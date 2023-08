El Dragón Chino

La familia del Dragón

Están ganando la batalla

Simbolismo de los dragones

Controlan el sistema financiero

Apoyan a los sombreros blancos

Hacen consciente lo inconsciente

El principal rival en la guerra financiera mundial es una misteriosa familia de dragones, que controla la mayor parte del oro y de los metales preciosos del mundo. Trazan su propia historia seis mil años atrás que se remonta a la ruta de la seda y a las redes comerciales marítimas de Asia según Benjamín Fulford.

Las familias del dragón son herederos de antiguas dinastías chinas y no son comunistas por lo que no residen en China continental sino en países limítrofes como Taiwán, Japón, Filipinas, Singapur, Malasia e Indonesia, pero quieren ayudar a su pueblo y a todo el mundo, y son el sostén económico de los sombreros blancos en China que luchan contra la dictadura del PCCh. Todas las reformas positivas que se han hecho en China han estado apoyadas por estas familias.

Estas familias de dragones son relativamente jóvenes en comparación con las sociedades secretas occidentales que afirman tener una antigüedad de 26.000 años o más. No obstante, parecen estar ganando la batalla por el control del sistema financiero mundial porque se centran en la realidad física y económica del aquí y ahora. Cortaron el suministro a principios de la década de 1970 y ahora están cortando el suministro de petróleo,

El contacto directo con estas y otras sociedades secretas es que todos valoran el planeta Tierra y no quieren verlo destruido. Es por eso que todos acordaron detener el plan de volver a la humanidad a una experiencia cercana a la muerte. Todos se han comprometido a nunca más dejar que la humanidad pase por una experiencia desagradable. Con suerte, esto conducirá a la paz mundial pronto.

China es uno de los mayores tenedores de oro del mundo, ya que ha acumulado lingotes durante varios años como parte de su estrategia para diversificar sus reservas internacionales y reducir su dependencia. Esta acumulación de oro por parte de China ha sido ampliamente informada por fuentes confiables y reconocidas en el ámbito financiero y económico.

Actualmente, la economía de China muestra pocas señales de recuperación, con nuevas tensiones en el mercado inmobiliario y la deflación amenazando las perspectivas de crecimiento. La recuperación económica de China se ve lastrada por un empeoramiento en la caída de la propiedad, y es probable que los últimos datos muestren pocas señales de un repunte en el crecimiento.

DEFINICIÓN

En muchas culturas orientales los dragones son reverenciados como representantes de las fuerzas primitivas de la naturaleza y del universo. En Oriente, el dragón siempre se ha considerado una criatura benéfica y un símbolo de buena fortuna. En la cultura china, el dragón es un símbolo poderoso y auspicioso que se asocia con diversas cualidades y significados según su color.

No es cierto que todos los dragones sean malos ni que todos sean buenos. Como siempre digo, hay de todo como en botica, buenos, malos y regulares, pero desconfío del dragón negro. Yo no soy dragón sino tigre, por mi año de nacimiento, y los tigres felinos no se suelen llevar bien con los dragones reptiles. El dragón es el rey del cielo y el tigre es el rey de la tierra en la mitología china. No obstante, mi protector es el dragón azul y también simpatizo con el dragón blanco.

El dragón azul es un símbolo de fuerza, sabiduría y protección. Se asocia con el este y con el agua. Representa la primavera y el renacimiento. También se considera una figura protectora y benévola.

El dragón blanco se asocia con la vejez y la experiencia. Representa la inmortalidad y la conexión con lo espiritual en la cultura china. A menudo se considera un símbolo de la transformación y la conexión con lo divino. Se cree que el dragón blanco tiene la capacidad de viajar entre el mundo mortal y el mundo espiritual, lo que refleja su conexión con la inmortalidad y la sabiduría trascendental.

El dragón amarillo es un símbolo de poder imperial y prosperidad. Es el más prestigioso de los dragones y representa la autoridad y el respeto. También simboliza la abundancia y la riqueza.

El dragón rojo es uno de los dragones más comunes en la iconografía china. Representa la energía, la pasión y la buena fortuna. Es símbolo de éxito y logros. Además, el dragón rojo se asocia con el sur y con el verano.

El dragón verde se relaciona con la agricultura y la naturaleza. Representa el crecimiento, la renovación y la armonía. También esta asociado con la primavera y el este.

El dragón negro es un símbolo del norte y del invierno. Representa la protección y la superación de desafíos. A veces se asocia con la sabiduría y el conocimiento oculto.

RUPTURA

La energía para el paso de ruptura final se está acumulando entre la gente y en un día que nadie puede predecir, de forma completamente inesperada, saldrá a la luz el alcance total de todas las falsedades y será visto por las masas, porque se hará consciente lo inconsciente. El objetivo sería desplumar a la población tanto como sea posible, sin que se rebele, opina Peter B. Meyer.

Se crearán más empleos para restaurar y mejorar nuestro mundo de modo natural si el planeta Tierra introduce otro sistema basado en cuatro factores principales: salud, alimentación, felicidad y medio ambiente, pero no la ecología de la élite que quieren vendernos.

Algunos dicen que el dinero compra la felicidad, pero el dinero sólo puede comprar cosas materiales. La verdadera riqueza viene de dentro, por ejemplo, utilizando dinero real, fabricando cosas reales y prestando servicios reales, que es lo contrario de la deuda. Esto no necesita más explicación. Todo el mundo acepta una moneda de oro tal cual. Sin antecedentes ni balances.

El castillo de naipes se desmorona poco a poco. Cada vez más gente percibe los hilos que dirigen a las marionetas. Los despiertos perciben cómo los titiriteros mueven los hilos, y ya no están ocultos en las sombras como antes. Todo lo que nos llega ahora es oportuno; es la Inteligencia Cósmica dirigiendo todos los movimientos en el Universo infinito.

CAMBIO DE ENERGÍA

Lo Divino ha reconfigurado los sistemas de meridianos del planeta tierra y de los seres humanos. En los últimos días se ha llevado a cabo una intervención divina especial para limpiar las viejas energías del planeta y de los seres humanos. Este proceso es desesperadamente necesario. Gaia ha pedido repetidamente al Ser Supremo que tome medidas para eliminar las viejas energías para que ella y sus hijos puedan ascender con seguridad.

Lo Divino ha honrado la solicitud de Gaia y llevó a cabo la operación para eliminar por completo las viejas energías del planeta. Se han reconfigurado los sistemas de meridianos del planeta tierra para que ya no haya posibilidad de que las viejas energías permanezcan en el cuerpo energético de los seres humanos. La nueva tierra Gaia tampoco tiene lugar para las viejas energías. Por lo tanto, el planeta tierra y la humanidad están completamente libres de estas viejas energías.

Lo Divino dice que se están liberando las viejas energías para su limpieza y transmutación. Puede causar caos en el proceso de transmutación pero es necesario. Una vez realizado el proceso de transmutación, el planeta y la humanidad estarán libres de ellos.

Lo Divino alienta a los misioneros de la luz a continuar con el buen trabajo y a continuar limpiándose a sí mismos, a su familia y a sus amigos y permitir que se vaya lo viejo. Una vez que termine el proceso de limpieza, se reiniciará el plan Divino. Sin embargo, por ahora, es fundamental que se limpie y se transmute por completo la vieja energía en todo el planeta y en la humanidad.

PLAN DIVINO

Saulo a través de John Smallman.- Mientras continúan esperando expectantes y tal vez un poco impacientes por su despertar, quiero asegurarles que el plan divino para la humanidad se está desarrollando como Dios quiere. Su voluntad para ti es gozo absoluto y eterno, y por tanto eso es lo que experimentarás dentro de poco. No te dejes distraer por los dramas egoístas colectivos a nivel mundial en los que los medios de comunicación intentan centrar tu atención. Es una distracción que te anima a buscar más de lo mismo.

Para la gran mayoría de ustedes, la forma más útil, de apoyo, eficaz y poderosa en la que puedes pasar tu tiempo mientras ayudan en gran medida en el proceso de despertar es simplemente Ser. No se requiere ningún esfuerzo porque el sólo ser es simplemente expresar el amor que eres, y hacerlo es la voluntad divina y la tuya.

Siempre se logra la voluntad divina, y esto lo saben en lo profundo de ustedes. Sin embargo, debido a vuestra elección de libre albedrío de experimentar la irrealidad, la separación de Dios, cuando encarnan en forma humana, se les oculta vuestra memoria de la realidad y entran en estado de amnesia. Pero como saben, la única forma de avanzar es a través del amor.

CURIOSO

