarían sin recursos para mantener el control del sistema, y se crearía la energía nuclear de la nueva sociedad.

En el momento del cambio polar, quienes quieran ser evacuados serán evacuados. Algunos de los obreros de la luz más avanzados estarán en una isla de luz, que estará protegida por tecnología especial contra el tsunami. Una isla de luz sería un lugar o estado de iluminación espiritual, claridad mental o bienestar emocional, donde la luz representa la sabiduría, la paz interior o la felicidad.

El requisito previo para la ascensión es la conexión con el Yo Superior. En segundo lugar, se requiere una decisión personal de iniciar el proceso de elevación. La participación de Cristo en la situación es abrir el corazón de la humanidad. La energía del amor incondicional es muy necesaria y aún está por llegar. Está conectada con la energía de la diosa y es la energía necesaria durante toda la transición.

Cobra no recomienda volverse inmortal en la superficie del planeta, especialmente antes del Evento, pero asegura que después del acontecimiento, habrá tecnologías para extender la vida útil de un cuerpo físico entre mil y dos mil años. Creo que para la mayoría de la gente eso es suficiente.

RESPONSABILIDAD

Ustedes son los responsables de crear la nueva sociedad, de iniciar islas de luz, de enseñar a la gente y crear redes. El Primer Contacto comenzará cuando la red en expansión por todo el planeta retenga una cantidad crítica de luz. Es un asociación entre la población de la superficie y las fuerzas galácticas. Ya hay muchas naves nodrizas entrando aquí. Son una enorme red de naves que ya se encuentran bajo la superficie de la Luna. La estructura debajo y en el planeta estará lista. Después de que Plutón entró en Acuario, este proceso se está acelerando y las cosas se están volviendo más intensas en el sistema solar, tal vez dentro de unas pocas semanas a partir de ahora.

Estamos en una purificación acelerada de toda la oscuridad, por eso todo se está volviendo tan loco. Toda la oscuridad reprimida está saliendo a la superficie. Ésta es una fase de purificación. Cuando esté culminando este proceso, será el momento del evento o el flujo de calor crítico. Éste será el momento más loco de la humanidad.

Pero no será el momento del pulso galáctico. No será el momento del cambio polar. No será el momento de un evento de micronova. Será el momento en que intervendrán las fuerzas de la luz en la superficie del planeta, eliminando a las fuerzas oscuras e iniciando el proceso de curación de la humanidad. Entonces la humanidad tendrá algo de tiempo para pasar por el proceso de sanación y prepararse para el cambio polar o las próximas erupciones solares máximas, o la súper onda galáctica.

A medida que nos acercamos al Evento, deben comprender que tendrán un papel muy activo en ese proceso. Habrá muchas cosas que hacer y estarás muy ocupado, pero será un momento más tranquilo. Todos tenemos que apoyarnos unos a otros.

SITUACIÓN MUNDIAL

La situación mundial es muy fluida, y algunos de los planes originales no funcionaron bien porque se vieron afectados por fuerzas oscuras que no se esperaban. Hubo algunos mensajeros de la luz que se vieron comprometidos, lo cual fue más inesperado. Había más misioneros de la luz que temen los cambios, que son aún más inesperados. Todos estos ampliaron el plan, pero el plan original sigue intacto y sin cambios, aunque algunos detalles seguirán cambiando.

Este planeta es la última facción de las fuerzas oscuras y ahora estamos en un proceso de purificación muy intenso. Por supuesto, los oscuros se están resistiendo a su limpieza final. Y la mayor parte de la población de la superficie está abierta a la red oscura. Los están invitando todo lo que pueden a tomar sus decisiones. Hay una voluntad de los humanos de la superficie de asociarse con la oscuridad. Ésta es una de las razones por las que se está tardando tanto.

La matrix de este planeta es muy fuerte. Las fuerzas oscuras han construido miles de capas en el planeta, especialmente en torno a la energía sexual femenina. Es la clave para la liberación planetaria. La represión es muy fuerte y esa es la razón clave por la que se ha retrasado tanto la liberación.

En resumen, se trata de la activación de la energía kundalini humana. La población de la superficie no está preparada para eso. Casi nadie está preparado para eso. Ésta es la razón principal por la que está tardando tanto. Así que ahora estamos adoptando un proceso moderado, no tan arriesgado, pero sí muy lento. La cantidad de energía de la diosa es uno de los principales factores de la rapidez con la que se adentrará en la nueva era de Acuario.

OPINIONES

Estamos viviendo un culto satánico a la muerte en la civilización occidental, según Mike Adams . https://www.brighteon.com/ 024ec132-ffbb-4f9d-9dd2- f52b760bc17e

Opina que el plan del G-7 para robar los activos congelados de Rusia destruirá al dólar. https://www.brighteon.com/ channels/hrreport/videos?page= 1

A su juicio, fingieron la historia para manipular tu realidad.- Los principales acontecimientos de la historia han sido alterados, torcidos o incluso diseñados para remodelar el pasado, controlar a la gente en el presente y dominar la mente de las masas para el futuro. https://www.brighteon.com/ 63ce004e-2b3f-48f5-8b9c- 503746c50294

La libertad de expresión llegaría a su fin en 2024, según Paul Craig Roberts . https://www.naturalnews.com/ 2024-02-22-free-speech-ending- 2024-paul-craig-roberts.html

Bennett Ross.- Creencias y suposiciones son los elementos mentales de nuestra realidad. Fomentar supuestos positivos y constructivos para atraer los resultados deseados. Cuando uno asume algo, es verdad, la mente trabaja en armonía con esa suposición, llevando a la manifestación de ella. Esfuérzate por mantener una frecuencia alta, y no sucumbas a la negatividad. https://bennettleeross.com/ spirituality/epic-cosmic- eruditions-of-the-current-era- 51/

NOTICIAS

Europa está recaudando fondos de emergencia para dar más municiones a Ucrania . https://sputniknews.lat/ 20240224/europa-estaria- recaudando-fondos-de- emergencia-para-dar-mas- municiones-a-ucrania- 1148493041.html

La élite occidental actuó agresivamente contra el periodista Tucker Carlson . https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=236766

Declaración oficial de Irán dice que la Antártida es de su propiedad. https://www.foxnews.com/world/ iran-declares-antarctica-its- propperty-in-direct-challenge- to-biden-global-treaty

El secretario de Defensa Austin , transferido a la Unidad de Cuidados Críticos. https://www.theepochtimes.com/ us/defense-secretary-lloyd- austin-transferred-to- hospital-pentagon-says-5585178

La revuelta de los agricultores en Europa demuestra los verdaderos sentimientos que los europeos tienen hacia sus gobiernos.

Las sociedades secretas asiáticas dicen que tan pronto como todo el mundo regrese de las vacaciones de año nuevo lunar a partir de finales de esta semana y principios de la próxima, grandes cosas sucederán en China a medida que comience el año del Dragón. Prometen una reunificación pacífica entre Taiwán y China .

También puede haber una reunificación de Corea del Norte y del Sur y un cambio de régimen en Japón. El nuevo emperador japonés ha visitado Corea y Taiwán como parte de estos preparativos. https://benjaminfulford.net/ con-a-big-push-now-we-can- finish-off-the-satanists- forever/

AMÉRICAS

Bolivia y China firman un acuerdo para realizar operaciones directas en yuanes. https://sputniknews.lat/ 20240223/bolivia-y-china- firman-acuerdo-para-realizar- operaciones-directas-en- yuanes-1148477359.html

Gobernadores denuncian la política de Milei y una provincia amenaza con no entregar gas ni petróleo. https://actualidad.rt.com/ actualidad/500163- gobernadores-denunciar- extorsion-milei-amenazar- recursos

El mandatario de la provincia de Chubut advirtió previamente que interrumpirá la salida de petróleo y gas si no recibe los fondos de coparticipación.

Desafiante respuesta de Milei al gobernador: “Hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”. https://actualidad.rt.com/ actualidad/500182-respuesta- milei-gobernador-hagase-cargo- consecuencias

CURIOSO

Descubren una nueva fuerza natural con propiedades desconocidas.- El ‘ altermagnetismo ‘ es un tercer tipo de magnetismo no visto hasta ahora. Se encuentra en piedras comunes y su uso evita los errores en la nueva generación de ordenadores cuánticos. https://www.elconfidencial. com/tecnologia/novaceno/2024- 02-16/nuevo-magnetismo-fisica- investigacion-ciencia_3831303/ ?utm_source=pocket-newtab-es- es

Un estudio revisado por pares realizado por un equipo de investigadores australianos y chinos, y publicado en la revista Global Ecology , ha descubierto que las emisiones de anhídrido carbónico están “impulsando un mayor crecimiento de las plantas que está haciendo más verde la t ierra” incluso en lugares afectados por la sequía. https://www.naturalnews.com/ 2024-02-21-co2-increasing- rate-planet-greening-despite- drought.html

La nave New Horizons detectó niveles de polvo más altos de lo esperado en los bordes exteriores del cinturón de Kuiper. Este sorprendente descubrimiento sugiere que los límites de esta extensa y distante zona exterior del sistema solar podrían extenderse mucho más lejos de lo que se pensaba. https://actualidad.rt.com/ actualidad/499873-new- horizons-hace-sorprendente- hallazgo-cinturon-kuiper

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/wZzJr77NT0g