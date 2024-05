Vienen turbulencias

Esto no es como pulsar un botón. El diablo está en los detalles del reinicio financiero.

Se están elaborando trámites para un nuevo sistema financiero mundial mientras implosiona el viejo. Abogados y banqueros están redactando documentos para un nuevo sistema internacional que se aplicaría gradualmente a partir de este otoño y hasta 2025. Este trabajo es necesario porque surgirían problemas si no se resolvieran los detalles adecuadamente.

Queda mucho por limpiar antes de que comiencen el nuevo sistema financiero y la nueva arquitectura internacional según Benjamin Fulford. Mientras tanto, seguirá implosionando el viejo orden mundial. Esto significa que vamos a experimentar muchas turbulencias a medida que los últimos luchan por mantener el control del planeta. Este ajuste requiere tiempo. Sin embargo, lo que hay que dejar claro es que esto no será una transferencia de poder de un grupo secreto a otro. El nuevo sistema será entregado al pueblo para que “los mansos hereden la tierra” dice Fulford.

https://benjaminfulford.net/ paper-work-for-new- international-system-being- drawn-up-as-satanic-rule- implodes/

OPINIONES

Derek Johnson dice que está en marcha el plan y la depuración. https://rumble.com/v4wcdui- derek-johnson-trump-is-the- commander-in-chiefpeople-are- witnessing-the-dest.html?mref= 9ceev&mc=ewucg

Poofness dijo.- El inevitable movimiento de alfombras tendrá que ocurrir antes de que comience la dispensación de cualquier tipo de fondos. Estamos buscando saber algo más sobre las alternativas que nos esperan, pero por ahora el movimiento es en defensa y no tanto en acciones. Hay modificaciones bancarias que también están en proceso y que también se deben configurar en la forma en que comenzará la extracción. https://goldenageofgaia.com/ 2024/05/20/poof-said-for-may- 20-2024/

Esto nunca ha sido un momento de reinicio como “presionar un botón”, según Ricitos de Oro. Más bien, ha sido una evolución gradual hacia una nueva forma de vida determinada por un deseo interno de cada país de experimentar un nivel de libertad a través de decisiones conscientes que produzcan lo mejor de todos nosotros. Es un movimiento del cuerpo, la mente y el alma para restaurar una separación que nunca debió ocurrir. A medida que regresamos a nuestro hábitat natural, cambiará nuestra vida para siempre por un evento que llama a lo más elevado de nosotros a vivir en el mundo tal como es. https://dinarchronicles.com/ 2024/05/20/gradual-evolution- seeds-of-wisdom-rv-gcr- updates-from-goldilocks-5-20- 24/

PROPUESTAS

Se discuten propuestas y tendencias que podrían llevar a reformas significativas del actual orden monetario y financiero mundial en los próximos años. Algunos expertos argumentan que estamos presenciando el nacimiento de un nuevo “Bretton Woods III” respaldado en una cesta de materias primas, en lugar del dólar, lo que debilitaría el sistema del eurodólar y contribuiría a presiones inflacionarias en Occidente.

La cumbre del nuevo pacto financiero mundial celebrada en París en 2023 fue vista por algunos como un posible primer paso hacia una reforma de la arquitectura y gobernabilidad financiera internacional, con resultados como el cumplimiento del objetivo de transferir cien mil millones de Derechos Especiales de Giro a países en desarrollo para apoyar la estabilidad financiera en esos países y establecer un nuevo fondo de biodiversidad.

Expertos como Barry Eichengreen analizan si el dólar seguirá siendo el centro del sistema monetario internacional, dada la creciente multipolaridad económica, la eliminación de controles de capital, el aumento del peso de las economías emergentes y la aparición de criptomonedas y monedas digitales de banco central. Algunos analistas consideran que la fragmentación geopolítica podría dividir el sistema monetario en dos bloques el dólar contra el renminbi chino.

https://www.perplexity.ai/ search/Abogados-y-banqueros- gs5FXvBNSumcECRoXc1oFQ

TENSIONES

Según Ricitos de Oro, “las tensiones geopolíticas continúan dando forma al comercio mundial”.- Las naciones BRICS seguirán creciendo. La próxima economía estará determinada por el precio del oro, y no por el dólar. Muchos países están abandonando el dólar y comerciando con sus propias monedas locales. Para unirse a las naciones BRICS, debe poseer oro para respaldar la moneda de su país. Y luego podrán ser socios comerciales dentro de los países BRICS.

Se espera que Arabia Saudita se una esta vez en agosto de 2024. Se espera que este cambio del petrodólar al petroyuan sea un cambio significativo en el flujo monetario. Creará un conjunto más equilibrado de demandas sobre las monedas locales de una manera que no hemos visto en mucho tiempo.

Estas nuevas demandas se están formando debido a la tensión geopolítica, pero al final habríamos tenido que avanzar en esta dirección de todos modos. Un sistema monetario fiduciario simplemente no está destinado a durar para siempre. Hemos estado en una economía de transición desde que abandonamos el patrón oro en 1973 bajo el presidente Nixon.

Durante los últimos cuatro años se han formado nuevas alianzas en el mar y en la tierra que determinarán nuevas rutas comerciales y nuevos socios comerciales. Estos nuevos acuerdos bilaterales entre países formarán nuevas relaciones comerciales y nuevas demandas sobre nuestras monedas locales. Esto cambiará nuestra economía y creará nuevos modelos de negocios que determinarán los precios de bienes y servicios a través de la oferta y la demanda. Cada país estará respaldado por oro y otras materias primas para nivelar el campo de juego y las oportunidades en el futuro.

El G-20 se reunirá a finales de este año para discutir y trabajar en países que aún necesitan atención en el Sur Global. El objetivo de esta reunión es nivelar el campo de juego en los mercados emergentes. Nadie se queda atrás en esta transición mundial. Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para incluir a todos los países del mundo en este nuevo sistema de comercio basado en activos digitales.

https://dinarchronicles.com/ 2024/05/20/gradual-evolution- seeds-of-wisdom-rv-gcr- updates-from-goldilocks-5-20- 24/

SUCESOS

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi , y el canciller del país, Hossein Amirabdollahian, fallecieron este domingo al accidentarse el helicóptero en el que viajaban cerca de la frontera con Azerbaiyán . https://actualidad.rt.com/ actualidad/509842-minuto- minuto-accidente-helicoptero- presidente-iran

Según Mike Adams , independientemente de la causa real del accidente, este evento es desestabilizador, especialmente dada la tensión actual en Oriente Medio . Ésta es parte de la razón por la que el oro y la plata se están disparando. Se espera que se dispare el precio del combustible en las próximas semanas, lo que desencadenaría aún más inflación en el precio de los alimentos y en otros bienes. https://www.brighteon.com/ f41c4507-91da-46b0-9a81- 4c15370dc6e0

Lo más probable es que el próximo líder supremo sea el hijo de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei . Esto significaría un regreso al gobierno dinástico en Persia , pero aún está por decidirse esto. Persia podría regresar a la dinastía Pahlaví . Están preparando al príncipe heredero Reza Pahlaví y está trabajando con la coalición. https://twitter.com/GLNoronha/ status/1792235869795213546

El fiscal del Tribunal Penal Internacional ha solicitado órdenes de arresto contra el líder de Hamás y Netanyahu . https://efe.com/mundo/2024-05- 20/cpi-ordenes-arresto-lider- hamas-netanyahu/

Julian Assange obtiene el derecho a impugnar su extradición a EEUU. https://es.theepochtimes.com/ news/assange-obtiene-derecho- impugnar-su-extradicion-ee-uu- 1284636.html

ECONOMÍA

REFLEXIONES

La luz divina no manipula por Ronna Vézane.- La Luz Divina no manipula, fuerza ni obliga a cualquiera a hacer algo en contra de su voluntad. El amor y la inteligencia divinos se convertirán en directores de la voluntad de crear, asegurando así que toda manifestación física estará alineada con el bien mayor para todos. Va contra la Ley Universal quitarle el libre albedrío a cualquiera. La elección es nuestra guía, y cuando tomamos decisiones, de forma lenta pero segura, estamos atados al resultado. Si sentimos que no es apropiado un determinado rumbo de acción porque necesitamos tener bases flexibles, entonces podemos corregir el rumbo y tomar decisiones diferentes.

https://eraoflight.com/2024/ 05/20/divine-light-does-not- manipulate/

La ola final del despertar por Kejraj.- Ya no estás en la frecuencia en la que estabas hace sólo una semana. Tu frecuencia se ha elevado mucho más en los últimos días y continúa su ascenso a medida que abres más tu corazón y sientes que la luz te envuelve y permite que te lleven a casa las olas de amor. Estáis en los últimos días de la dualidad y la matrix de la limitación. Sintonízate con la luz dentro de tu corazón y escucha el susurro del espíritu. Estáis siendo llamados a regresar a los reinos de lo Divino.

Has llegado a la ola final del despertar, donde estás alcanzando nuevas realizaciones del Verdadero Ser, al recordar que el amor es la naturaleza humana elevándose hacia las frecuencias más altas de luz. Con este despertar también viene el desmantelamiento de todas las viejas estructuras. Es muy importante soltar las creencias obsoletas que te han mantenido en la frecuencia del miedo, porque el miedo te retiene en la energía inferior de la matrix artificial.

Se esperan turbulencias a medida que se intensifique la limpieza. Nadie quedará inmune a la luz superior que ingresa en este momento. Se producirán nuevas revelaciones que desencadenarán un mayor despertar de las masas. Ésta es la fase final de tu última vida en la Tierra tridimensional, justo antes de tu regreso al reino divino y a tu ser multidimensional realizado.

https://eraoflight.com/2024/ 05/19/the-final-wave-of-the- awakening/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/jDDt_RNJupY