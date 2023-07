Ante el 23-J

¿Qué estoy aprendiendo en éstas elecciones?:

A luchar por todo aquello en lo que creo.

A caerme y levantarme y continuar, más rápido o más lento, con una parásita de un segundo pero Continuar.

Tal vez, no soy lo que la gente espera de mí, pero sí soy lo que yo espero de mí misma.

Las decisiones son eso, decisiones, y no sabemos cómo siempre aparece por un rincón cielo el dinero.

Las tomamos por impulsos o meditadas, de frente o a escondidas, solos o en grupo, calculamos o no calculamos consecuencias, tenemos o no tenemos recursos. Adoro no ser un mandatario porque al fin y al cabo él es el que firma la sentencia y sobre él recae la culpa.

Las decisiones, hasta la más sencilla, no dejan de ser complejas porque siempre traen consecuencias, es decir causan efectos positivos o negativos pero efectos.

¿Qué he recordado?, que somos un microcosmos sí, pero con Honda expansiva. Tenemos familia, que a su vez tiene más familia, amigos que a su vez tienen más familia, más amigos, nos relacionamos en entornos laborales asociaciones cada vez que movemos una ficha de dominó, caen infinitas fichas.

No Existe un adversario pequeño.

En los desfases prima de la rebeldía al respeto, por nada en concreto sino porque hay que subsistir.

Las normas y las artimañas

Ustedes juzguen.

El dinero siempre se puede conseguir pero la reparación de un daño moral no.

En fin me han pillado ustedes un poco melancólica. Será que les echaba de menos.