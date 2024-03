Tortazo en las Autonómicas, pero en las Europeas: ¡MILAGRO!

“Quien vive con temor jamás será libre”. Quinto Horacio Flaco.

Queremos dedicar este artículo a los alienados proputinistas latinoamericanos de Abia Yala. Entendemos que se odie a la CIA, al Comando Sur y demás basura gringa. Aunque las frustraciones, por la impotencia y la corrupción de la criollada, no justifican en ningún modo que pretendáis ‘vengaros’ apostando por el tirano imperialista sanguinario Putin y sobre el genocidio, el exilio y la destrucción del inocente Pueblo ucraniano invadido. Ahora que Trump – la prostituta política de Putin – ha anunciado que con la falaz excusa de la lucha contra los cárteles se dispone a crear un Protectorado en el norte de México, en línea con el clásico ‘destino manifiesto’, por este lado del Charco nos disponemos, con parecidos subterfugios a los vuestros para justificar el atropello criminal a los infelices ucranianos, prestos a comprender las razones de la próxima invasión yanqui.

Cuando al sumiso mayordomo de Washington, el presidente mexicano López Obrador (Roma no paga traidores), se le ponga cara del peruano Abimael Guzmán con el pijama de rayas o del panameño Noriega con el mono naranja – desgraciada posibilidad apuntada por la gran investigadora azteca Guadalupe Correa -, veremos que perruna jeta se os queda a los putinajos cuando utilicemos vuestro mismo sesgado argumentario demagógico para jalear al Pato Donald, amorales descerebrados sin vergüenza ni dignidad humana.

Y tras este más que merecido homenaje a los antedichos canallas enaciados, quisiéramos plantear unas reflexiones, con el objeto de estimular el libre pensamiento crítico a los que se alejan de esos babeantes pardillos resentidos, de una u otra parte del Charco.

Se cumplen unas fechas demasiado redondas para no ser aprovechadas por cierta escoria, a sueldo o no, que pretendería tal vez crear estaditos de opinión en forma de atentados de falsa bandera. Hipótesis nada descartable por la debilidad en la que nos ha sumido a todos los ‘ciudadanos’ – perdón, súbditos – el incompetente Sánchez, más conocido popularmente como ‘el Perro’ (las corruptelas del Caso Mascarillas, mientras los enfermos morían a diario, acompañarán a su partido hasta las Elecciones Europeas). Y no nos referimos al empantanamiento de los genocidios ucranio y palestino por parte de las bestias sanguinarias Putin y Netanyahu.

Aludimos a los redondos aniversarios del oscuro 11M en Madrid o al inicio este año de la invasión de Ucrania en Crimea y el Dombas… Se entrecruzan además durante el presente mes las festividades de la SS (Sem. Santa) y el Ramadán: no descartemos este año que los desalmados de siempre no se conformen con el recurrente montaje del mal actor moro que anuncia la reivindicación teatralizada contra Al-Andalus (¿cómo, si los andalusíes siempre hemos sido para los árabes el antiejemplo a no seguir? Nada, erre que erre, y el ‘calumnia que algo queda’ sigue funcionando para consumo interno de mentecatos ‘convencidos’).

Los precedentes últimos deben ponernos en máxima alerta. El atentado contra Vidal-Quadras por el ahijado adoptado de un fanático sionista israelí jugando posiblemente a guerritas híbridas psicológicas. Y el aún más infame perpetrado contra un capitán ruso, Maxim Kuzminov, que había desertado de la horda del Kremlin y se había pasado a Ucrania con su helicóptero de combate, donde era considerado un héroe. Pues llega a suelo del E. español y no sólo no le dan una identidad falsa en un lugar perdido entre Somiedo y los Picos de Europa, no, ¡le permiten afincarse en Torrevieja, en medio de otros inmigrantes rusos! Y lo peor no reside ahí. Tras su asesinato el otro día por profesionales, vaciándole un cargador por la espalda y en la cara, atropellándole con un coche después sin ser visualizados por cámara alguna, ¡hasta los propios ucranianos residentes aquí se enteran una semana después al comentárselo sus parientes del este europeo! Y los tragasapos de los comentaristas cañís, focalizando lo noticiable por los cerros de Úbeda, no conceden importancia alguna a que puedan operar aquí sin problema sicarios extranjeros. Exigimos el cese de Margarita Robles y la depuración completa de la cúpula del CNI, indignos de seguir chupando de los impuestos del contribuyente.

Naturalmente existen ineptitudes aún mayores. Nadie puede dudar a estas alturas que lo que más ayuda a la cohesión, rearme y ampliación de la OTAN por Finlandia y Suecia es la absoluta imbecilidad estratégica de Vladimir Putin, el peor enemigo de Rusia, por mucho que sus sospechosos mamporreros por los media y las redes sociales traten de santificarle en vano. Ay, esa sedicente ‘izquierda’ del ‘Palestina vencerá’ y del ‘Ucrania se rendirá’, de la mano de la ultraderecha en su putinismo de fantoches, sin reproche alguno público jamás al capo de los oligarcas del Kremlin. Se os nota la baba mercenaria a la legua.

Hoy vemos, sin asomo de duda, que Putin, de origen calmuco oriental, en realidad odia a los rusos, si no fuese así no los enviaría de carne de cañón al frente, en ridículos avances con decenas de miles de bajas. Detesta al Pueblo ruso tal vez por ser víctima de abusos en su infancia en San Petersburgo, producto del racismo, sin olvidar sus complejos de neurótico por ser corto de estatura y algo afeminado.

Hemos de reconocerle, eso sí, a las maquinarias diplomáticas y propagandísticas del Kremlin, heredadas de la extinta URSS, mayor profundidad estratégica que a la de los EEUU. No hay memo que desconozca que el ataque de Hamas – guerrilla sectaria financiada por Tel-Aviv a través de Qatar y, en menor medida, por Moscú -, fue detectado con antelación por el Mossad y la inteligencia egipcia y rusa. Recordemos que una base aeronaval rusa se ubica junto al Líbano, en el enclave costero sirio de Tartus. Dejaron que sucediese para justificar una respuesta desproporcionada que acelere la genocida ‘limpieza étnica’ de los palestinos.

El asqueroso rottweiler de Putin, su ministrajo de AAEE Labrov (¿cómo este hediondo terrorista infame puede viajar con inmunidad por el mundo?), una semana antes se entrevistó con el no menos ruso de origen Netanyahu, ambos en su idioma nativo. Allí daría el lacayo del asesino de Navalny, con rostro de sádico oligofrénico, su aquiescencia a esta colosal operación de distracción ante el estancamiento ruso en Ucrania (tres añitos de quiero y no puedo comienzan), y machacar a placer al Pueblo palestino para hacerse de sus recursos gasísticos recién descubiertos frente a Gaza. Y por parte del Kremlin, movilizar a sus aliados para hostigar a Europa, América y el mundo, boicoteando el comercio por el Canal de Suez, y espolear nuevas provocaciones de Pyongyang, Teherán y sus tentáculos en Líbano, Iraq y Yemen, animando al belicismo expansivo irredentista venezolano en Guyana y, por último, en su última visita a Cuba. Con una madama lametraseros de la bajeza moral de Trump – el impúdico coleguita de Putin -, lo raro es que no se haya presentado en diferido en tanga cantando Kalinka para algún show de Miami, mientras la patosa Sajarova borracha le baila la gracia al macaco.

Y fiel al descarado filonazismo de Putin – en comparecencia televisada defendía el derecho de Hitler a invadir el Pasillo de Dantzig, dando comienzo a la II GM – se rusifica a niños ucranianos secuestrados, imponen en las áreas subyugadas pasaportes del Kremlin, masacran civiles y perpetran crímenes contra la Humanidad dentro y fuera de las fronteras del imperio ruso, con total impunidad. Aunque hay una monstruosidad que se les pasó por alto.

El megalomaníaco zar Vladi, el Envenenador, se siente hasta capaz de cambiar el clima del planeta. O cómo puede llamarse a que el verdadero pulmón del Globo, los inmensos bosques de coníferas de la Taiga siberiana, hayan visto, vg, ¡sólo en 2019! quemarse ¡¡tres millones de hectáreas!!, ¡¡¡cinco veces y media la superficie de la Península Ibérica!!!, afectando a ciudades enteras. No resulta extraño, por tanto, que haya tantos habitantes siberianos, sin futuro ni esperanza, enrolados en esta inicua invasión. ¿Y China piensa que esta barbarie no afectará al clima de su propio territorio? Lo mismo sucede con la extensión de la agricultura de regadío en un país de tan escasos recursos hídricos como Marruecos, ¿el deterioro de aquellos ecosistemas creéis que no afectará al sur de Europa en forma de prolongadas sequías cronificadas?

Toda esta barbarie geopolítica eclosiona en su perversidad belicista con el peor presidente que han tenido los españoles, el más sometido, entregado, a poderes extranjeros ocultos o descarados, el más hipócrita y ruin: el Perro. Parece imposible caer más bajo, pero la ‘democracia’ orgánica del ‘atado y bien atado’ nunca defrauda. No conoce fondo. No por debilidad moral o falta de carácter del mandatario de la Pp$OE que toque, sino por el desprecio connatural y lógico entre clerical-fascistas, pardos o colorados, a la Separación de Poderes. Para cierta gentuza encumbrada con mentiras e intrigas, pongamos por caso al pecero Enrique ‘Vaciaorzas’ Santiago, exconsejero para la ‘agenda 20-30’ (Vente y Trinca), el trepa Íñigo ‘Empanadillas’ Errejón o su colega de poltrona Pablo ‘Chaquetas’ Bustinduy, y ensoberbecidos clasistas de parecido jaez, las personas en general no pasamos de ser ‘huellas de carbono’, antaño con facilidad eliminadas en los sótanos de la Chekasfera. Al ascenso del totalitarismo fascista en toda Europa lo impulsa una ‘izquierda’ caricaturizada por los que dicen representarla, y a lo que se dedican es a copiar sandeces ‘woke’ de Yanquilandia.

Las cotas de cinismo, hipocresía y hedionda ‘ingeniería social’ capaz de tragarse la acrítica tropa – devenida súbdita – del españolismo rojipardo militante, carece de parangón en todo el orbe. Baste considerar que aquellos sociatas traidores a su secretario general Sánchez, César Luena y Antonio Hernando, los que orquestaron el desbloqueo para aupar a la presidencia a Rajoy… fueron premiados por su jefe de filas, tras recuperarse de la defenestración aparente, a canonjías de la P$OE bien remuneradas: raro, raro, raro, ¿o no?

Resulta complicado a la corrupta Partidocracia rojiparda, en turnismo bipartidista hediondo, dar presuntos pucherazos en las Autonómicas o Municipales. Sin embargo, en otras Elecciones, europeas o estatales, el estricto recuento electoral con tantos pueblecillos y aldeas dispersos sin apoderados, sin Doble Llave del Código Fuente informático, en ausencia de supervisión internacional… el pufo a la ‘ciudadanía’ – perdón, telesiervos – podría estar ya cantado. No subestime usted, con o sin mascarilla, al guaperas de ‘arreglos’ faciales Periquito Sánchez, tapado del parajesuitismo… Santa Indra, tan milagrosa, podría acudir a su rescate, al igual quizá que en las últimas elecciones estatales.

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan