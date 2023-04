Buenos pero no tontos

Astucia inocente

Significado simbólico

Cristianismo esotérico

El camino del hombre astuto

El camino de la mano derecha

El sendero de la mano izquierda

Hay un camino diferente para cada ser

Pero todos los caminos se juntan en el Infinito

“He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos; sed, pues, astutos como serpientes e inocentes como palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas; y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles.- Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo.” Mateo 10:16-28.

He reflexionado durante años sobre este pasaje evangélico y he tratado de averiguar a qué tipo de astucia se refiere. La inocencia es el candor y la sencillez. Es un estado del alma limpia de culpa y una exención de culpa en una mala acción. La inocencia es un estado de gracia espiritual. Sinónimos de astucia son picardía, sagacidad, perfidia, marrullería, habilidad, zorrería, treta y artimaña. Lo contrario sería nobleza, franqueza e ingenuidad, pero la ingenuidad se paga muy cara en este mundo de tiburones.

La astucia es la cualidad del astuto, mañoso o sagaz, o un artificio o medio empleado hábil y mañosamente para el logro de algún intento. Astuto significa agudo, hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr cualquier fin artificiosamente. Lo aconsejable no es engañar sino evitar el engaño. Sagaz es alguien prudente que prevé y previene las cosas.

Jesús dice que sus discípulos se enfrentarán situaciones peligrosas y hostiles, y les da consejos sobre cómo actuar. La primera parte de la frase, «sed astutos como serpientes», se refiere a que los discípulos deben ser inteligentes y cautelosos en su forma de actuar, para evitar ser atrapados por aquellos que desean dañarlos.

La segunda parte «e inocentes como palomas» se refiere a que, a pesar de su astucia, los discípulos deben mantener su integridad y pureza moral, y no deben hacer daño a nadie. En resumen, la frase de Jesús significa que sus discípulos deben ser sabios y cautelosos en su forma de actuar, pero al mismo tiempo deben mantener su integridad moral.

E STAR SIN SE R

La expresión «estar en el mundo pero no ser del mundo» se refiere a la posibilidad de vivir en el mundo material manteniendo una cierta distancia o desapego que permita una vida más auténtica y profunda. Es posible estar presente y participar en el mundo material, interactuando con las personas y las cosas que lo conforman, sin ser absorbido o influenciado negativamente por los valores y las creencias predominantes en la sociedad.

También significa la necesidad de vivir una vida espiritual auténtica y profunda, en la que se busca la conexión con lo divino o lo trascendente, pero sin dejarse llevar por las preocupaciones y las distracciones del mundo material. La expresión se refiere a la idea de que las personas pueden vivir en el mundo, pero sin apegarse excesivamente a las cosas materiales o emocionales, manteniendo una cierta distancia y desapego que les permita tener una perspectiva más amplia y equilibrada de la vida.

CAMINO DE ASTUCIA

El «camino del hombre astuto» es un concepto que fue introducido por George Invanovich Gurdjieff, un destacado maestro espiritual y filósofo del siglo XX. Según Gurdjieff, el camino del hombre astuto es un enfoque holístico para el desarrollo personal y espiritual que implica la integración de la mente, el cuerpo y el espíritu.

El camino del hombre astuto se centra en la idea de que la mayoría de las personas viven su vida de manera mecánica, sin verdadera conciencia de sí mismos ni de su entorno. Para Gurdjieff, la clave para superar este estado de sueño es aprender a observar y comprender la propia mente y los patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento.

El camino del hombre astuto implica una serie de prácticas y enseñanzas diseñadas para ayudar a las personas a despertar de su estado de sueño y alcanzar una mayor conciencia y presencia en el momento presente. Estas prácticas pueden incluir la meditación, la atención plena, la reflexión sobre uno mismo, la práctica de la compasión y el servicio a los demás.

En resumen, el camino del hombre astuto de Gurdjieff es un enfoque espiritual que busca ayudar a los seres humanos a alcanzar una mayor conciencia y presencia en el momento presente, para superar la sensación de estar dormidos y vivir la vida de manera más consciente y plena.

https://es.wikipedia.org/wiki/ George_Gurdjieff#El_cuarto_ camino

CUARTO CAMINO

El “cuarto camino” es una doctrina filosófica introducida en occidente por Gurdjieff y Ouspensky. Se basa en la creencia de que el ser humano necesita un procedimiento o sistema para despertar a través del autoconocimiento, atención consciente y del entorno, y sobre todo el recuerdo de sí mismo. Hay un tipo de camino para cada tipo de ser humano, y el sentido es encontrar la parte olvidada de uno mismo; en pocas palabras despertar del sueño, de la mal llamada consciencia de vigilia en la cual se está inmerso, que no es más que otro modo de sueño.

