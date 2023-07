Conflicto Final

Por nuestra Alma

Hay un caos temporal

U mbral de un gran amanecer

La vida es un juego pero muy serio

¿Qué es la abominación desoladora?

La religión será barrida por la Revelación

Batalla final por el futuro de la humanidad por Martin Geddes.- Ésta es una batalla por las almas eternas que están más allá del tiempo, y la naturaleza bíblica de la misma no es una analogía o metáfora; es literal. Los malos quieren extraviar a las almas para que no asciendan, y los buenos quieren salvar el máximo número de almas, es decir, el mayor bien para el mayor número de seres humanos.

Ésta es la batalla final para liberar a la humanidad de las cadenas invisibles y comienza con aquellos que son menos capaces de defenderse. Aquellos de nosotros que hemos sufrido todos estos años de aislamiento y ridículo ya nos hemos liberado antes de tiempo de la mente colmena.

Hay un periodo inminente de caos a medida que se expone el mal a todos y se digiere. Tienen que colapsar las viejas estructuras corruptas, para que tengamos un reinicio limpio de la civilización. Aquellos que duerman cómodamente tendrán que enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas.

Hay una civilización subterránea oculta de la que no somos conscientes, que incluye túneles antiguos e infraestructura masiva. Se está produciendo una gran cantidad de actividad oculta en ambas regiones polares. Hay un elemento fuera del mundo en esta guerra.

Es difícil separar las operaciones psicológicas de la verdad cuando no puedes visitar los polos ni ir al espacio exterior en persona, pero el hecho de que nos confundan deliberadamente significa que hay algo importante que se nos oculta. No somos la única especie implicada en ambos lados.

La actividad con armas escalares y nucleares ha atraído la atención de otros lugares, ya que presenta ciertos riesgos más allá de nuestro vecindario. Estamos viendo un conflicto interdimensional que implica la física cuántica y la ingeniería de la línea de tiempo, así como un reino invisible de conciencia y actividad.

Se ha modificado nuestra historia, aunque puedes reconstruirla más o menos una vez que aceptas que la línea de tiempo es falsa. Se ha producido un ciclo de reinicios de civilizaciones y cataclismos. Somos manipulados fácilmente hacia la autodestrucción cultural, una y otra vez.

El conflicto ocurre como un nivel básico de conciencia, y nuestra capacidad para participar en la guerra se ve subvertida por nuestro lenguaje restringido y modificado, y la falta de comprensión del simbolismo, la gematría y la numerología.

La ingeniería genética es una parte importante de este conflicto, y es probable que los humanos sean el resultado de una intervención externa y un diseño inteligente, lo que genera la pregunta de quién diseña al diseñador. Vivimos en guerras de clones. Hemos sido esclavizados durante una cantidad considerable de tiempo, utilizados como mano de obra barata. La batalla por la libertad es mucho más que la esclavitud legal y por deudas, o la trata de personas, y es mucho más oscura.

La verdad está ampliamente disponible en los medios de comunicación para aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar, pero se presenta como ficción y, a menudo, es demasiado extraña para asimilarla como posible divulgación o documental. Hemos vivido en una realidad escrita con una clase invisible de controladores. Los eventos se predicen con décadas de anticipación porque están diseñados.

Hay objetos astronómicos y tecnologías cósmicas que están afectando a nuestra conciencia y a nuestra capacidad de participar físicamente en una civilización galáctica más amplia. Estamos cercados, de alguna manera, y están desactivados nuestros superpoderes de percepción.

El parasitismo es esencial para comprender cómo se captura y recolecta la energía entre especies. Existe una división importante entre el impulso primario de crianza y las entidades secundarias que viven de él. Es tanto una purga parasitaria como una guerra.

La guerra se libra principalmente utilizando tecnologías que no podemos percibir: campos electromagnéticos, alimentos modificados, agua contaminada, nanotecnología, cielos oscurecidos, inteligencia artificial, biología sintética etc. El elemento de propaganda es importante, pero no es suficiente para explicar el nivel de control sobre la mente humana.

https://tinyurl.com/5cy5ytc8

OBSTÁCULOS

Según Mike Quinsey, los oscuros aprovechan cada oportunidad para alejarnos de la verdad y es un papel que desempeñan para el cual han sido designados debido a su responsabilidad kármica. Con su experiencia, es un objetivo para el que juegan y están bien preparados.

