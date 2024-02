AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA

“Tal día como hoy en él se congregan centenares de tractores en Madrid Y una reivindicación pro palestina en el Paseo donde han leído un manifiesto. Paseaba por la rambla de Almería engalanada de puestecillos y amenizado por el segundo premio de chirigotas poniendo toda la emoción de futuros profesionales de la canción, caminaba entre la muchedumbre, unos frutillos secos, no señora, aquí los más deliciosos chocolates. Hemos continuado rambla abajo, un puestecillo de torretas de rica miel, caramelos de todos los sabores, una garrafa de aceite 10€ creo recordar, todo a buen precio, nos ofrece una degustación, un pequeño ayudante serio y con compostura. “Quien pudiera contratar este personal”.

Una madre algo cansada dada la hora, las tres de la tarde, nos ha comentado amablemente y no con menos orgullo que la miel provenía de sus propias colmenas, recogida por ella misma a pesar de ser alérgica grado 3 a su picadura.

Ciudad de origen Málaga, 5 días. Costes aparejados, gasoil, alojamiento, alimentación, gastos, imprevistos, (alquiler del espacio, suelo para la instalación del puesto) 300 €.

No cierran al medio día, no hay descanso desde el comienzo de la jornada hasta los últimos curiosos, recogida y cierre.

Dependen exclusivamente de las ventas.

Mantener un negocio familiar cómo este es sumamente duro. Por una parte ha de hacer frente a todos los gastos derivados del, espacio, donde colocarlas, infraestructuras, colmenas y mantenimiento, no podemos olvidarnos del recurso indispensable que serían nuestras abejas, gastos tales como la desparasitación, su adaptación a la normativa vigente.

Tenemos en cuenta que en todo momento hablamos de Alimentación. Nuestros alimentos.

Segundo; dependen de la climatología , la lluvia el sol.

En el tema de ayudas nos admite que si existen, de la Junta, de la U.E pero el problema que se les plantea a muchos es que no pueden garantizar la viabilidad del negocio en el periodo exigido, es decir si tienen una dependencia tan grande de factores que en gran medida no pueden controlar, tales como la climatología no se pueden comprometer. La pregunta directa por qué no adaptar el negocio, conclusión directa, pequeños negocios, en mayor medida familiares, no pueden asumir esos costes y no pueden crecer.

Otro problema candente, los fitosanitarios empleados, (medios) los productores se sienten orgullosos de no utilizar determinados productos que puedan resultar perjudiciales para la salud, cancerígenos y se sienten muy defraudados al observar que llegan al mercado productos extranjeros con dichos componentes.

No podemos olvidarnos de otro de los grandes problemas que se le plantea a estas pequeñas empresas cuando desean comercializar sus productos a través de grandes superficies asociaciones, etc. los plazos de entre y cobro de los productos así como los ínfimos precios ya que aquí entran en juego los márgenes de beneficios e intermediarios.

No obstante sabe que si se dirige a todos los puestos posible, defiende la calidad de sus productos, dándose a conocer, tendrá mayor clientela y lógicamente mayores beneficios, es decir recursos con los que prosperar.

Luchan por sacar su familia adelante

Por la viabilidad del negocio en el presente y en el futuro, si sus hijos lo desean

Medios

Por un sector primario fuerte y bien estructurado

Facilidades para obtener un producto de origen de calidad.

Medios

Una alimentación digna.”