Gurdjieff sostuvo que existen tres caminos principales para llegar a desarrollar los poderes latentes del ser humano: el camino del faquir, el camino del monje y el camino del yogui, cada uno de los cuales requiere que el candidato abandone el mundo para poder hallar el sendero luminoso.

Gurdjieff asegura que todos los demás caminos artificiales que existen en Occidente no conducen a nada ni llevan a ninguna parte, y de no ser porque existe un cuarto camino, la gente de Occidente no tendría la menor oportunidad para desarrollarse internamente.

Las escuelas de cuarto camino ofrecen al ser humano común y corriente la oportunidad de un desarrollo interno en los aspectos físico, intelectual y emocional, en el mismo ambiente cotidiano en que vive. Gurdjieff se negó a revelar el origen de su conocimiento sobre el cuarto camino. Muchos sugieren que procede del cristianismo esotérico, del sufismo y del budismo tibetano.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Cuarto_camino

CRISTIANISMO ESOTÉRICO

El cristianismo esotérico es una corriente del cristianismo que se enfoca en el estudio y la práctica de los aspectos más profundos y espirituales de la tradición, y en la interpretación simbólica y mística de los textos sagrados cristianos. Esta corriente también se conoce como cristianismo interior o cristianismo místico.

Existen algunas tradiciones cristianas que se denominan «religiones de misterios» y están relacionadas no con una forma específica de culto religioso, sino con una tradición de autoconocimiento del ser humano como espíritu y parte integrante de Dios. Estas tradiciones son también conocidas como cristianismo esotérico y son las únicas confesiones cristianas que aceptan doctrinas como la reencarnación y el evolucionismo.

Estas tradiciones defienden también la idea de que todas las formas vivientes pasan por el mundo como forma de desarrollarse, iniciándose en la inconsistencia y terminando en la más elevada conciencia. La palabra de Cristo sería, entonces, válida para la actual práctica de la humanidad y consistiría en despertar al ser humano para el amor y el altruismo, formando, a su debido tiempo, una fraternidad universal, hasta que la humanidad esté lista para dirigirse directamente a Dios.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Confesi%C3%B3n_cristiana# Cristianismo_esot%C3%A9rico

El cristianismo esotérico se basa en la idea de que hay niveles más profundos de significado y comprensión en la religión que sólo se pueden descubrir a través de la contemplación, la meditación y la práctica espiritual. En lugar de tomar la Biblia y otros textos sagrados de manera literal, los cristianos esotéricos buscan comprender el significado simbólico y místico de las enseñanzas.

En el cristianismo esotérico, se cree que la divinidad se encuentra dentro de cada ser humano, y que es posible alcanzar la unión con Dios a través de la práctica espiritual y la transformación interior. Se destaca la importancia de la meditación, la oración, el servicio a los demás y la práctica de la compasión y la misericordia como formas de acercarse a Dios.

En resumen, el cristianismo esotérico es una corriente del cristianismo que se enfoca en la búsqueda de la verdad espiritual y la práctica de la transformación interior, a través de la interpretación simbólica y mística de los textos sagrados cristianos y la práctica de la meditación, la oración y el servicio a los demás.

GNOSIS

La Gnosis es un término que se refiere a un conocimiento profundo y esotérico sobre la última realidad, que va más allá de lo que puede ser conocido a través de la experiencia empírica o la razón convencional. El término procede del griego ‘gnosis’ que significa conocimiento.

La Gnosis (o Jñana en sánscrito) se ha asociado con diversas corrientes filosóficas y religiosas a lo largo de la historia, incluyendo el gnosticismo cristiano, el neoplatonismo, el sufismo y algunas corrientes del budismo y el hinduismo. Implica una experiencia directa y personal del conocimiento, que se alcanza a través de la contemplación, la meditación, la práctica espiritual y la iluminación.

En el gnosticismo cristiano se cree que la Gnosis es un conocimiento profundo de la naturaleza divina, que se puede alcanzar a través de la contemplación y la revelación divina que es esencial para alcanzar la salvación y la unión con Dios. La Gnosis se caracteriza por su énfasis en la experiencia personal y directa de un conocimiento profundo y esencial de la última realidad, en contraposición a la creencia en la autoridad de los dogmas y de las enseñanzas establecidas.

CAMINO DEL CONOCIMIENTO

El Gñana Yoga es una de las principales ramas del yoga y se enfoca en el camino del conocimiento y la sabiduría. Consiste en la búsqueda y comprensión profunda de la verdad última o realidad suprema llamada Brahman a través del conocimiento y la discriminación.

Implica la realización de la verdadera naturaleza del yo y la disolución del ego, para llegar a la comprensión de que todo es Uno y que la verdadera naturaleza de todo ser es la Divinidad. Para alcanzar este estado, el Gñana Yoga propone técnicas como la meditación, el estudio de las escrituras sagradas, el autoanálisis y la reflexión profunda.

En el Gñana Yoga se considera que el conocimiento es la clave para liberarse del sufrimiento y la ignorancia, y que la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad es la clave para alcanzar la liberación o moksha. Esta comprensión no sólo se refiere al saber intelectual sino también al conocimiento experiencial y directo de la verdad.

En resumen, el camino del Gñana Yoga consiste en la búsqueda de la verdad a través del conocimiento y la discriminación, para alcanzar la liberación del sufrimiento y la ignorancia, y la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad.

Otros tres senderos clásicos del Yoga son los siguientes:

El Rāja Yoga que que incluye variadas técnicas de meditación . El Bhakti Yoga o devoción a lo Divino, más allá de la f e ciega. El Karma Yoga o sendero de la acción altruista a través de la vocación.

MANO DERECHA

El sendero de la mano derecha es una categoría de prácticas espirituales que se caracterizan por un enfoque en el desarrollo personal y en la búsqueda de la iluminación a través de medios más convencionales, tales como la oración, el ayuno, el silencio, el estudio de textos sagrados, el cumplimiento de rituales, y la observancia de normas éticas y morales.

Esta categoría se utiliza a menudo en oposición al sendero de la mano izquierda, que se centra en la exploración de lo oculto, lo tabú, lo prohibido, y en el uso de prácticas mágicas o ritualísticas para alcanzar objetivos personales o incluso egoístas.

En general, el sendero de la mano derecha se asocia con tradiciones filosóficas que destacan la devoción, la renuncia al ego y la humildad, y que buscan la unión con lo divino. Por ejemplo, el hinduismo y el budismo son a menudo considerados senderos de la mano derecha, ya que se centran en la liberación del ciclo de nacimiento y muerte, el logro de la iluminación, y la práctica de la moralidad y la virtud.

MANO IZQUIERDA

El término «camino de mano izquierda» se utiliza habitualmente en la espiritualidad y la filosofía para referirse a una serie de prácticas y creencias que se centran en la individualidad y la libertad personal, en contraposición al «camino de la mano derecha», que se enfoca en la unión con lo divino y la rendición del ego.

En el contexto de la magia y la espiritualidad, el camino de mano izquierda se ve como una forma de descubrimiento personal mediante una serie de prácticas mágicas que a menudo son consideradas tabú por la sociedad. Pero esto no implica prácticas inmorales o ilegales, sino más bien un enfoque en la individualidad y la libertad personal, y una negativa a conformarse a las normas y expectativas impuestas por la sociedad.

El sendero de la mano izquierda de Sánchez Dragó es un código de conducta opuesto al discurso de la modernidad. El resultado es una invitación a la ética, a la sabiduría y, por ello, a la felicidad. Según el autor, «en las tradiciones orientales, se llaman senderos de la mano izquierda -por contraposición a los de la mano derecha, que son los ortodoxos y reservados al común de los mortales- a todos los gnosticismos y vías de perfección heterodoxos, que proponen la transgresión del discurso de valores dominantes frente la integración en dicha narrativa. Es el camino de Dioniso, de Shiva y del tantra, estrictamente reservado a los héroes, a los guerreros, a los rebeldes y a los herejes. Los senderos de la mano izquierda y los de la mano derecha persiguen la fusión con el Absoluto -cada cual a su manera- y todos se juntan en el Infinito.»

LIBREPENSADORES

Es importante destacar que la libertad de pensamiento y expresión son derechos fundamentales y necesarios para el desarrollo de una sociedad libre y democrática. Los librespensadores, es decir, aquellos que se dedican a pensar libremente y a cuestionar las normas y creencias establecidas, están mal vistos en todas las sociedades. En algunas culturas o contextos, pueden ser vistos con desconfianza o rechazo por varias razones:

Al cuestionar las normas y creencias tradicionales, los librepensadores se pueden percibir como amenazas a la estabilidad social y cultural. Se pueden considerar subversivos y se pueden ver como disidentes que amenazan el statu quo, lo que puede generar temor en los poderes establecidos. Los librepensadores pueden ser mal vistos en algunas sociedades porque desafían las creencias establecidas y se consideran peligrosos.

El término ‘antisistema’ se utiliza para describir a una persona o grupo que se opone o rechaza los valores, principios o estructuras del sistema establecido en una sociedad. En general, se refiere a aquellos que ven al sistema como una fuente de injusticia, desigualdad y opresión, y buscan resistirlo o incluso derribarlo. Los antisistema pueden tener diferentes motivaciones y enfoques, y pueden ser activistas políticos, grupos marginales o contraculturales, entre otros.

¿ CÓMO PROTEGERSE ?

Cuestione y sea crítico con el gobierno y las autoridades cuando sea necesario. No tome todo lo que se dice en los medios de comunicación como la verdad absoluta.

Es importante conocer los derechos legales y constitucionales que protegen a los ciudadanos de la intromisión del Estado en su vida y defenderlos si se ven amenazados.

Manténgase informado sobre las leyes para evitar posibles ilegalidades.

No participe en actividades ilegales que puedan atraer la atención.

Use medidas de seguridad para proteger su información personal, como contraseñas fuertes.

En algunos países se ha n observado restricci ones a la libertad de expresión.

L a democracia está en riesgo debido a la erosión de los valores libertarios , el aumento del autoritarismo y la polarización política.

E n algunos países, se están observando amenazas a la democracia, como la erosión de las instituciones democráticas, la restricción de la libertad de prensa y la independencia judicial, el aumento del populismo y la polarización política, la corrupción y el debilitamiento del estado de derecho.

El pensamiento único se refiere a una situación en la que existe una perspectiva única o ideología dominante en un ámbito determinado, lo que limita la discusión y el debate sobre diferentes puntos de vista.

Esto puede tener un impacto negativo en la pluralidad y el pluralismo, lo que puede limitar la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas y participar en una sociedad democrática.

A lgunos gobiernos han introducido leyes que restringen la libertad de expresión en línea, como la censura de contenido en redes sociales y la criminalización de la opinión.

Además, hay casos de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que han sido detenidos o perseguidos por opiniones críticas.

Es importante seguir promoviendo y protegiendo la libertad de expresión como un derecho fundamental y una herramienta esencial para el ejercicio de la democracia y de la participación ciudadana.

NOTICIAS DEL RESETEO

L a Fed confirma la recesión y se espera un evento de crisis. https://rumble.com/v2i26fg-ep. -3045a-right-on-schedule-fed- confirms-recession-crisis- event-expected-pa.html

E stá s presenciando la destrucción de la vieja guardia, y ésta contraataca con todo lo que tiene. Se trata de exponer el plan oscuro para despertar a la gente, según el informe X-22. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/04/13/x22-report- episode-3045-fed-confirms- recession-you-are-witnessing- the-systematic-destruction-of- the-old-guard/

El precio de los alimentos está subiendo y la inflación se está calentando. Los franceses lo están rechazando y protestando continuamente. https://rumble.com/v2i2bha-ep. -3045b-estás-siendo-testigo- de-la-destrucción-sistemática- de-la-vieja-guardia-do.html

Biden nombra a Lady Gaga para el Comité Asesor de Artes. https://es.theepochtimes.com/ biden-nombra-a-lady-gaga-para- el-comite-asesor-de-artes-y- humanidades_1121955.html

Chile promulga la ley de las cuarenta horas de trabajo. https://actualidad.rt.com/ actualidad/463847-chile-ley- reducir-horas-cariola

P ersonas sin techo se refugian en el aeropuerto metropolitano de Buenos Aires . https://sputniknews.lat/ 20230414/crisis-en-argentina- personas-sin-techo-se- refugian-en-un-aeropuerto-de- buenos-aires–videos-fotos- 1138123974.html

E l Foro de Davos tiene la intención de utilizar rastreadores de huella de carbono individuales para restringir dónde puede s viajar, cómo puede s viajar, qué puede s comer y mucho más. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/04/14/restored- republic-via-a-gcr-as-of- april-14-2023/

El término «estado profundo» se ha utilizado en los últimos años para describir una red de poderosas élites y funcionarios que operan en secreto para mantener su control sobre la política y la sociedad. Esta élite utiliza su influencia en el gobierno, los medios de comunicación y otras instituciones para promover sus intereses y mantener su pode r en detrimento de la población.

Según Danlboon , los sombreros blancos han trabajado intensamente desde JFK para recuperar el control de nosotros el pue b lo , y son generales presentes y anteriores, ya que forman los c uarta rama del gobierno cuando sale mal la actual. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/04/14/detective- nesara/

La Alianza para la Tierra es un grupo que propone una transformación mundial a gran escala que afronta los desafíos económicos y sociales a través de la aplicación de políticas económicas basadas en la justicia social. La coalición ha propuesto varias iniciativas para transformar el sistema financiero global, incluyendo la creación de nuevas monedas sostenibles y la reducción de la especulación financiera. Su modelo de reinicio financiero mundial se centra en la creación de un nuevo sistema monetario internacional basado en el patrón oro y la justicia social.

Enlace al vídeo completo en español: