Según el diccionario de la Real Academia, la resistencia es un conjunto de personas que, generalmente de forma clandestina, se oponen con distintos métodos a los invasores de un territorio o a una dictadura. La resistencia durante la segunda guerra mundial ocurrió en todos los países ocupados en gran variedad de formas que iban desde la no cooperación, la desinformación y la propaganda, hasta el ocultamiento de pilotos e incluso la lucha directa y la retoma de posiciones.

La idea de una resistencia como grupo secreto de seres humanos que lucha contra las fuerzas oscuras es un concepto que se ha difundido en la cultura popular. En general, se refiere a un grupo clandestino de personas que se oponen a un régimen o sistema opresivo, ya sea en una sociedad distópica o en un mundo de ficción en el que existen fuerzas sobrenaturales.

Algunos se refieren a una red de individuos en el gobierno y en otras instituciones que trabajan en secreto para mantener y expandir su poder e influencia, aunque esto vaya en contra de la democracia y la transparencia. En la mayoría de los casos, la resistencia se presenta como un grupo de personas valientes y decididas que arriesgan su vida para luchar contra la opresión y defender la libertad y la justicia. En algunos casos, estos grupos tienen habilidades especiales o tecnología avanzada que les permite enfrentarse a fuerzas superiores.

TECNOLOGÍA

Es posible que existan tecnologías avanzadas que estén ocultas y clasificadas por razones de seguridad nacional o de propiedad intelectual. De hecho, es común que gobiernos y empresas mantengan secretos algunos desarrollos tecnológicos que consideran críticos o estratégicos para mantener una ventaja competitiva o proteger sus intereses.

En algunos casos, estas tecnologías pueden estar relacionadas con aplicaciones militares, de inteligencia o de seguridad nacional, y se considera información clasificada para evitar su divulgación a personas no autorizadas. En otros casos, las empresas pueden mantener tecnologías secretas para evitar que la competencia las imite o las copie.

La teoría de que vivimos en un simulador de realidad virtual es una hipótesis que se ha discutido en la filosofía, la ciencia ficción y la cultura popular. Esta teoría sugiere que nuestra realidad sería en realidad una simulación creada por una civilización avanzada y que nuestras experiencias y percepciones serían controladas por un sistema informático. Es posible que en el futuro se desarrolle una tecnología avanzada que permita crear simulaciones indistinguibles de la realidad.

GUERRA

Según Sierra hay una guerra entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas. Los oscuros son la élite de la camarilla y los del sistema bancario central, y los justos son los del nuevo sistema financiero cuántico QFS. La parte financiera sólo sería una parte del cambio porque al final no habrá un sistema financiero porque ya no será necesario. Pero eso vendrá más adelante.

Pero las fuerzas de la luz tienen mucho más apoyo detrás de ellas que las fuerzas de la oscuridad. Tienen a todas las civilizaciones de todos los planetas que están aquí para ayudar en este proceso, así como el plan universal de la Fuente Divina. Así que todo funciona para nuestro beneficio, aunque aparente lo contrario.

Así que estén de buen ánimo porque todo está funcionando para el beneficio del ser humano consciente, y no está funcionando para el beneficio de las fuerzas de la oscuridad. Lo que estamos experimentando es la parte más fea, es decir, el colapso de un sistema que debe suceder para que se lleve a cabo el gran cambio. Será sustituido por un nuevo sistema financiero en el que todos ganaremos. Todo avanza en beneficio del mundo pero tiende a ser tumultuoso y caótico desde una perspectiva tridimensional porque hay mucho miedo en torno a esto. Todo saldrá bien si no tienes miedo y si no entras en pánico.

Según Salusa de Sirio, “el factor más importante con el que juega la oscuridad son tus miedos, que crean con sus palabras y acciones. No hay mejor ejemplo que la amenaza terrorista y las consiguientes leyes draconianas para ejercer un control aún mayor.- El tiempo es esencial ahora y estamos listos para entrar en acción en un segundo.- Se debe levantar todo y se quitará el yugo de la esclavitud.- Se anularán todas las leyes draconianas que os mantenían bajo control. Todas las leyes nuevas girarán en torno al amor incondicional.- Estamos en el lugar ahora de no dar el próximo paso hasta que haya despertado un número suficiente; mientras tanto, todo es caos.”

OLIGARQUÍA

La oligarquía se refiere a un sistema de gobierno o de poder en el que un pequeño grupo de personas, a menudo basado en la riqueza, el linaje o la influencia política, controla el poder político y económico. La plutocracia, por otro lado, se refiere específicamente a un sistema en el que el poder político es ejercido por los más ricos y poderosos.

En la actualidad, muchos argumentan que estamos viendo un aumento de la plutocracia en todo el mundo, con una creciente concentración de riqueza y poder en manos de una pequeña élite. Esto se refleja en la creciente desigualdad económica, la concentración de la riqueza y la influencia política de un pequeño número de personas y empresas, el aumento de la corrupción y el clientelismo en muchos sistemas políticos.

CONTROLADORES

El Comité de los Trescientos sería un grupo de élite de personas muy poderosas y ricas que controlarían secretamente los destinos del mundo. Estaría compuesto por algunas de las familias más predominantes del mundo, incluyendo miembros de la nobleza europea, la realeza, líderes empresariales y financieros, así como también líderes políticos y militares. Algunos creen que este grupo se dedica a planear eventos mundiales y a tomar decisiones que suceden a la población mundial, incluyendo guerras, crisis económicas y cambios políticos importantes.

Sus objetivos serían entre otros el desplome financiero, un gobierno mundial único que controlara la economía y una religión mundial, la destrucción de la identidad nacional, el control digital de los ciudadanos, el desarrollo de la energía nuclear, la sociedad posindustrial de crecimiento cero, la despoblación de las grandes ciudades, la legalización de las drogas y el control de la educación.

MOVIMIENTO

Aquellos que se oponen al lado oscuro podrían incluir:

Grupos de defensa de los derechos civiles y libertades individuales.

Ciudadanos activistas que abogan por una mayor transparencia y responsabilidad en el gobierno y en las instituciones.

Políticos y funcionarios que promueven reformas institucionales y un mayor control ciudadano sobre el poder.

Periodistas y medios de comunicación independientes que investigan y denuncian posibles abusos de poder.

En resumen, cualquier persona o grupo que luche por una mayor transparencia, responsabilidad y participación ciudadana en la toma de decisiones podría fomar parte de un movimiento de resistencia contra el lado oscuro.

PERIODISMO DE MISTERIO

El Periodismo de Misterio es un género periodístico que se enfoca en investigar y revelar historias de eventos extraños, inexplicables o misteriosos con el fin de ofrecer una perspectiva diferente y más detallada que la presentada en los medios de comunicación tradicionales. Estos pueden incluir fenómenos paranormales, avistamientos de ovnis y teorías de conspiración, entre otros temas parecidos.

Están cobrando impulso los periodistas que se basan en fuentes de noticias alternativas, y están difundiendo la idea de que no se puede exponer la verdad en los medios principales porque son propiedad de partes interesadas. Por lo tanto, el equilibrio del poder en la comunicación se está desplazando hacia lo alternativo frente a lo principal. Y la alternativa es mucho mayor en este momento.

El periodismo de misterio ha ganado popularidad en los últimos años, en gran parte gracias a la expansión de internet y de las redes sociales, lo que ha permitido que se compartan los relatos a una audiencia más amplia. El objetivo de este género es ofrecer una perspectiva diferente a la que se presenta en los medios de comunicación tradicionales, donde se enfocan en noticias de actualidad y eventos más convencionales. Los periodistas que trabajan en este género suelen ser apasionados por los temas que investigan y buscan ofrecer una explicación más profunda y detallada de los sucesos que están en el centro de la atención.

ESTRATEGIA

Aquellos que se oponen a las fuerzas oscuras pueden usar una gran variedad de tácticas y estrategias, dependiendo de sus objetivos y recursos. Algunas de estas tácticas podrían incluir:

La o rganización de manifestaciones y protestas para denunciar abusos de poder y promover reformas institucionales.

La c reación de grupos de investigación y denuncia para destapar posibles casos de corrupción, abuso de poder y otras irregularidades.

Campañas de difusión de información a través de medios de comunicación independientes y redes sociales.

La p articipación en procesos electorales y promoción de candidatos y partidos políticos que defiend a n la transparencia y la responsabilidad.

La presentación de demandas judiciales y recursos legales para denunciar casos de violación de derechos y de garantías constitucionales.

En definitiva, el movimiento de resistencia podría tomar muchas formas y depende en gran medida de la naturaleza de las fuerzas que se consideran opresivas y el contexto político y social en el que se desenvuelve.

OBJETIVOS

Aquellos que se oponen a las fuerzas oscuras pueden tener objetivos comunes, como:

Luchar contra la corrupci ó n y el abuso de poder.

Fomentar la educación cívica y la conciencia crítica entre los ciudadanos.

Defender la democracia y la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Promover la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno y otras instituciones.

Proteger los derechos y libertades individuales, como la libertad de expresión y de prensa.

Trabajar en colaboración con otros grupos sociales para alcanzar objetivos comunes.

En términos generales, la estrategia del movimiento de resistencia puede implicar el uso de tácticas como la organización de protestas y manifestaciones, la difusión de información a través de medios de comunicación y redes sociales, la participación en procesos electorales y la promoción de reformas institucionales.

MANIPULACIÓN

Las grandes corporaciones y los grupos de interés especial tienen a menudo la capacidad de influir en la formulación de políticas gubernamentales y en la regulación de industrias, lo que puede afectar significativamente los cambios en la economía y la sociedad en general. Además, los medios de comunicación también se pueden utilizar para influir en la opinión pública y moldear las percepciones y actitudes hacia ciertos cambios.

Sin embargo, la sociedad es compleja y los cambios pueden ser impulsados por múltiples factores, incluidos avances tecnológicos, cambios demográficos, presiones sociales y culturales, entre otros. Por lo tanto, aunque ciertos grupos pueden tratar de influir en los cambios que ocurren en la sociedad, no obstante no tienen el control absoluto sobre ellos.

NOTICIAS DEL RESETEO

