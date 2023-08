13 AGOSTO ACTO HOMENAJE A JAVIER VERDEJO

En la noche iluminada por la luna llena del 13 agosto 1976, caía

asesinado en la playa de San Miguel de Almería Javier Verdejo Lucas,

estudiante de 19 años y militante de la organización Joven Guardia

Roja.

Su delito, para los represores era el estar organizado contra la

dictadura del capital e intentar escribir en una pared las palabras “Pan,

Trabajo y Libertad”. Sólo pudo poner “pan” y una “t” antes de ser

descubierto, perseguido y abatido por la guardia civil.

No hubo investigación, ni juicio, únicamente un vergonzoso informe

oficial, según el cual, todo fue un accidente. (Que si la oscuridad, que si

la torpeza del criminal etc). Nadie fue juzgado ni condenado por lo

ocurrido. Como en otros de cientos de miles de casos que el régimen

franquista que se impuso a sangre y fuego en 1939 y su continuador, el

régimen borbónico de 1978, llevaron y siguen llevando a cabo.

Su entierro fue una muestra de dolor y de rabia contenida. Miles de

almerienses le acompañaron exigiendo castigo a los culpables. Pero ahí

quedó todo

Desde hace ya trece años, un grupo de personas y organizaciones nos

propusimos acabar con este pacto de silencio. Y cada 13 de agosto,

organizamos un acto de homenaje y otros actos en torno a esa fecha. La

memoria de las personas que han sido asesinadas luchando por la

libertad y contra la opresión no puede caer en el olvido.

Por ello os convocamos el próximo domingo 13 de agosto, a partir de

las 9 de la noche al Homenaje que le haremos, en el mismo lugar donde

lo mataron, homenaje que hacemos extensible a todas y todos los

represaliado y asesinados bajo las botas y armas de la dictadura del

Capital. Plaza Miguel Naveros, junto a calle San Miguel y al inicio del

paseo marítimo de Almería capital. En el acto además de

intervenciones de recuerdo y denuncia de su asesinato, habrá música,

proyecciones y otras actividades. Os esperamos.

VERDEJO HERMANO NOSOTROS NO OLVIDAMOS

CONVOCAN:

C.A.P JAVIER VERDEJO- NACION ANDALUZA- SAT- PCPA