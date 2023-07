Fideicomisos

Tres fondos famosos

Relato de James Rink

Fideicomisos mundiales

“ White Spiritual Boy Trust”

‘ Saint Germain’ y ‘Rodríguez Trust’

Están g uardados por los Templarios

Historia de los fideicomisos de Gesara

James Rink, productor del excelente documental “El cambio está en el horizonte” (Change is on the horizon), relató la historia de hace muchos años de cómo un grupo de personas influyentes previeron un periodo de tiempo en el futuro donde el mundo algún día sería bendecido con paz y prosperidad, lo que hoy en día comúnmente llamamos el plan de Gesara.

Para prepararse para esta era de abundancia, estos individuos adinerados ocultaron en secreto cantidades significativas de riqueza, protegiéndola durante décadas, para que algún día se pudieran usar sus contribuciones para ayudar a reconstruir la humanidad.

Casi ha llegado ese primer día que habían pronosticado tiempo atrás. Dentro de ese grupo, el más conocido de estos seres especiales era el polémico personaje de Saint Germain, quien aparecería a lo largo de periodos de la historia para ayudar a la humanidad en este esfuerzo.

Dentro de la colección de fideicomisos, los dos más conocidos son el Saint Germain Trust y el Rodríguez Trust. Sin embargo, hay otro fideicomiso que se ha protegido mucho más del centro de atención público, que posee una cantidad tan significativa de riqueza, principalmente en forma de oro, que no sólo podría generar Gesara por sí solo, sino que también podría usarse para respaldar diez veces todas las monedas en la tierra. El nombre de este fideicomiso es “Muchacho Espiritual Blanco” o White Spiritual Boy Trust (WSB).

LEYENDA

Cuenta la leyenda que un niño muy espiritual nacido en Filipinas pero que creció en África tuvo una visión divina en la que personas malvadas planeaban saquear los recursos naturales y robar a la gente. Al igual que en los fideicomisos de Saint Germain y Rodríguez, se guardó en su nombre una cantidad sustancial de riqueza para usarla en ayuda humanitaria mundial. Además, la distribución y el uso de los fondos de White Spiritual Boy debían estar conectados con un tiempo de ascensión y espiritualidad mundial conocido como “El Gran Despertar”.

Además, White Spiritual Boy se usaría para respaldar nuevas monedas mundiales con oro y otros activos valiosos. Esto se planeó en un acuerdo alcanzado entre el presidente de Indonesia, Sukarno y el presidente JFK, que comenzó en 1961 y finalmente se acordó en 1963. El presidente Kennedy ya había autorizado a través de la Orden Ejecutiva 11.110 la impresión de certificados de plata y se dijo que había dado autorización para volver al patrón oro el 14 de noviembre de 1963. Muchos creen que esta iniciativa audaz es lo que causó su asesinato sólo una semana después.

Establecido entre 1966 y 1968, los propietarios de White Spiritual Boy autorizaron el depósito de enormes sumas de dinero en prácticamente todos los bancos del mundo en todos los países, principalmente en forma de oro. Se estipuló que cuando se hicieran los depósitos, habría un vencimiento de treinta años, con una tasa de interés del 4% ganada sobre el dinero, y que cuando vencieran los fondos, las ganancias se dividirían por la mitad, donde el 50% se usaría obligatoriamente para fines humanitarios, y el otro 50% se reinvertiría de acuerdo con los términos originales, de modo que habría un flujo perpetuo de ingresos para el beneficio de la humanidad.

En cambio, lo que hicieron algunos bancos fue agregar estos depósitos a su base de capital y los usaron para comerciar y generar negocios que producirían una enorme cantidad de dinero para los propios bancos. En resumen: no siguieron los requisitos obligatorios, se quedaron con todo el dinero ganado para distribuirlo entre la élite y trataron de afirmar que este dinero nunca existió.

En las últimas décadas, la propiedad y la gestión de White Spiritual Boy se transfirió a una entidad soberana, conocida como International Consumer Cooperative Light Great Russia (ICCLGR), que era una entidad soberana y una sociedad establecida en 2018, completamente independiente de las leyes internacionales. Esta nueva entidad quedó bajo el control de la orden de los Hospitalarios, una rama de los Templarios.

NOVELA

Una novela puede tener una parte de ficción y otra de realidad. Según el libro White Spiritual Boy de William De Berg, una llamada de madrugada a Rachel Echon, analista de Pacific Group, resulta ser el comienzo de seis meses angustiosos en los que termina en medio de una batalla financiera internacional de alto riesgo. El editor que la llamó resulta ser miembro de la familia del Dragón Blanco, un grupo de asiáticos adinerados que intentan recuperar parte de la riqueza que creen que les robó Occidente.

Los dragones tienen uno de los dos juegos de mapas que pueden ayudar a recuperar el famoso oro del general Yamashita y buscan la ayuda de Rachel para negociar el otro juego, sabiendo que ella es la nuera viuda de uno de los banqueros más poderosos. Ella termina viajando a Filipinas, donde conoce a los principales miembros de la Familia del Dragón, visita un sitio de Yamashita recientemente inaugurado y se reencuentra con la familia de su padre.

William de Berg es el seudónimo de un autor estadounidense que, en virtud de su primer libro, “La Serpiente y el salvador” (Serpent and Savior) y ahora con White Spiritual Boy, se ha consolidado como un maestro de la ficción conspirativa.

DEFINICIÓN

Un fideicomiso es una disposición por la cual el testador deja su hacienda o parte de ella encomendada a la buena fe de alguien para que, en caso y tiempo determinados, la transmita a otra persona o la invierta del modo que se le señala.

Un fideicomiso es un contrato en virtud del cual una o más personas transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona fiduciaria, que puede ser una persona física o jurídica para que ésta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado beneficiario, y se transmita su propiedad, al cumplimiento de un plazo o condición, al fideicomisario, que puede ser el fiduciante, el beneficiario u otra persona.

Una vez que se ha perfeccionado el fideicomiso, ninguna de las partes es propietaria del bien objeto del fideicomiso. El fideicomiso es, por tanto, un contrato por el cual una persona llamada fideicomitente destina ciertos bienes a un fin lícito determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria que en determinado tiempo o una vez cumplida la condición impuesta por el otorgante del patrimonio, deberá entregar al beneficiario determinado los frutos o productos que haya generado la actividad.

Los bienes afectados al fideicomiso no corren el riesgo comercial del que transmite la propiedad de los bienes ni del propietario de los bienes después del vencimiento del plazo del contrato, puesto que el patrimonio que es objeto del fideicomiso no se puede perseguir por los acreedores de ninguno de ellos, ni ser afectado por la quiebra de ambos o de alguno de ellos.

