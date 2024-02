El Colegio de Periodistas solicita a la Universidad de Almería reformular la convocatoria de una plaza de Técnico Especialista en Prensa e Información

La corporación se pone a disposición de la Universidad almeriense para solucionar el malestar generado entre los profesionales del sector en Andalucía y corregir la situación

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha registrado una solicitud en la Universidad de Almería pidiendo la reconsideración de la convocatoria de una plaza de Técnico Especialista en Prensa e Información para la que no se requiere el título de periodismo o comunicación.

Tras conocer esta convocatoria los servicios jurídicos del Colegio están valorando “la posibilidad de interponer un recurso administrativo o si presentamos directamente un recurso contencioso-administrativo” contra dicha oferta teniendo en cuenta que el título de Bachiller o equivalente (o experiencia laboral equivalente o categoría profesional reconocida en Convenio Colectivo) no es el adecuado para realizar, con suficientes conocimientos técnicos y prácticos, las tareas específicas de relación con los medios de comunicación, elaboración y distribución de resúmenes

de medios, diseño gráfico de elementos corporativos (creatividades, banners, etc.) y su adaptación a distintos canales y medios (prensa escrita y digital, web, redes sociales), gestión web, así como monitorización y seguimiento de redes sociales, exigidas en la oferta.

En este sentido, el Colegio de Periodistas considera que, sin lugar a dudas, tanto las funciones descritas, como el temario específico publicado para la realización del ejercicio de libre oposición para este puesto de trabajo están relacionadas con el ámbito competencial del periodismo y la comunicación audiovisual.

Es por todo lo anterior que esta institución, tras las gestiones realizadas por la presidenta del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Almería, Marina López ha decidido poner de manifiesto su desacuerdo con esta situación “que podría resultar ilícita” en la que una universidad pública andaluza lleva a cabo, en condiciones totalmente inusuales, la convocatoria de una plaza de periodista, sin requerir la titulación pertinente. Mediante registro de solicitud en el que se expone la posición del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía frente a esta oferta. “No entendemos la necesidad de alargar la supervivencia de un puesto que hace tanto daño a los profesionales titulados en comunicación y periodismo, desacreditando un título expedido por las universidades.”

Desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía se ha solicitado que la Universidad de Almería busque una fórmula que no perpetúe una situación alejada del sentido común.

Por todo lo anterior, el CPPA, ha solicitado que se tenga en cuenta esta solicitud y se reconsidere esta convocatoria, teniendo en cuenta los intereses de la ciudadanía, de la comunidad universitaria y de la profesión periodística, buscando una solución más justa y adecuada.

El Colegio de Periodistas, como representante legal de la profesión en Andalucía, se ha puesto además a disposición de la Universidad para revisar o aportar sugerencias a las bases de esta u otras convocatorias de empleo para periodistas y/o comunicadores, RPT, pliegos y demás documentos relacionados con procedimientos públicos/privados que incluyan el desarrollo de tareas informativas.

Al tiempo que advierte que permanecerá vigilante y pondrá todos los recursos a su alcance para poner freno al intrusismo y la precarización enquistada en la profesión.

Compromiso por el Empleo

La Asamblea General del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó en noviembre de 2016 el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística, al que se han sumado instituciones públicas como el Ayuntamiento de Cabra, que asumió el texto el 29 de diciembre del pasado año por acuerdo unánime de la Corporación municipal.

Este compromiso prevé que “dentro de la potestad que las administraciones tienen como entidades empleadoras y en la capacidad de organización que les confieren las respectivas normas reguladoras, estas deben comprometerse y procurar que para el desempeño de las funciones de información y/o comunicación propias del

ejercicio del periodismo, a través de los gabinetes de prensa o direcciones de

comunicación, incluido cualquier medio de titularidad pública, la persona que realice

dichas funciones deberá contar con la titulación universitaria oficial correspondiente

a la licenciatura o grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes”.

Asimismo, el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística establece que “para la realización de las labores de comunicación e información se doten puestos específicos y cuando esto no sea posible, se contraten tales

servicios a empresas o gabinetes externos que tengan incorporados entre sus recursos humanos, para el desarrollo de labores propias de periodismo, a personal con la debida y arriba citada titulación”.

Por último, el Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística también pretende contribuir, en el marco de sus competencias, “a reducir la tasa de desempleo en el sector y a la mejora de las condiciones laborales de estos profesionales, conscientes de la amenaza que suponen para el periodismo la situación de precariedad y desempleo que se registra en este sector”.