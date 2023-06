¿Inversión Geomagnética?

Calma sospechosa

El polo magnético se acelera

S e desplaza a un ritmo rápido

Mensajes espirituales al respecto

El polo norte magnético se está desplazando con mayor rapidez de lo habitual y no sabemos por qué, pero esta noticia nunca saldrá en televisión. El doctor Sam informa que estamos llegando al final de una lenta emigración del polo norte magnético. En diecisiete días, el desplazamiento del polo magnético cubrió unos cinco kilómetros. Ahora solo le faltan otros cinco kilómetros para llegar al punto sin retorno. Ésta es una aceleración que no hemos presenciado antes, y hay varias hipótesis para explicarla, desde las tormentas solares hasta un visitante muy pesado llamado planeta X.

https://beforeitsnews.com/ spirit/2023/06/nibiru-dr-sam- urgent-lack-only-3-miles-to- arrive-at-the-point-without- return-given-june-2nd-2023- 2522263.html

Los polos magnéticos de la Tierra se están moviendo continuamente, de ahí que actualmente no coincidan exactamente con el polo norte y el polo sur. Se mueven tanto que llega a un punto en el que se invierten cada cierto periodo de tiempo. Esto, por muy interesante que sea, tiene consecuencias transformadoras.

https://www.xataka.com/ ecologia-y-naturaleza/ consecuencias-ultima- inversion-polos-magneticos- desastres-climaticos- tormentas-electricas- extinciones-masa

Una inversión geomagnética es un cambio en el campo magnético de un planeta tal que se intercambian las posiciones del norte magnético y el sur magnético. El campo de la Tierra ha alternado entre periodos de polaridad normal, en los que la dirección predominante del campo era la misma que la dirección actual, y polaridad inversa, en los que era la opuesta.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Geomagnetic_reversal

DESPLAZAMIENTO

El campo magnético del polo norte se está moviendo hacia Siberia. Los motivos son casi un misterio sobre el que trabajan diferentes grupos científicos para resolverlo. A comienzos del siglo pasado, el polo norte magnético se encontraba en Canadá; a comienzos del XXI, en Groenlandia. Casi dos décadas después se está desplazando hacia Siberia a un ritmo aproximado de cuarenta kilómetros por año. Un movimiento con implicaciones importantes para el planeta y el ser humano, dada la tendencia a invertir la polaridad del campo magnético terrestre.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Polo_norte_magn%C3%A9tico

En un estudio publicado en NewScientist, se asegura que el campo magnético de la Tierra ha cambiado en otras ocasiones; también se ha debilitado y fortalecido a lo largo del tiempo. Se calculan 183 inversiones de los polos en los últimos 83 millones de año. El último, sucedió hace 780.000 años. De hecho, hace 75.000 años, el campo magnético estuvo a punto de colapsar, y de haber sucedido, la vida como la conocemos no habría existido posiblemente. Pero el núcleo interno comenzó a formarse, proporcionando una nueva fuente de energía para el campo magnético.

https://www.fundacionaquae. org/wiki/el-polo-norte- magnetico-se-desplaza-a-ritmo- alarmante/

¿ AGOSTO O SEPTIEMBRE ?

El doctor Sam cree que podría haber perturbaciones geofísicas significativas y evidentes en los meses de agosto o septiembre, pero esto no tiene por qué alarmar demasiado porque podrían ser volcanes que entran en erupción o pequeños terremotos. Para entonces habremos llegado, o pasado, el punto sin retorno del campo. Si la aceleración es tanta ahora como lo será después de que pasemos el punto 40, la brújula digital sensible mostrará el alcance de la desviación. Cada uno según su ubicación geográfica en relación al norte de Rusia, en principio. Y esto puede llegar a las fronteras de Mongolia en un futuro próximo.

¿Cómo será la navegación y el posicionamiento? ¿Cómo será el clima mundial en general, y el desplazamiento de las placas tectónicas continentales? Desgraciadamente, hay un clima anormal que no es oportuno. El verano no es verano, ni el invierno es invierno. Estamos experimentando las cuatro estaciones al mismo tiempo. Las expectativas indican la continuación de estas fluctuaciones, y los modelos climáticos son diferentes. Al mismo tiempo los seres humanos experimentamos diversos síntomas en el cuerpo. ¿Tienen un papel las tormentas solares en esta distorsión?

CALMA SOSPECHOSA

Opina el doctor Sam que el campo magnético de la Tierra está prácticamente terminado, y no se detendrá aquí. La radiación cósmica comenzará su transformación a gran escala, comenzando desde el núcleo de la Tierra, al manto, y a las capas de la atmósfera. La Tierra está ahora en una fase de relativa calma y esa calma es sospechosa. Llegaremos y pasaremos por el punto sin retorno, y alguien vendrá y dirá que no pasó nada. La promesa divina está cerca, a su juicio.

El doctor Sam cree que los principales cambios terrestres por venir serán iniciados por un mensajero ardiente. Incluso ahora una estrella de gran poder se dirige hacia nuestro cuerpo solar. La estrella sería invisible para el ojo humano, o incluso telescópico, pero se encuentra en un camino que la pondrá en conjunción con nuestro sistema solar.

A su paso, afectaría los movimientos de todos los planetas de nuestro sistema y, por lo tanto, provocaría cambios en la superficie de los mismos. El efecto de este tránsito sería poner en marcha los cambios terrestres que están profetizados. Varias tierras se hundirían, otras se levantarían, para cumplir con el patrón kármico de evolución de esta Tierra como fue el caso de la Atlántida.

La humanidad tiene el poder de influir en la naturaleza de esta transformación a través de su comportamiento, a través del uso de la tecnología, a través del uso o abuso de los tres reinos de la materia en esta Tierra. Puede agregar o moderar el camino y la influencia de esta gran estrella. Cómo se comporten ahora como individuos, cómo guíen su vida y manifiesten su conciencia afectará a esta gran transformación de la Tierra.

MENSAJES

Ignora a cualquier persona que diga que la RV ocurrirá el próximo lunes o muy pronto. Esto da como resultado una gran decepción y baja la frecuencia. En lugar de ello, recurre a la paciencia y a la tolerancia ilimitadas sobre cuánto tiempo tardará. Pero sin embargo también debemos ser eficaces nosotros mismos en acelerar la llegada del Cielo a la Tierra.

https://dinarchronicles.com/ 2023/06/07/raanras-message- 136-by-raanra-6-7-23/

Según un mensaje del Arcángel Miguel “el espacio y tiempo en el que vivimos se endereza ahora a toda velocidad. Las tres envolturas llamadas ionosfera, magnetosfera y heliosfera se hicieron totalmente permeables a las radiaciones cósmicas, a las radiaciones de la Luz y a nuestras dimensiones. Esto significa que no hay más obstáculos técnicos para nuestra intervención dentro de esta dimensión. No existe ninguna coacción que pueda obligarnos a no manifestarnos. Lo haremos de acuerdo a tu llamada, tu deseo de libertad y liberación, de acuerdo a tu deseo de encontrar la Unidad y sobre todo el Ser, es decir la totalidad de lo que eres.”

https://www.autresdimensions. info/p/mikael.html

Según Aivanhov, “la Tierra ascenderá y por lo tanto, pasará a la quinta dimensión, y los que quedarán en esta Tierra serán seres que habrán transmutado completamente el cuerpo carbonoso y que habrán sido sometidos y recibidos la transformación de las radiaciones cósmicas, las radiaciones galácticas y las radiaciones de la Tierra, es decir estar sobrecargados de rayos gamma que habrán transformado el ADN y la estructura incluso del átomo. Estos serán los seres de la quinta dimensión. La tercera dimensión unificada donde se libera la conciencia no existirá más en este universo.”

https://www.autresdimensions. info/p/om-aivanhov.html

Según la visión de Ramala “todos ustedes están muy familiarizados con la experiencia de la vida a través de sus sentidos físicos. Se han acostumbrado a la fuerza de la naturaleza tal como existe en el plano terrestre. Eres demasiado consciente de las limitaciones del mundo físico en el que encarnas brevemente, de la composición de tu atmósfera, de la composición de tu cuerpo, del agua que es tan esencial para tu crecimiento y existencia continua. Pero las condiciones no serán las mismas en la nueva era. No podrán sobrevivir a los cambios que están por venir simplemente adaptándose físicamente, porque el cuerpo físico que buscan proteger no existirá en la nueva era. La estructura física de los seres humanos que habitarán la nueva era habrá cambiado radicalmente. Mientras que, ahora, un gran porcentaje de tu cuerpo es agua, en la nueva era será aire.”

https://ramalacentre.com/ TheVisionOfRamala.pdf

Dice Ramala: “¿Cómo y cuándo se producirán estos cambios en la Tierra? Pueden ocurrir de varias formas dependiendo de si son iniciados por la destrucción humana o por la intervención divina. En cuanto al momento de este evento hay muchas opiniones pero, en verdad, sólo hay un ser que posee ese conocimiento y ese es tu Dios, el Creador de todos nosotros. Además, ese conocimiento no se dará a conocer a nadie hasta que se acerque el momento real.”

https://www.ramalacentre.com/ thewisdomoframala.pdf

Los mensajes marianos se enfocan en que atravesemos el periodo de tribulación antes de la Segunda Venida que incluiría la aparición del anticristo en forma física. Según el Arcángel Miguel, sólo moviendo nuestra energía divina, desde el centro del plexo solar al centro del corazón, tendremos la energía conservada para superar la tribulación. Cabalgamos sobre la energía de la Fuente, y cuando nos damos cuenta de ello dejamos de desperdiciar la energía sexualmente.

Según nuestra Señora “la Iglesia camina hacia un gran naufragio espiritual. Las grandes verdades serán abandonadas y las falsas ideologías ocuparán un lugar importante. No olvides las lecciones del pasado. La humanidad está enferma y necesita ser curada. No te alejes de la verdad. La humanidad camina hacia el abismo de la falta de fe.”

https://beforeitsnews.com/ spirit/2020/05/marys-messages- to-help-us-during-tribulation- period-2517355.html

NOTICIAS

AMÉRICAS

Enlace al vídeo completo en español: