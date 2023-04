Descifrando el Apocalipsis

¿Quién es el Katejón?

¿Quién es el Anticristo?

¿Qué es la Marca de la Bestia?

¿Qué es el Cinturón de Fotones?

¿Estamos viviendo el Apocalipsis?

¿Qué es el Nuevo Orden Mundial?

¿Estamos en el Final de los Tiempos?

¿Qué serán los tres días de oscuridad?

¿ Hay una guerra por la conciencia humana?

¿Se reconstruirá el Tercer Templo de Jerusalén?

Estoy leyendo con interés y respeto el libro que acaba de salir “Bienvenidos al Apocalipsis. Una guía definitiva para sobrevivir al final de los tiempos” escrito por el divulgador malagueño Pedro Rosillo, también autor de la novela “El Arconte” a quien reconozco su mérito y le expreso mi afecto y solidaridad.

Según el autor “Existe un combate a muerte entre el reino del bien y el reino del mal, y la mayor parte de la gente permanece ajena a él. Es por ello que pocas personas conocen lo que está sucediendo realmente en el mundo, los movimientos geopolíticos y cómo se están moviendo las fichas en el tablero de ajedrez.- Estamos al final de los tiempos, el inicio de un cambio de era donde el mal será encadenado durante mil años, y sólo quien esté preparado evitará que su alma sea secuestrada por los ejércitos del Anticristo.”

Sin ánimo de enmendar la plana a mi compañero youtuber, ni mucho menos, he hecho mi propia investigación sobre los temas que trata en su ensayo, y he llegado a algunas conclusiones muy curiosas, partiendo del principio de que ignoramos mucho más de lo que sabemos, y de que ninguna religión tiene la verdad absoluta sino que cada una tiene fragmentos de verdad. No voy a revelar nada sensacionalista sino a definir los diversos conceptos que utiliza este ensayo.

ARGUMENTO

«Bienvenidos al Apocalipsis» es un ensayo publicado por Pedro Rosillo en el año 2023. La trama se desarrolla en un futuro postapocalíptico en el que la humanidad se ha visto reducida a pequeñas comunidades aisladas y en constante peligro debido a una plaga que ha asolado al mundo. La historia sigue a un grupo de sobrevivientes que se unen para enfrentar a una nueva amenaza: una organización misteriosa que busca tomar el control de las comunidades supervivientes y someterlas a su voluntad.

El ensayo explora temas como la supervivencia, la lucha por el poder y la resistencia frente a la opresión. También se enfoca en la relación entre los personajes y en cómo trabajan juntos para enfrentar los desafíos que se les presentan. Este libro ha recibido críticas positivas, siendo elogiado por su trama bien construida, personajes interesantes y la exploración de temas importantes. Se destaca también la habilidad del autor para crear una atmósfera tensa que mantiene al lector en vilo durante toda la lectura.

EL ARCONTE

Su primer libro fue «El Arconte», una novela publicada por Pedro Rosillo en el año 2017. La trama gira en torno a un futuro distópico en el que una élite gobernante conocida como «Los Arcontes» controla la sociedad con mano de hierro, utilizando la tecnología para mantener el orden y la sumisión de la población. La historia sigue a un grupo de personajes que se unen para luchar contra los Arcontes y liberar a la humanidad de su control.

La novela explora temas como el poder, la tecnología, la libertad y la resistencia. «El Arconte» ha recibido críticas en su mayoría positivas, siendo elogiado por su trama bien construida, personajes interesantes y la exploración de temas relevantes.

APOCALIPSIS

El Apocalipsis es un término que se utiliza para referirse a un evento apocalíptico que se describe en la Biblia, específicamente en el libro del Apocalipsis o Revelación de San Juan. En la teología cristiana, el Apocalipsis se considera como un momento en el que Dios interviene en la historia humana para juzgar y purificar el mundo, y establecer su reino eterno.

A lo largo de la historia, ha habido muchos momentos en los que se ha especulado que el Apocalipsis estaba cerca o que estaba ocurriendo. Sin embargo, ninguno de estos momentos ha resultado en el fin del mundo o en la llegada del Juicio Final.

En la actualidad, algunos grupos espirituales pueden interpretar los eventos actuales como señales del Apocalipsis, pero estas interpretaciones dependen de la perspectiva y las creencias de cada persona. En cualquier caso, lo más importante es mantener la calma y actuar con prudencia y responsabilidad frente a los desafíos que se presentan en la actualidad.

INTERPRETACIÓN

El libro del Apocalipsis, también conocido como el libro de las Revelaciones, es el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana y está lleno de imágenes simbólicas y profecías que han sido objeto de interpretación y debate desde hace muchos siglos. La interpretación más común del Apocalipsis es que se trata de una alegoría o metáfora que describe la lucha del bien contra el mal y la victoria final del bien. En esta interpretación, las imágenes simbólicas y profecías del libro se refieren a eventos históricos y políticos que ocurrieron en el mundo antiguo y que tienen una aplicación universal para toda la humanidad.

Sin embargo, hay muchas interpretaciones diferentes del Apocalipsis, algunas de las cuales son más literalistas y otras más alegóricas. Algunos creen que las profecías del libro se refieren específicamente a eventos futuros que aún no han ocurrido, mientras que otros creen que el libro es más bien una reflexión teológica sobre el significado de la vida y de la muerte. En última instancia, la interpretación es un asunto de creencia personal.

CRISTIANISMO

He aprendido más sobre Jesús de Nazaret a través de los libros de mi colega periodista Juan José Benítez que a través de aquel nacional catolicismo cateto y casposo de los años cincuenta que me enseñaron en el Colegio. Mi padre tuvo más suerte que yo porque se educó en el colegio El Pilar de Madrid, igual que Tamames o Sánchez Dragó, ya que los hermanos maristas tenían una mentalidad mucho más abierta que los lasalianos. Cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor, pero hay veces que el presente santifica el pasado dado el nivel intelectual de nuestros gobernantes.

Comprendí mejor el cristianismo original a través de la filosofía oriental, que es mucho más antigua, porque los primeros cristianos creían en la reencarnación, por lo que creo que Jesús fue un monje budista, y la doctrina oficial está muy alejada de la fuente original, ya que Jesús no fundó ninguna institución religiosa, porque detestaba todas las religiones y castas sacerdotales. Por ejemplo Swami Siddheswrananda escribió un libro titulado “El Raja Yoga de San Juan de la Cruz”.

NUEVO ORDEN MUNDIAL

El nuevo orden mundial es una teoría que sugiere que existe un plan secreto para establecer un gobierno único y global, que controlaría todos los aspectos de la vida humana a nivel mundial. Según esta teoría, el nuevo orden mundial estaría formado por una élite mundial que buscaría imponer su visión del mundo y controlar a la población mundial mediante diversas medidas, como el control de los medios de comunicación, la manipulación económica y la creación de conflictos internacionales. La idea del nuevo orden mundial se ha asociado con varios grupos y organizaciones, como los iluminoides, los banqueros internacionales y los gobiernos de los países poderosos, entre otros.

GUERRA POR LA CONCIENCIA

En algunos círculos de opinión, existe la idea de que está en marcha una guerra por la conciencia humana, en la que diferentes fuerzas necesitan influir en la percepción y la comprensión de la realidad por parte de la población. La idea detrás de esta noción es que hay poderosos grupos e intereses que buscan controlar la narrativa y la información que se transmite a la población, con el objetivo de manipularla y mantener su propio poder y control.

Algunos argumentan que los medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales son herramientas importantes en esta guerra por la conciencia, ya que pueden influir en las opiniones y creencias de las personas de manera significativa. También se ha señalado que los gobiernos, grupos religiosos y organizaciones políticas pueden ser actores importantes en esta lucha, utilizando la propaganda y la manipulación de la información para moldear la percepción de la realidad de la población.

Aunque hay quienes buscan influir en la percepción de la realidad, también hay una amplia gama de fuentes de información disponibles y mucha gente tiene la capacidad de cuestionar y evaluar críticamente la información que obtienen. En última instancia, la percepción de la realidad y las opiniones de los seres humanos son el resultado de una compleja interacción entre múltiples factores, incluyendo la experiencia personal, la educación, la cultura y el contexto social.

FIN DE LOS TIEMPOS

Algunas personas creen que estamos en los últimos tiempos, por diversas profecías o señales que se consideran indicativas de la llegada del fin del mundo. El final de los tiempos es un concepto que se refiere al momento en el que, según diversas creencias religiosas, se produciría el fin de un mundo y el principio de otro, o el fin de esta humanidad tal y como la conocemos. Se trata de una idea que ha sido parte de muchas culturas y religiones a lo largo de la historia, y que ha sido interpretada de diferentes maneras.

En algunas creencias, el fin de los tiempos se asocia con la llegada de un juicio final, en el que los seres humanos serán juzgados por sus acciones y se determinará su destino. En otras, se cree que el fin de los tiempos se producirá como resultado de una catástrofe natural o un evento cósmico, como el impacto de un asteroide o una erupción solar masiva.

En muchas religiones, el fin de los tiempos se asocia con la llegada de un salvador o mesías, que traería la salvación y la redención para los justos. En el cristianismo, por ejemplo, se cree que el fin de los tiempos se produciría con la segunda venida de Cristo, mientras que en el islam, se cree que el final de los tiempos estará marcado por la aparición del Mahdi y el regreso de Jesús.

SEGUNDA VENIDA

La segunda venida de Cristo es un concepto cristiano que se refiere al regreso de Jesucristo a la Tierra al final de los tiempos. Según esta creencia, tras la Ascensión de Jesús después de su muerte y resurrección, prometió regresar para establecer el Reino de Dios en la Tierra.

La idea de la segunda venida de Cristo se basa en varias referencias bíblicas, incluyendo los evangelios y los escritos de los apóstoles. En particular, el libro del Apocalipsis describe una serie de acontecimientos que se cree que precederían a la segunda venida, como la aparición de falsos profetas y la guerra final entre el bien y el mal.

La creencia en la segunda venida de Cristo es sostenida por muchas denominaciones cristianas, aunque varía la interpretación específica sobre cómo y cuándo sucederá. Algunos creen que se producirá un arrebatamiento en el que los cristianos se llevarán al cielo antes de los eventos finales, mientras que otros creen que los cristianos terminarán en la Tierra durante todo el proceso.

ANTICRISTO

El concepto del anticristo es una figura que aparece en la teología cristiana y se refiere a un líder político o religioso que se opone a los valores cristianos. En la teología cristiana, el Anticristo se considera como adversario de Dios y se cree que aparecerá en los últimos tiempos para engañar a la humanidad y llevarla por un camino equivocado.

Las descripciones del anticristo varían entre las diferentes tradiciones cristianas, pero en general se le considera un líder carismático que engañaría a la gente con su astucia y sus falsas promesas. Según algunas interpretaciones, el anticristo también realizaría milagros y prodigios para ganar seguidores y consolidar su poder.

Su aparición se considera como un evento apocalíptico que marcaría el final de los tiempos. Sin embargo, esta figura no es reconocida en otras religiones o creencias, y su interpretación y significado varía entre los diferentes grupos cristianos.

EL KATEJÓN

Katejón es un término filosófico que fue utilizado por primera vez por el filósofo griego Platón en su diálogo ‘Timeo’. En la filosofía de Platón, el Katejón se refiere a una fuerza o principio cósmico que mantiene el orden y la estabilidad en el universo. Según Platón, el Katejón actúa como un freno o límite sobre las fuerzas caóticas y desordenadas que amenazan la existencia del cosmos.

En la actualidad, el término Katejón ha sido adoptado por algunas corrientes filosóficas y religiosas, que lo interpretan como una entidad misteriosa que detiene la llegada del fin del mundo. En particular, algunos teólogos cristianos han utilizado el término para referirse a un poder divino que retiene el advenimiento del Anticristo y el fin de los tiempos. Sin embargo, es importante destacar que esta interpretación del Katejón es ajena a la filosofía platónica original.

Katejón es la palabra que usa el apóstol de los gentiles para designar el obstáculo que detiene la venida del anticristo. Los santos padres interpretaron dicho obstáculo como el Imperio Romano. Hoy se considera que es un ser humano cuya misión es retrasar o impedir la llegada del anticristo.

https://www.infocatolica.com/ blog/fidesetratio.php/ 1012171230-iha-sido-removido- el-katejon

LA MARCA DE LA BESTIA

La «marca de la bestia» es un término que aparece en el capítulo 13 del Apocalipsis. Se refiere a una señal o marca que sería impuesta por el anticristo o la bestia, y que se requeriría para comprar o vender bienes y servicios.

La descripción exacta de la marca de la bestia varía según las interpretaciones, pero en general se considera que es un número o una combinación de números que se colocará en la mano derecha o en la frente de las personas. En la teología cristiana, se cree que esta marca representa la sumisión y lealtad a la bestia en lugar de a Dios, y que quienes la acepten serán condenados al castigo.

Es importante destacar que la interpretación de la marca de la bestia es objeto de debate y polémica dentro de la teología cristiana, y que ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos grupos religiosos han vinculado la marca de la bestia con tecnologías modernas como los microchips o nanochips, mientras que otros lo interpretan como una metáfora para el control político o religioso.

TRES DÍAS DE OSCURIDAD

Los «tres días de oscuridad» es un término que aparece en algunas profecías y creencias apocalípticas, y se refiere a un periodo de tiempo en el que la oscuridad cubriría la Tierra durante tres días consecutivos. En la teología cristiana, algunos grupos religiosos han interpretado los tres días de oscuridad como un evento apocalíptico descrito en el libro del Apocalipsis y que marcaría el fin de los tiempos.

En particular, algunos teólogos y profetas han relacionado los tres días de oscuridad con la llegada del anticristo y el juicio final, y lo han descrito como un momento de castigo divino y purificación para la humanidad. Los tres días de oscuridad no se encuentra en la Biblia, y su origen y significado depende de las creencias y tradiciones de cada grupo religioso.

CINTURÓN DE FOTONES

El «cinturón de fotones» es una teoría que postula la existencia de una banda de radiación electromagnética en la galaxia, que se caracteriza por un aumento en la intensidad de la radiación. Según esta teoría, el sistema solar pasaría por esta banda de radiación cada cierto tiempo, lo que podría tener efectos significativos en el clima y la actividad geológica de la Tierra. Esta teoría tiene su origen en la investigación científica de la década de 1950, cuando se descubren los cinturones de Van Allen, que son bandas de radiación que rodean la Tierra.

NIBIRU

Nibiru es una teoría que postula la existencia de un planeta o cuerpo celeste hipotético, que se cree que se acerca peligrosamente a la Tierra y que podría tener consecuencias catastróficas. Según esta teoría, Nibiru es un planeta desconocido por la ciencia convencional, que orbita en un sistema binario con el Sol y que se acerca periódicamente a la Tierra, provocando terremotos, maremotos y otros desastres naturales.

La idea de Nibiru se originó en la década de 1970, cuando el escritor Zecharia Sitchin propuso la existencia de un planeta llamado Nibiru en su libro «El 12º planeta». Desde entonces, esta teoría ha sido objeto de numerosas especulaciones y se ha vinculado con diversas predicciones apocalípticas y profecías.

En algunas teorías se afirma que Hercóbolus es un planeta gigante que se acerca a la Tierra y que podría causar una catástrofe mundial debido a su impacto gravitatorio. También se le ha asociado con profecías apocalípticas, como el fin del mundo.

GOG Y MAGOG

Gog y Magog son dos nombres que aparecen en la Biblia y en otras tradiciones religiosas, y que se refieren a dos pueblos o naciones que participan en una batalla apocalíptica. En la teología cristiana, Gog y Magog se mencionan en el libro del Apocalipsis, y se describe como dos naciones enemigas que se unen para luchar contra Dios en el Juicio Final.

La identidad exacta de Gog y Magog no está claramente definida en la Biblia, y ha sido objeto de interpretaciones y especulaciones a lo largo de la historia. Algunos teólogos han identificado a Gog y Magog con naciones específicas, mientras que otros lo interpretan como símbolos de fuerzas demoníacas o del mal en general.

Además de la tradición cristiana, Gog y Magog también aparecen en otras religiones y culturas, como el judaísmo, el islam y la mitología persa. En estas tradiciones, Gog y Magog pueden tener diferentes significados y simbolismos, aunque a menudo se les asocia con la idea del fin del mundo y la lucha entre el bien y el mal.

EL TERCER TEMPLO

La reconstrucción del Tercer Templo de Jerusalén es un tema de importancia religiosa y política en el judaísmo y en el conflicto entre israelíes y palestinos. Según la tradición judía, el Templo es el lugar más sagrado del judaísmo, y su destrucción en el año 70 se ha considerado como un evento trágico y una señal de la diáspora judía.

Hay sectores religiosos judíos que creen que se debería reconstruir el Tercer Templo para cumplir con la profecía bíblica y para restaurar la conexión del pueblo judío con su patrimonio religioso y cultural. Sin embargo, otros judíos y muchos musulmanes y cristianos se oponen a esta idea, argumentando que la reconstrucción del Templo podría provocar tensiones religiosas y políticas en la región.

En la actualidad, el Monte del Templo en Jerusalén, donde se encuentra la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, es un lugar sagrado para musulmanes, judíos y cristianos, y su estatus es objeto de disputa entre israelíes y palestinos. Mientras tanto, algunos grupos religiosos y políticos en Israel siguen promoviendo la reconstrucción del Templo, aunque no hay un consenso claro sobre cómo se llevaría a cabo y qué implicaciones tendría.

Enlace al vídeo completo en español: