Tal día como hoy, abogó por la esencia del amor.

Al mirarte, no veo tu cuerpo, tu pelo, tu profesión, tu cartera, tus tatuajes

Veo tu forma de ver y sentir la vida, observo porque te sonrojas, que me tratas de esconder, esa rosa a escondidas.

Tu sentido del humor, esa mirada cuando disparato mi mente, ese abrazo cuando necesito proteger o protegerme y finalmente, ese BESO.

Felicidades al Colectivo LGTBI, tal día como hoy en su día Internacional, en defensa de sus derechos y valores significan un gran espíritu de lucha y como no, festivo.

Por su actitud ante la vida, mi más profundo respeto.

Aprovecharé, quienes son nuestros vecinos, sin contar que todos somos vecinos unos de otros.

Son un colectivo político y Social que abarca multitud de grupos sociales.

Con el tiempo ha ido evolucionando de forma inclusiva defendiendo su forma de ser y pensar.

Actualmente autodenominado con el término Queer castellanizado Cut, término que hacen suyo transformando su significado en todo un estandarte

Han conseguido ir ampliando sus derechos y la consecución de una cobertura legal, quien desconoce el matrimonio de parejas del mismo sexo.

Me recuerda al Colectivo negro, tal vez muy burdo, su espíritu, pasado, presente y futuro, deseando que no sea pero consciente que aún queda mucho por construir dentro y fuera de nosotros.