El progreso espiritual puede ser muy rápido siempre que enfrentes tus desafíos, pero, por desgracia, a muchas almas les resulta difícil no caer bajo la influencia de aquellos que las tientan para alejarlas de la Luz. Sabemos que la vida puede ser dura, pero como señalamos a menudo, no se le somete a más pruebas de las que puede manejar.

Date cuenta de que no te enfrentas solo a los oscuros, y tus guías siempre están contigo haciendo todo lo posible para garantizar que respondas positivamente. A menudo son esa voz tranquila que te impulsa a tomar la acción correcta cuando te enfrentas a un desafío.

La vida es un juego, pero muy serio, y pocos se dan cuenta de su verdadero significado. Está planeada para brindar las experiencias que necesitas para evolucionar, así que cuando sepas que estás siendo desafiado, haz todo lo posible para responder de la manera correcta.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/07/14/mike-quinseys- higher-self-message-for-july- 14-2023/

DESOLACIÓN

¿Qué es la abominación desoladora? La expresión “abominación desoladora” se origina en la Biblia, específicamente en los libros de Daniel y Mateo. En ambos casos, se refiere a un evento o a una figura que trae desolación y profanación a un lugar sagrado. El libro de Daniel se refiere a un futuro evento en el que se profanaría el altar del templo.

En el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo 24:15, Jesús también menciona la abominación desoladora al hablar de los eventos que precederían a su segunda venida. Jesús advierte a sus seguidores sobre la llegada de un momento en el que se establecerá una abominación en un lugar santo, lo que indica una profanación del templo nuevamente. Esta referencia puede entenderse como una advertencia simbólica de eventos futuros.

NUEVA REALIDAD

El Consejo Arcturiano 9-D a través de Daniel Scranton.- Estamos muy felices de anunciarles a todos ustedes que han estado co-creando una realidad maravillosa para que todos puedan ascender. Es una realidad que está llena de luz y amor, compasión y creatividad, y es la realidad que se está creando a partir del mundo en el que viven y de toda la discordia que experimentan.

Parte de lo que están haciendo allí en la Tierra es determinar qué sería mejor para ustedes mismos y para el colectivo. Es posible que no puedan ponerse de acuerdo sobre cómo llegar a ese mundo mejor, a esa realidad mejor, pero la mayoría de las personas en su mundo quieren paz, armonía, y que se trate con respeto a los seres humanos y a los animales. La mayoría de la gente quiere que todos tengan suficiente comida, ropa, vivienda, agua limpia y todo lo que necesitan para prosperar, y ahí es donde fluye la mayor parte de la energía creativa en este momento.

Estás construyendo esa realidad a partir de las cenizas de ésta que se desmorona a tu alrededor. Puedes ver que no se sostiene la realidad en la que te encuentras. Sabes que no puedes continuar en el mismo rumbo que has estado como colectivo y quedarte en la Tierra, y es por eso que tanta gente está interesada en el espacio, colonizar Marte, encontrar un nuevo planeta parecido a la Tierra y la posibilidad de vivir en una estación espacial.

La gente está lista para tirar la toalla porque con su mente no puede descifrar cómo llegar desde donde están hasta donde la mayoría de ustedes quiere ir. Por supuesto, todavía hay quienes están en posiciones de gran riqueza, poder y autoridad que quieren que las cosas sigan como están, pero su número es pequeño y el vuestro es grande. Y cuando no están de acuerdo sobre cómo llegar a esa mejor realidad, se dividen y se vuelven menos poderosos como colectivo.

Y es por eso que, como en la mayoría de los casos de manifestación, necesitas dejar de lado el ‘cómo’. A medida que te enfocas en ‘el qué’ y en cómo se siente, te acercas cada vez más a eso como colectivo. Y el hecho de que tu mente no pueda descifrar cómo llegar a donde quieres ir, no significa que no exista el camino. Existe.

Mucho de lo que experimentas está más allá del nivel de comprensión de la mente física y, sin embargo, lo aceptas como real y verdadero. Debes aceptar que este mundo que estás co-creando no sólo existe, sino que también será fácilmente accesible para todos los que lo están co-creando, y debes dejar de lado la necesidad de saber cómo va a funcionar todo. Sucederá.

https://danielscranton.com/

AMANECER

Nos encontramos en el umbral de un gran amanecer según Metara. Algo en lo profundo de la vida está cambiando. Una era está terminando y en el mismo centro de la creación. Algo nuevo está naciendo. Estamos despertando de un largo sueño colectivo, un sueño in vitro en lo profundo del útero de nuestra Madre Tierra. Ahora es el momento de un gran cambio de ruedas cósmicas que dará como resultado la reforma de nuestra Tierra y desencadenará un cambio radical en la conciencia

Un maremoto galáctico de luz está descendiendo sobre la Tierra activando el potencial más alto, elevando la frecuencia. La realidad está siendo reformada, redefinida. La activación de nuevas vías neuronales desencadenará nuevas percepciones. Nueva información, nuevos impulsos y un reajuste del ADN.

Ábrete a estas frecuencias dimensionales superiores. Suéltate. Ámense unos a otros en estos tiempos venideros. Sean amables unos con otros. Reúnanse en comunidad, compártanse, vivan su sueño. Vive tu corazón. Ábrete. Prepárate para los desafíos que se avecinan en tiempos oscuros de caos y agitación Experimentaremos un reajuste dinámico de los campos electromagnéticos y de los sistemas terrestres a escala mundial.

Mantente presente. Mantén la calma y centrado. Trata de no juzgar lo que está sucediendo. Ríndete al proceso. Mantente firme en el conocimiento de lo que está naciendo. El proceso de dar a luz es una empresa impresionante. Una tarea ardua, a menudo luchada con intensidad. Quédate en el corazón. Mantente conectado con tus seres queridos, amigos y familiares

Recuerda que esto también pasará y es una purificación necesaria. Una gran purga de todo lo que no está en resonancia con lo que está naciendo dentro de nosotros. Todo será redimido y reformado de manera milagrosa. El caos se convertirá en paz y el dolor en alegría.

Confianza con amor. La mariposa es una demostración maravillosa del poder de la confianza y la vulnerabilidad en el milagro de la metamorfosis. Después de todo, ¿qué es una mariposa sino el florecimiento de una oruga. Está más allá de vuestros sueños más fantásticos.

Emergiendo del útero de la crisálida, la mariposa desecha su restrictiva seda y caparazón para heredar un nuevo mundo mágico de flores, brisas y sol, un mundo de libertad y deleite, y una celebración de su naturaleza divina, extendiendo sus alas por primera vez, ella no tiene idea de si puede volar. Simplemente abre sus alas con perfecta confianza y es transportada sin esfuerzo a la danza en espiral del vuelo elegante

A medida que diriges tu luz hacia adentro y eres testigo de tu verdadera naturaleza, te conviertes en un espejo vacío, y vas más allá de creencias o doctrinas. Se produce una disolución los velos, donde lo informe toma forma.

Yendo o viniendo, estamos en el lugar correcto. A medida que se levanten los velos, percibiremos mundos de una belleza inimaginable. Mundos astrales de luz que se transformarán a sí mismos. Brillarán e interpenetrarán la densidad de la materia, haciéndola translúcida, menos densa y más permeable a nuestros pensamientos y sentimientos.

La realidad multidimensional y la interconexión de todas las cosas será tan clara como la luz del Sol. Y así como la luz no está separada del Sol ni la ola está separada del océano, así nos daremos cuenta de nuestra conexión con la Fuente, y nos reconoceremos unos a otros, como uno, como un océano extenso de amor y luz.

Deja que lo divino reconozca las luces divinas y encuentre otras luces y, a medida que se encienda la chispa dentro de ti, así también se encenderá dentro de otros en un majestuoso resplandor de conciencia, y prenderá fuego al mundo en su magnificencia. Un nuevo mundo sin miedo, sin guerra, sin codicia, en la custodia segura de una especie despierta, manifestando paz con amor, luz y celebración.

Que la Madre Divina bendiga a todos los seres sintientes como a sus hijos. Que los ascendidos bendigan a la humanidad. Que la religión sea barrida por la revelación de lo que somos. Que los hijos de la Tierra entiendan que éste debe ser un lugar de nacimiento para una nueva humanidad. El nacimiento de un mujer nueva, completamente discontinua del pasado. Liberada, transformada y metamorfoseada en un ser multidimensional, consciente, total y libre.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/07/15/metara-threshold/

Enlace al vídeo completo en español: