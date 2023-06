Fuente del Paraíso

El A gua de la V ida

Experiencia personal

Búsqueda de la Redención

Crónica de un Viaje Iniciático

El M anantial de la Vida Eterna

‘Alcútar’ significa Fuente del Paraíso

Un viaje iniciático es un proceso de transformación personal en el cual un ser vivo humano emprende una travesía física, emocional o simbólica con el fin de alcanzar un mayor entendimiento de sí mismo, adquirir sabiduría y madurez, y experimentar un cambio profundo en su vida.

Es una travesía transformadora que implica dejar atrás lo conocido, enfrentar desafíos y obstáculos, experimentar un cambio profundo y obtener un mayor entendimiento de uno mismo y del mundo que nos rodea. Es un proceso de crecimiento personal que busca la sabiduría y la integración del ser en su naturaleza divina.

A menudo implica dejar atrás la familiaridad y enfrentarse a desafíos desconocidos, superar obstáculos y atravesar etapas de dificultad. Durante este proceso, el ser vivo puede experimentar una ruptura con su antigua identidad y visión del mundo, para luego renacer con una comprensión más profunda de sí mismo y del significado de la vida.

El viaje iniciático no sólo implica un cambio interno, sino también una conexión con fuerzas o dimensiones trascendentes. Puede incluir duras pruebas y la experiencia de momentos de revelación o iluminación. A menudo, el viaje culmina con un regreso a la comunidad de origen, donde el iniciado comparte su aprendizaje y se convierte en un agente de cambio y transformación.

EXPERIENCIA PERSONAL

Eso es exactamente lo que yo traté de hacer el pasado martes, durante doce horas, cuando recorrí en moto el corredor de la Alpujarra alta granadina desde Ugíjar hasta Trevélez que es el pueblo más alto. El corazón de esta comarca es la parte central de la Alpujarra, llamada también “la Alpujarra desconocida” que es la menos turística porque está más alejada de Granada y Almería, y por lo tanto tiene mejores precios.

Toda iniciación necesita un iniciador, y ese fue un amigo motero como yo que me acompañó hasta Trevélez, el pueblo más alto, que ha estado asociado históricamente con la Alquimia debido a la presencia de diferentes alquimistas y herboristas en la zona. Trevélez también se conoce por su producción de jamón serrano, ya que las condiciones climáticas y la altitud del pueblo son ideales para la curación del producto.

El iniciador es una figura clave que guía y facilita la experiencia de transformación del iniciado durante el ritual de iniciación. Su función principal es transmitir conocimientos, enseñanzas y rituales sagrados, y ayudar al iniciado a atravesar las diferentes etapas del viaje iniciático. Yo he sido iniciado e iniciador del viaje a la India con otros amigos.

Yo no iba buscando nada en concreto, sino simplemente dejarme sentir al atravesar distintos parajes montañosos, no con la mente sino con el corazón. Luego me arrepentí de viajar en verano porque pasé mucho calor y el viaje se me hizo demasiado largo, no tanto por la distancia sino por la cantidad de carreteras estrechas y sinuosas que atravesé, y llegué a mi casa reventado y exhausto, pero el balance fue positivo.

SUBIDA AL CIELO

Lo primero que noté al subir a Sierra Nevada es que se me despejó la nariz y la mente, ya que podía respirar mejor y veía los colores mucho más claros con la conciencia aumentada. Lo segundo es la sensación agradable del aire aromático de la montaña filtrado por la vegetación.

No voy a nombrar todos los pueblos por los que pasé, pero me quedé sorprendido por el entorno natural impresionante de Válor que ofrece una gran variedad de paisajes. El entorno de Válor ofrece una combinación perfecta de montañas, barrancos, senderos y vida silvestre, lo que lo convierte en un destino ideal para los amantes de la naturaleza, y para aquellos que buscan una escapada tranquila y hermosa.

Una de las características destacadas de Valor es su ubicación en la ladera de la Sierra de la Contraviesa. Esta sierra forma parte de las estribaciones de la cordillera de Sierra Nevada y ofrece vistas panorámicas espectaculares. Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de hermosos paseos y caminatas por los senderos que serpentean a través de los bosques de pinos y encinas.

Además, Válor se encuentra en una zona conocida por sus barrancos y cañones. Los aficionados al senderismo y a la escalada pueden explorar estos impresionantes espacios naturales y disfrutar de la emoción de descubrir nuevas rutas y desafíos.

HOSPITALIDAD

Muchos pueblos se destacan por su hospitalidad y cálida bienvenida a los visitantes en esta comarca. Sin embargo, un pueblo que más se menciona por su hospitalidad es Pampaneira, el pueblo del agua, que corre por sus calles en canales bien construidos. Se destaca por su arquitectura tradicional, sus calles empedradas y su ambiente acogedor. Los lugareños de Pampaneira suelen recibir a los visitantes con amabilidad y hospitalidad, ofreciendo una experiencia auténtica y cercana.

En Pampaneira, los turistas pueden disfrutar de una variada oferta de tiendas de artesanía, restaurantes y bares donde se puede degustar la gastronomía local. Los residentes suelen estar dispuestos a compartir sus conocimientos sobre la cultura alpujarreña, brindando recomendaciones y ayudando a los visitantes a disfrutar de su estancia en el pueblo.

LITERATURA

Debo confesar que me emocioné cuando pasé por el pueblo de Yegen que fue la patria chica del gran escritor e hispanista británico Gerald Brenan. El 13 de enero de 1920 se instaló en el pueblo de Yegen, donde posteriormente tendría una hija, Miranda Helen, con una criada de quince años llamada Juliana. En 1957 publicó “Al sur de Granada” un libro de su vida en Yegen, que decía:

“El lugar tenía algo que me resultaba atractivo. Era una aldea pobre, elevada sobre el mar, con un panorama inmenso a su frente. Sus casas grises en forma cúbica, con un mellado estilo Le Corbusier, en rápido descenso por la ladera de la colina y pegadas una a otra, con sus techos de greda planos y sus pequeñas chimeneas humeantes, sugerían algo construido por insectos.”

https://es.wikipedia.org/wiki/ Al_sur_de_Granada_(libro)

En 1943 Brenan publicó “El laberinto español” un estudio sobre los antecedentes sociales y políticos de la guerra civil española, y en 1973 publicó su biografía sobre San Juan de la Cruz.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Gerald_Brenan

Otro pueblo que destaca por su tradición literaria es Capileira. La belleza natural de Capileira, con sus paisajes montañosos y sus casas blancas encaramadas en las laderas, ha cautivado la imaginación de muchos artistas. Algunos escritores han plasmado su amor por este lugar en sus obras literarias, describiendo la vida y la cultura de la comarca.

Uno de los escritores más destacados asociados con Capileira es Pedro Antonio de Alarcón, un autor del siglo XIX conocido por sus novelas realistas y sus descripciones de la vida rural española. Alarcón escribió “El sombrero de tres picos”, una obra célebre que transcurre en la Alpujarra y que ha contribuido a la fama literaria de la región.

MISTICISMO

La comarca de la Alpujarra, con su belleza natural y su tranquilidad, ha sido un lugar de inspiración y retiro para aquellos que buscan una conexión más profunda con la espiritualidad. Uno de los pueblos con mayor tradición mística en esta comarca es Órgiva.

A lo largo de los años, Órgiva ha sido un lugar de encuentro para personas impulsadas por la mística y la búsqueda personal. La ubicación de Órgiva en medio de la naturaleza, rodeada de montañas y con un clima agradable, proporciona un entorno propicio para los interesados en la búsqueda espiritual y en la vida alternativa.

Órgiva se ha convertido en un centro de atracción para comunidades alternativas, buscadores espirituales y personas interesadas en la vida sana y en el crecimiento personal. El pueblo cuenta con diversos centros y retiros donde se practican diversas disciplinas y enseñanzas relacionadas con la espiritualidad, como el yoga, la meditación, terapias holísticas y otras prácticas místicas.

EPIFANÍA

Una epifanía es un momento de revelación o comprensión repentina que altera la perspectiva de una persona y puede llevar a cabo un cambio de actitud, entendimiento o transformación. La palabra epifanía procede del griego antiguo y significa aparición o manifestación.

No es nada espectacular sino que puede ser algo muy sencillo. Eso es exactamente lo que sentí sutilmente cuando pasé por la zona de Alcútar, una localidad de Bérchules. Cerca de ella se encuentran los núcleos de Narila, Cádiar, Juviles, Golco, Mecina Bombarón y Yátor.

Pero mi sorpresa me la he llevado en mi casa cuando descubrí que el topónimo Alcútar procede del término árabe “Ayna al-kawzar” cuya traducción sería “Fuente del Paraíso”. Es decir, que yo iba buscando la Fuente del Paraíso sin ser consciente de ello. No trato de decir con ello que exista una fuente física sino que el lugar puede tener una energía especial.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Alc%C3%BAtar

Bérchules es un encantador pueblo de montaña que ofrece a los visitantes la oportunidad de sumergirse en un entorno natural impresionante. El pueblo está enclavado a una altitud de 1.350 metros sobre el nivel del mar, lo que le proporciona unas vistas panorámicas espectaculares de las montañas rodeadas y los valles que se extienden hacia el horizonte. Goza de un clima fresco en verano y frío en invierno.

EL AGUA DE LA VIDA

La Fuente del Paraíso es un manantial mítico que posee propiedades extraordinarias y representa la pureza, la vida eterna, la curación y la felicidad en diversas tradiciones culturales. En el cristianismo, se menciona a la Fuente del Paraíso como el manantial que fluía en el Jardín del Edén, un lugar descrito en el libro del Génesis en la Biblia. Se cree que esta fuente otorga la vida eterna a quienes beben de ella, y su pérdida se considera una de las consecuencias del pecado original.

La fuente de la juventud, símbolo de la inmortalidad y la longevidad, es una legendaria fuente que cura y devuelve la juventud a quien quiera que beba de sus aguas o se bañe en ellas. El explorador Juan Ponce de León oyó hablar sobre la fuente de la juventud a los nativos de Puerto Rico. Para localizarla, emprendió una expedición en 1513 y descubrió el estado de Florida. La ciudad de San Agustín es el hogar del Parque Arqueológico Nacional de la Fuente de la Juventud.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Fuente_de_la_juventud

La “fuente de la vida eterna” es un concepto que se ha mencionado y representado en diversas culturas, mitologías y tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Se refiere a un lugar o fuente mítica que se cree posee propiedades extraordinarias capaces de otorgar la vida eterna o la inmortalidad a aquellos que beben de ella o tienen acceso a sus poderes. La fuente de la juventud fue representada en El Jardín de las Delicias, el célebre tríptico del Bosco que está en el Museo del Prado en Madrid.

En la mitología griega, se menciona la fuente de la eterna juventud, que se encuentra en la morada de los dioses en el monte Olimpo. Según la leyenda, aquellos que bebían de esta fuente recuperaban o mostraban su juventud y vitalidad. En la literatura medieval, se hace referencia a la Fuente del Paraíso como un lugar místico y maravilloso asociado con la búsqueda de la redención.

Según el folclore y la mitología rusa, las “aguas de la vida y de la muerte” tienen poderes mágicos de resurrección que pocos buscan, porque están custodiadas por Baba Yagá. Se podían recibir estas aguas de manos de su temida guardiana si se le demostraba fuerza singular, o mediante alguna artimaña, aunque también podía ser otorgada como regalo.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Aguas_de_la_Vida_y_de_la_ Muerte

En el cristianismo, se menciona a la Fuente de la Vida en el contexto de la fe y la salvación. Se cree que Jesucristo es la fuente de la vida eterna, y aquellos que creen en Él y lo siguen pueden obtener la vida eterna en el reino divino.

También “Las fuentes del paraíso” (The Fountains of Paradise) es una novela de ciencia ficción escrita por Arthur C. Clarke en 1979, que recibió el premio Nébula de 1979 y el premio Hugo en 1980.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Las_fuentes_del_para%C3%ADso

En general, la fuente de la vida eterna representa la búsqueda de la inmortalidad, la trascendencia y la renovación de la vida. Es un símbolo de la aspiración humana de escapar de la mortalidad y alcanzar una existencia más allá de los límites de la vida terrenal. Tendré que seguir investigando sobre este tema.

Enlace al vídeo completo en español: