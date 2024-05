Tras el sold out, The Smile cambia de recinto en Valencia con nuevas entradas a la venta

Tras agotar las entradas para el concierto del 28 de agosto en Jardines de Vivero en Valencia, los fans de The Smile que se quedaron sin ticket están de enhorabuena, pues el concierto se traslada a un espacio de mayor aforo, Marina Norte. Las entradas adquiridas son válidas para el nuevo recinto y las nuevas entradas ya están a la venta y se pueden comprar a través de lasttour.org. El grupo estará acompañado por el DJ y productor británico James Holden como artista invitado. Tomando su nombre del título de un poema del poeta inglés Ted Hughes, The Smile es un proyecto colaborativo que reúne el talento de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead y el batería de Sons of Kemet, Tom Skinner. Nacida en la pandemia, la banda hizo su debut sorpresa en vivo en 2021 en Glastonbury y posteriormente anunció que publicaría su disco debut. En enero de 2022, lanzaron el primer avance del álbum, una avalancha de post-punk impulsada por guitarras titulada You Will Never Work in Television Again. El trío publicó varios singles hasta lanzar su primer LP A Light for Attracting Attention. Este enero la agrupación ha publicado su esperado segundo disco a través de XL Recordings, Wall of Eyes, que incluye canciones como Friend Of A Friend y que comparte nombre con uno de los temas que han visto la luz anteriormente y cuyo vídeo musical ha sido dirigido nada menos que por el cineasta Paul Thomas Anderson, director de películas como Boogie Nights, Magnolia, o Pozos de ambición. El nuevo álbum, que fue grabado entre Oxford y Abbey Road Studios, está producido y mezclado por su colaborador Sam Petts-Davies y cuenta con arreglos de cuerdas de la London Contemporary Orchestra.