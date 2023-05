Me cuentan que el amor es esto, o aquello, o lo de más allá pero desconozco el, pero si me pongo a pensar.

Desconozco el verdadero significado.

Conceptos aprendidos, dentro y fuera del hogar

bien, perfecto.

Pero cual es la esencia?

Lo que genera en nosotros?

Lo que generamos?

En conceptos me siento muy afortunada.

En la práctica, supere el periodo de prueba.

Podríamos decir que es una forma de vida, un virus, una locura transitoria, como me dijo un buen amigo….

Aunque no es correcto, modestamente opino, que puede ser, anteponer el bienestar de los demás al de uno mismo.

Pero siempre ha de haber un espacio para nosotros mismos, he visto muchos casos de personas que han dedicado su vida a los demás y por no tener un espacio para ellos mismos han terminado su vida maldeciendo ) .

Para poder dar, uno ha de tener algo que ofrecer.

Amores terrenales ,

El cafecito con los amigos, las tostás de la Paca, la sonrisa picaruela de la camarera,

ese viajecito, si es preciso, en bus por toda la ciudad,

al pueblecito de al lado, animo que el mundo es muy grande y España más bella aún, como todos los países.

Hoy he conocido a una pareja de 19 y 24 años, no tienen nada, ni dinero, ni techo y menos trabajo.

El lunes se casan por amor.

Me hubiera encantado hacerle mil preguntas;

Por qué en esta situación?

Por qué?

Que sienten?

Haber si descubrimos más cosas sobre el amor a parte de

* la caridad humana

* los besos

* los abrazos

* la consideración bien entendida

* el amor entre personas/relaciones….

* A los animales, plantas.

Cual es la esencia del amor?

_ Si tengo frío. Bien

_ Si tengo calor. Bien

Que sientes tu?

Yo lo único que puedo decir, es que lo siento al respirar.

Amor por la vida.

Dulces sueños.

Algo muy especial para una joven novia.