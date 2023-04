¿Cisne negro en verano?

El Último Suspiro

Mantén la calma

Anomalía histórica

N o escuches el miedo

¿C isne negro en verano ?

Liberación de información

Vienen g randes revelaciones

Disminuye la tormenta solar

La crisis bancaria es inminente

Nuevos medios de comunicación

Nigeria anula todo su papel moneda

¿Viene un nuevo califato musulmán?

La tormenta solar está disminuyendo

Zimbaue respaldará su moneda en oro

Se dará a conocer la verdad impactante

La desclasificación de información es el proceso de permitir el acceso público a documentos o información que anteriormente habían sido clasificados o restringidos por motivos de seguridad nacional u otras razones de confidencialidad. La desclasificación puede tener implicaciones significativas para la historia, la política, el derecho y otras áreas de estudio.

Peter B. Meyer opina que lo que está a punto de suceder es la noticia más importante en la historia de la humanidad: se están desmoronando los controladores. Pronto llegarán a su fin más de trece siglos de desinformación. La revelación significa luz y cambio para la sanación de la humanidad y de nuestro planeta. La gente está empezando a decir la verdad con más energía y claridad, con menos miedo que nunca antes en la historia de la humanidad. Sus palabras serán escuchadas, conservadas y multiplicadas. Muchas cosas saldrán a la luz, para ver el mundo bajo una perspectiva diferente.

Se investigarán muchos hechos históricos para encontrar la verdad exacta. Se conocerá el destino de millones de pequeños desaparecidos en todo el mundo. Se acabará con la destrucción del medio ambiente, la pobreza, las guerras y las enfermedades para restaurar el planeta y la humanidad para una salud óptima.

NUEVOS MEDIOS

Se pondrán en marcha nuevos medios de comunicación de fuente abierta que difundirán los testimonios de los denunciantes, y se revelarán remedios más eficaces para ajustar la investigación científica, la banca, la seguridad y la cultura. Los medios de comunicación llamados “crowd-sourced”, también conocidos como medios colaborativos o medios de comunicación ciudadanos, son aquellos en los que el contenido se genera por una comunidad de usuarios. Ejemplos de medios de comunicación “crowd-sourced” incluyen blogs, foros en línea, redes sociales y plataformas de noticias ciudadanas.

En otras palabras, en los medios de comunicación abiertos, la información es por cualquier persona que tenga acceso a una plataforma en línea y que esté dispuesta a compartir sus experiencias, noticias, opiniones, fotos y vídeos. Esto significa que la comunidad puede informar sobre acontecimientos y noticias de manera más rápida y directa, y que se puede contar con una mayor diversidad de perspectivas y voces.

DESPERTAR

Despertar significa estar iluminado. Deja que la luz no sólo entre en tu habitación, sino que penetre en cada célula de tu cuerpo. El proceso es mucho más amplio de lo que puedas imaginar. Es tan profundo que en realidad aumenta la conciencia de cada persona despierta. De hecho, ya ha cambiado mucho, y es este cambio lo que preocupa a la persona no despierta.

La paciencia y la firmeza en la luz serán bien recompensadas con muchos cambios milagrosos en un futuro cercano. Todos los seres de luz en este universo te están animando y apoyando con el poder sin igual del amor incondicional. De vez en cuando, surge algo que puede cambiarlo todo. Y ahora es ese momento. Las líneas de batalla han sido trazadas para el esfuerzo de salvar al mundo.

NUEVO SISTEMA

Con el fin de eliminar todo el fraude y la deshonestidad para siempre, el nuevo sistema internacional de pagos QFS se está introduciendo en todo el mundo para los pagos nacionales e internacionales respaldados por oro, haciendo que sea imposible la manipulación del mercado y de los derivados de papel.

El QFS no se parece a nada que se haya presentado antes al mundo. No tiene competencia; no tiene equivalente en tecnología avanzada que ningún otro sistema poseyera anteriormente. Fue diseñado fuera de nuestro globo por pleyadianos, y es totalmente nuevo en el planeta. Es superior en tecnología aplicada, garantizando un 100% de seguridad financiera y transparencia a todos los titulares de cuentas de divisas.

Con el QFS, el mundo puede transformarse fácilmente en monedas respaldadas por valor, lo que deja al margen el funcionamiento del antiguo sistema bancario central. No existe una tecnología comparable para explicar y comprender la exclusividad del QFS.

El QFS eliminaría la corrupción, el fraude y la manipulación financiera al proporcionar una plataforma segura y transparente que utiliza algoritmos cuánticos y tecnologías avanzadas de encriptación para garantizar la integridad de las transacciones financieras. El QFS está diseñado para ser utilizado por todos los países del mundo y conducirá a un nuevo sistema económico mundial basado en la equidad y la justicia.

CRISIS BANCARIA

La deuda mundial está creciendo en más de una docena de billones cada día, debido al enorme déficit que han destruido todas las obligaciones financieras. Así que no habría otra salida que un jubileo y la abolición de todas las monedas sin garantía. Esto significaría el fin del sistema financiero mundial.

El Sr. Mercado tiene la palabra. Bajo el mercado creado por la intervención artificial, se esconde un mercado real de compradores y vendedores reales. Esto no se detendrá hasta que la ruptura sea un hecho. Los bancos centrales crean colectivamente más de diez mil millones cada día, esto es inflación o reducción del poder adquisitivo del dinero.

Llega un momento en que la oferta de dinero supera a la demanda. Entonces se preocupan los empresarios más inteligentes. Se dirigen tranquilamente hacia la salida. Luego, los siguientes más inteligentes se dan cuenta de que los genios se han ido, y ellos también se van por la misma salida. Luego llegan los vendedores en corto. Caen los precios y el mercado entra en caída libre.

Ocurre todo el tiempo; las burbujas estallan sin pensárselo dos veces. Ocurrió con las puntocom, con las casas, con las hipotecas de alto riesgo, con el petróleo y con la deuda. Ahora estamos en lo que parece ser el último suspiro. Puede que continúe durante un tiempo o incluso un poco más. A menudo, un boom de esta magnitud necesita una fase final que lo consuma todo antes de explotar.

https://finalwakeupcall.info/ es/2023/04/18/la-impactante- verdad-se-da-a-conocer/

ANOMALÍA HISTÓRICA

Según Benjamín Fulford , e l mundo se dirige hacia una anomalía histórica única en varios miles de años. Si bien este proceso llevará años, se espera un punto de inflexión importante alrededor de junio o julio, según coinciden varias fuentes. Es entonces cuando es probable la caída del lado oscuro de las grandes potencias con el resurgimiento de un califato islámico y muchos otros acontecimientos . Fulford opina que viene un nuevo califato musulmán que gobernará desde Marruecos hasta Pa k istán . https://rafapal.com/2023/04/ 24/fulford-afirma-que-se- vienen-un-nuevo-califato- musulman-que-gobernara-desde- marruecos-hasta-pakistan/

Otra confirmación de la quiebra provino de diplomáticos japoneses que revelaron que el Banco Mundial y el FMI tuvieron una gran reunión secreta en Washington , donde no pudieron proporcionar la financiación que prometieron a países como Pakistán o Sri Lanka . Ofrecieron derechos especiales de giro, pero estos resultaron inútiles.

La directora del BCE , Christine Lagarde admitió en un discurso que la fragmentación de su orden mundial basado en reglas «bajo un liderazgo hegemónico puede ocurrir de dos maneras: gradualmente y luego repentinamente» . En otras palabras, está insinuando que la lenta fragmentación que hemos visto está a punto de convertirse en un desplome repentino. Por eso Donald Trump , opina que “ é sta es la peor crisis de la historia” . https://www.youtube.com/watch? v=K2_1cdBfi4o

Otra señal de que algo sucedió en febrero es que la oferta monetaria cayó un 6,6% año tras año por la mayor caída en al menos 60 años acompañada de corridas bancarias y de bombeo de dinero fiduciario . E l número 666 insinúa datos falsos pero está sucediendo algo. https://www.zerohedge.com/ economics/money-supply-growth- fell-50-year-low-feb-will-fed- panic

Elon Musk opina que «es cuestión de cuándo, no si, incumplimos» . Janet Yellen dice que puede continuar hasta junio, posiblemente julio, usando «medidas extraordinarias».

Warren Buffet vendi ó toda su participación en semiconductores de Taiwán porque “existe el peligro de actividad sísmica” . Esto suena como una amenaza d e los chinos.

Lo que se conoce menos es que también es inminente un derribo del estado profundo ruso. Yevgeny Prigozhin , fundador de la compañía militar rusa Wagner , dice que “una comunidad de élites cercanas al E stado que operan independientemente del liderazgo político” está saboteando activamente el esfuerzo bélico en Ucrania . https://www.thetruthseeker.co. uk/?p=267938 https://benjaminfulford.net/ 2023/04/24/132120/

NOTICIAS DEL RESETEO

El grupo BRICS podría crear la alternativa al Swift . https://sputniknews.lat/ 20230424/el-grupo-brics- podria-crear-la-alternativa-a- swift-1138573033.html

El mundo está entrando en el sistema financiero cuántico respaldado por oro.

Seg ú n Judy Byington , e ntre los aviones cargados de oro extraídos de un túnel bajo del Vaticano se encontraban artefactos preciosos, como varias versiones más antiguas de libros de la Biblia que muestran un Apocalipsis diferente respecto a la “marca de la bestia” . https:// operationdisclosureofficial. com/2023/04/24/restored- republic-via-a-gcr-as-of- april-24-2023/

Sacando energía del vacío por Steve Beckow .- El teniente coronel Tom Bearden hace una súplica apasionada para que dejemos el petróleo y pasemos a la energía libre. Una cantidad increíblemente pequeña de energía libre podría alimentar a todo el mundo de forma gratuita. https://goldenageofgaia.com/ 2023/04/24/col-tom-bearden- pulling-energy-from-the- vacuum/

ÁFRICA

Los gobiernos de moneda digital del banco central están dispuestos a matar de hambre a la gente para que la use.- Nigeria anuló todo el papel moneda antiguo, emitió papel moneda nuevo pero los bancos sólo permiten a los nigerianos retirar 44 dólares de dinero por semana en el nuevo papel moneda. Los cajeros automáticos se dejaron deliberadamente vacíos del nuevo papel moneda. En Nigeria, la persona típica debe tener 40 dólares al día para vivir. Pero los bancos solo dan 44 por semana en papel moneda. Esto obligo a la gente a comenzar a usar la moneda digital.

https://halturnerradioshow. com/index.php/en/news-page/ world/central-bank-digital- currency-governments-willing- to-starve-people-into-using-it

Zimbabue evita la devaluación con una moneda respaldada por oro.- Esto podría aumentar la confianza y reducir la inflación. El Banco Central de Zimbabue anuncia que está creando una moneda digital respaldada por oro destinada a estabilizar la unidad local de su continua depreciación frente al dólar. El plan necesita cien millones de dólares en oro, pero esto no es una señal definitiva de la revaluación de las divisas, sino un remedio para frenar la inflación.

El respaldo de una moneda por oro se ve como una forma de estabilizar la economía y reducir la inflación. Esto permitirá que quienes tengan pequeñas cantidades de dólares de Zimbabue cambien su dinero por tokens digitales para almacenar valor y protegerse contra la volatilidad de la moneda. Los tokens ayudarán a garantizar que aquellos con cantidades bajas de moneda puedan comprar las unidades de oro.

El año pasado, Zimbabue también introdujo monedas de oro en un intento por absorber el exceso de liquidez y estabilizar la unidad local. Zimbabue abandonó su moneda en 2009, sustituyéndola por el dólar, después de que un episodio de hiperinflación dejara sin valor al dinero local. El dólar de Zimbabue se reintrodujo en 2019 en un intento por reactivar la economía estancada, pero el gobierno decidió en junio volver a hacer que el dólar sea de curso legal para tratar de controlar el aumento de precios.

https://www.bloomberg.com/ news/articles/2023-04-23/ zimbabwe-to-introduce-gold- backed-digital-currency- sunday-mail?leadSource= uverify%20wall

TENSIÓN

Poofness dijo.- Asegúrate de no estar escuchando a la multitud que siembra el miedo. Mantente alejado de los dramaturgos que no quieren nada más que mantenerte estresado y nervioso. Estamos escuchando que se siguen saliendo muchos buenos informes, y se han producido una serie de eventos importantes para hacerlo más fácil y eficiente. Se están silenciando las voces opuestas en esta guerra de información. Hay en marcha mucho movimiento y progreso.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/04/24/poof-said-for- april-23-2023/

Pagos en tiempo real.- Los rieles de pago RTP son una tecnología financiera que permite transferencias de dinero en tiempo presente. Esto significa que los pagos se pueden procesar y liquidar en cuestión de segundos, lo que los hace más rápidos y convenientes que los métodos de pago tradicionales. Pero esto no sería el QFS, ya que los rieles de pago se han utilizado durante décadas.

El QFS es un sistema de mensajería encriptada que se mueve a través de varios rieles de pago, la diferencia es que los rieles de pago se ejecutan a través de una cadena de bloques, y el consenso se realiza desde millones de computadoras en lugar de un servidor centralizado. El mensaje no se puede interrumpir. Si se interrumpe, el mensaje se disuelve. En pocas palabras, piense en el sistema de pago mundial como una extensa red de tuberías. En lugar de que el agua pase a través de una serie de estaciones de bombeo y válvulas, que la podrían cerrar, interrumpir, agregar o cambiar, abres el grifo y obtienes un vaso lleno sin contaminar de inmediato.

https://dinarchronicles.com/ 2023/04/23/the-office-of- poofness-weekly-report-update- from-poof-and-dj-4-23-23/

TORMENTA SOLAR

La tormenta solar está disminuyendo.- Se está reduciendo una severa tormenta solar de clase G-4 que provocó auroras sobre Europa, China y la mayor parte de Norteamérica el 23 y 24 de abril. La tormenta fue causada por una expulsión de masa solar que golpeó el campo magnético de la Tierra. Tormentas menores son posibles el 24 y 25 de marzo cuando la Tierra salga de la estela. La aurora boreal salió del círculo polar ártico a latitudes insólitamente bajas. El 23 y el 24 de abril, los ciudadanos de la parte europea de Rusia vieron auroras boreales en San Petersburgo, Tver, Moscú e incluso en Ryazan.

https://spaceweather.com/

https://sputniknews.lat/ 20230424/una-potente-tormenta- magnetica-provoca-una-aurora- boreal-en-la-capital-de-rusia- -fotos-video-1138552591.html

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Portar armas es un derecho en EEUU, pero sentir miedo no le da a nadie licencia para matar.

First Republic Bank se encogerá después de que los depósitos caigan más de lo esperado.

Las Fuerzas Armadas no están enfocadas en frentes asiáticos. Está n más centrad as en Europa , como se muestra en los movimientos en el aire. https://www.youtube.com/watch? v=5hRCEevWuBw

A los filipinos se les dijo que abandonaran Taiwán y regresaran a Filipinas . https://halturnerradioshow. com/index.php/en/news-page/ world/filipinos-told-leave- taiwan-return-to-philippines

La gente está derribando torres de reconocimiento facial en Hong Kong .

U n meteorito iluminó el cielo de Indonesia y cayó majestuosamente en el volcán Merapi .

Una nube oscura oculta el sol sobre Estambul, se vuelve de noche en medio del día. Muchos encontraron aterrador el incidente, y algunos especularon que era un apocalipsis. https://www.sciencetimes.com/ articles/43381/20230421/7- kilometer-thick-cloud-hides- sun-turns-istanbuls-night- watch.htm

